Атамбаев о Бабанове: «Не надо было продаваться другим государствам»

Алмазбек Атамбаев на последней пресс-конференции в должности президента КР отрекся от Омурбека Бабанова, сказав, что его судьбу определит суд.

Сегодня в Бишкеке президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дает последнюю пресс-конференцию в роли главы государства.

Среди вопросов прозвучал один о судьбе Омурбека Бабанова – лидера партии «Республика – Ата Журт», кандидата в президенты Кыргызстана, занявшего второе место на состоявшихся в октябре президентских выборах.

С конца октября 47-летний политик находится за пределами Кыргызстана, а дома против него возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждению национальной, расовой или религиозной вражды.

Как заявил сегодня Атамбаев, в деле Бабанова должен разобраться суд. Он также отметил, что всегда поддерживал этого политика, занимавшего с 2011 по 2012 год пост премьер-министра в его правительстве.

«У него могло быть большое будущее. Не надо было продаваться другим государствам за деньги, шел бы прямо – и все было бы хорошо», – цитирует слова президента Кыргызская служба радио «Свобода» – «Азаттык».

Омурбек Бабанов являлся фаворитом президентской гонки. Предварительные опросы общественного мнения прочили ему победу. И, по словам местных экспертов, его кандидатура устраивала Атамбаева.

Но отношение президента к лидеру «Республики» резко изменилось после приема, оказанного Бабанову во время предвыборной кампании в Алматы президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Атамбаев воспринял прием как вмешательство Астаны во внутренние дела КР. Он ответил гневной тирадой лично против Назарбаева, стоившей ему и его стране пограничной блокады, которая продолжается по сей день: Казахстан с трудом пропускает любой товар из Кыргызстана и обратно.

По словам однопартийцев Бабанова, он находится на территории Российской Федерации на лечении.

13 ноября секретариат фракции «Республика – Ата Журт» распространил информацию, что Бабанов отказался от лидерства в партии.

В своем заявлении Омурбек Бабанов пишет, что покидает пост лидера партии ради успешной реализации законопроектов и социально-экономических изменений.

16 ноября стало известно, что на пленарном заседании парламента члены партии «Республика – Ата Журт» выбрали нового лидера – им стал Руслан Казакбаев.

Генеральная прокуратура Кыргызстана обвиняет Бабанова в том, что 28 сентября во время встречи с жителями Он-Адыра (Ошская область) он призывал представителей узбекского меньшинства не бояться и к большей активности.

Позже филолого-политологическая экспертиза признала, что в его речи звучали призывы к межнациональной вражде и свержению действующей власти. Судебно-экспертная служба вынесла заключение, что в опубликованном в СМИ выступлении нет признаков монтажа.

Сам Бабанов назвал уголовное дело абсолютно надуманным. На своей странице в Facebook он написал, что дело «шито белыми нитками».