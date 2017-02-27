«Ата Мекен» объявила бессрочную акцию протеста в Кыргызстане

Арест накануне в Бишкеке лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева вывел на улицы Бишкека и других городов Кыргызстана сотни людей.

Сразу после распространения информации о задержании 26 февраля в аэропорту Бишкека «Манас» Омурбека Текебаева, доставленного затем в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), к зданию ведомства начали стекаться его сторонники.

Вскоре там, по различным данным, собралось от 100 до 500 человек.

Митингующие кричали: «Свободу Текебаеву!», пытаясь прорвать милицейское оцепление, отделяющее их от здания ГКНБ.

Сотрудников правоохранительных органов, образовавших кордон, было не меньше, чем протестантов. Кроме них недалеко от места акции стояли четыре автобуса с бойцами милиции специального назначения.

«Задержали как террориста»

На акцию протеста пришла и экс-президент переходного правительства Кыргызстана, сформированного после революции 2010 года, Роза Отунбаева, она тоже выступила в поддержку Текебаева, заявив, что его «задержали как террориста, что недопустимо».

Отунбаева напомнила президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, кто, по убеждению большинства, стоит за арестом Текебаева, а также о том, что когда-то они все вместе боролись с коррумпированными режимами, и ему надо задуматься, в каком направлении будет двигаться страна после него.

В заключение Отунбаева призвала оппозицию к объединению.

Партия «Ата Мекен» объявила акцию протеста бессрочной, и она продолжится сегодня уже у Белого дома, то есть у Дома правительства в Бишкеке.

Акции протеста прошли и на малой родине Текебаева, в селе Базар-Коргон, где собралось около ста человек. В южной столице Кыргызстана, городе Оше, на митинг протеста пришло около 50 сторонников депутата.

Вечно в оппозиции, вечно в гонениях

Партия «Ата Мекен» представлена в парламенте Кыргызстана восемью депутатами. Ранее она входила в коалицию большинства во главе с президентской партией СДПК, но после развала коалиции ушла в привычную для себя оппозицию.

Лидер партии Омурбек Текебаев известен в стране как «вечный оппозиционер», он подвергался гонениям как при первом президенте Аскаре Акаеве, так и при втором – Курманбеке Бакиеве. Оба президента в результате насильственной смены власти в 2005-м и 2010 годах спаслись бегством, в революционных событиях тех годов активную роль сыграла именно партия Текебаева.

Бессменный лидер партии Текебаев стал третьим депутатом от партии «Ата Мекен», против которых возбуждены уголовные дела с конца прошлого года. ГКНБ Кыргызстана, как стало известно, 25 февраля возбудил против него уголовное дело по обвинению в коррупции и мошенничестве.

«Альфа Телеком» и миллион

Как сообщила Генпрокуратура, с письменным заявлением против Омурбека Текебаева обратился некий Леонид Маевский, которого представляют как владельца ряда телекоммуникационных компаний в России.

57-летний Маевский написал, что в 2010 году Омурбек Текебаев (тогда он был заместителем председателя самопровозглашенного временного правительства КР) получил от него 1 млн долларов, пообещав ему допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком» с последующей продажей.

«Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

После референдума

В декабре 2016 года в Кыргызстане состоялся референдум по изменению статей Конституции, который инициировал президент Атамбаев.

Результаты всеобщего голосования позволили действующему главе государства закрепить в Основном законе положение, что следующий президент страны не сможет снять с работы его кадры, не получив для этого одобрение двух третей парламента.

Оппозиция усмотрела в этом желание Атамбаева править страной после ухода с поста (в этом году в стране должны состояться президентские выборы), обвинив его в узурпации власти.

Атамбаев воспринимал критику очень болезненно и нервно.

Спустя пару недель после референдума, 26 декабря 2016 года, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генпрокурора, ныне депутата парламента от «Ата Мекен» Аиды Саляновой.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением за то, что продлила адвокатскую лицензию приближенному к сыну беглого второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Чуть позже, 17 февраля 2017-го, уголовное дело возбуждено против второго атамекеновца – экс-министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова. Обвинение: коррупция и служебный подлог.

Проверка коснулась всех, даже восьмилетней дочери

Кроме того, 21 февраля Генеральная прокуратура запросила у Государственной налоговой службы сведения об уплате налогов с 2005 года по сегодняшний день родственниками указанных депутатов.

Генпрокуратура объяснила это тем, что такой отчет нужен для межведомственной комиссии. В список внесены родители, братья и сестры, супруги и дети депутатов, всего 26 человек. Среди них оказались восьмилетняя дочь Текебаева и его 86-летняя мать.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова уже побывали на многочасовых допросах в ГКНБ. Парламентарии заявляют, что власти преследуют членов фракции «Ата Мекен» по политическим мотивам.

Без «презумпции невиновности» и «тайны следствия»

Сегодня телеканалы, подконтрольные власти, крутили получасовую исповедь Маевского, в котором он обвиняет Текебаева и его соратника Дуйшенкула Чотонова в мошенничестве, используя против них оскорбительные слова.

Это тот самый часто повторяющийся в Кыргызстане случай, когда для даже самого главного надзорного органа перестают существовать понятия «тайна следствия», которым они оперируют при отказе дать информацию журналистам, и «презумпция невиновности».

Выборы президента Кыргызстана должны пройти в ноябре 2017 года.

Согласно Конституции, нынешний президент не может в нем участвовать: президента в Кыргызстане выбирают только на один срок.

Тем не менее наблюдатели отмечают, что Атамбаев, несмотря на свои неоднократные заявления о том, что не будет готовить себе преемника, все же позаботится, чтобы на этот пост не пришли его оппоненты.

Главным оппонентом Атамбаева на сегодня является именно Омурбек Текебаев.