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    Атамбаев о Бабанове: «Не надо было продаваться другим государствам»

    Алмазбек Атамбаев на последней пресс-конференции в должности президента КР отрекся от Омурбека Бабанова, сказав, что его судьбу определит суд.

    Алмазбек Атамбаев остается в должности главы КР последние дни; фото: president.kg
    Алмазбек Атамбаев остается в должности главы КР последние дни; фото: president.kg

    Сегодня в Бишкеке президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дает последнюю пресс-конференцию в роли главы государства.

    Среди вопросов прозвучал один о судьбе Омурбека Бабанова – лидера партии «Республика – Ата Журт», кандидата в президенты Кыргызстана, занявшего второе место на состоявшихся в октябре президентских выборах.

    С конца октября 47-летний политик находится за пределами Кыргызстана, а дома против него возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждению национальной, расовой или религиозной вражды.

    Как заявил сегодня Атамбаев, в деле Бабанова должен разобраться суд. Он также отметил, что всегда поддерживал этого политика, занимавшего с 2011 по 2012 год пост премьер-министра в его правительстве.

    «У него могло быть большое будущее. Не надо было продаваться другим государствам за деньги, шел бы прямо – и все было бы хорошо», – цитирует слова президента Кыргызская служба радио «Свобода» – «Азаттык».

    Встреча в Алматы Нурсултана Назарбаева и Омурбека Бабанова в Алматы 19 сентября; фото: akorda.kz
    Встреча в Алматы 19 сентября Нурсултана Назарбаева и Омурбека Бабанов; фото: akorda.kz

    Омурбек Бабанов являлся фаворитом президентской гонки. Предварительные опросы общественного мнения прочили ему победу. И, по словам местных экспертов, его кандидатура устраивала Атамбаева.

    Но отношение президента к лидеру «Республики» резко изменилось после приема, оказанного Бабанову во время предвыборной кампании в Алматы президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    Атамбаев воспринял прием как вмешательство Астаны во внутренние дела КР. Он ответил гневной тирадой лично против Назарбаева, стоившей ему и его стране пограничной блокады, которая продолжается по сей день: Казахстан с трудом пропускает любой товар из Кыргызстана и обратно.

    По словам однопартийцев Бабанова, он находится на территории Российской Федерации на лечении.

    13 ноября секретариат фракции «Республика – Ата Журт» распространил информацию, что Бабанов отказался от лидерства в партии.

    Лидер партии "Республика" в Кыргызстане Омурбек Бабанов; фото: Knews.kg
    Лидер партии «Республика» в Кыргызстане Омурбек Бабанов; фото: Knews.kg

    В своем заявлении Омурбек Бабанов пишет, что покидает пост лидера партии ради успешной реализации законопроектов и социально-экономических изменений.

    16 ноября стало известно, что на пленарном заседании парламента члены партии «Республика – Ата Журт» выбрали нового лидера – им стал Руслан Казакбаев.

    Генеральная прокуратура Кыргызстана обвиняет Бабанова в том, что 28 сентября во время встречи с жителями Он-Адыра (Ошская область) он призывал представителей узбекского меньшинства не бояться и к большей активности.

    Позже филолого-политологическая экспертиза признала, что в его речи звучали призывы к межнациональной вражде и свержению действующей власти. Судебно-экспертная служба вынесла заключение, что в опубликованном в СМИ выступлении нет признаков монтажа.

    Сам Бабанов назвал уголовное дело абсолютно надуманным. На своей странице в Facebook он написал, что дело «шито белыми нитками».

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан
    Теги: Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Нурсултан Назарбаев Омурбек Бабанов
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