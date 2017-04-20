Атамбаев и Мирзиёев готовы решить вопрос узбекско-кыргызской границы

Узбекистан и Кыргызстан согласовывают проблемные участки границы – договор подпишут во время визита кыргызского президента в Ташкент.

Впервые со времен распада СССР узбекские и кыргызские власти демонстрируют готовность раз и навсегда определиться с границами, закрыв самый острый вопрос в отношениях между странами.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая в международном пресс-клубе в Ташкенте 14 апреля, рассказал о грядущем визите президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент и подготовке к этому визиту – согласовании проблемных участков границы. Дата встречи будет объявлена в ближайшее время.

«Мы уже описали почти тысячу километров, и готовим соглашение, чтобы навсегда закрепить в истории, что это взаимно признанные границы», – заявил Камилов. Еще более трехсот километров и 58 проблемных участков – в процессе согласования.

400 км раздора

Длина кыргызско-узбекской границы составляет всего 1 378 км, около 400 из них с момента распада СССР были зоной постоянных конфликтов.

Проблема границ между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине состоит в том, что в советское время граница между республиками была определена без учета рельефа местности и этнической принадлежности жителей приграничья. В Кыргызстане сегодня находится четыре узбекских анклава. В Узбекистане – один кыргызский.

В течение последних лет отношения между странами значительно ухудшились, о взаимных визитах глав государств при прежнем президенте Исламе Каримове не могло быть и речи.

Противостояние было столь острым, что даже договоренность о неприменении оружия в дневное время против мирных жителей, достигнутая два года назад, казалась успехом.

Переговоры зашли в тупик

На межгосударственных переговорах весной 2016 года Бишкек предлагал подписать документы о согласованных 1 007 км, но Ташкент настаивал на комплексном рассмотрении вопроса. В итоге диалог замер и возобновился осенью прошлого года – после смерти Каримова 2 сентября.

В течение 2015 года Кыргызстан национализировал объекты, которые с советских времен использовались Узбекистаном – насосные станции, водные каналы, автобазы, пансионаты, гидротехнические сооружения на территории Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, а также крупное Орто-Токойское (Кассансайское) водохранилище.

Как писал Ц-1, эксперты сочли это ответом кыргызской стороны на провокации узбекских силовиков на неутвержденных участках границы.

В прошлом году Кыргызстан пытался подключить международные организации к решению вопроса, обратившись в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Оттепель и надежда на компромисс

24 декабря, ровно через 20 лет после подписания Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, Атамбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Президенты говорили о снятии барьеров, увеличении товарооборота и сотрудничестве в плане безопасности.

Пресс-службы глав государств не упоминали вопрос границ среди тем переговоров во время визита, но, очевидно, речь об этом шла.

О чем свидетельствует тот факт, что еще в ноябре 2016 года в Мархаматском районе Андижанской области начали выселять жителей домов, расположенных слишком близко к предполагаемой границе – в связи с началом демаркации.