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    Алмазбек Атамбаев остался отдыхать в Китае

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял очередной отпуск после предыдущего в начале декабря. С 9-го по 14 января он проведет с семьей в Китае.

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев; фото:gov.kg
    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев; фото:gov.kg

    5 января Атамбаев вылетел в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Но официальная поездка кыргызского президента больше походила на секретную деловую миссию. В Китай президент Кыргызстана поехал без журналистов, в сопровождении своей семьи и нескольких официальных лиц.

    6 января Атамбаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер отметил, что достигнутые договоренности между Пекином и Бишкеком «успешно реализуются».

    Министра коммерции Китая Гао Хучэна Атамбаев наградил орденом «Данакер» за большой вклад в развитие торгово-экономических отношений.

    В ходе поездки кыргызская и китайская сторона не подписывали важных соглашений, стороны лишь обменивались любезностями и благодарили друг друга на приемах за успешное сотрудничество.

    Стратегический партнер по финансам

    За последние пять лет Китай стал основным финансовым партнером Кыргызстана, потеснив в этом плане Россию.

    С 2011 года внешний долг Кыргызстана увеличился почти вдвое и превысил предельно допустимую цифру в 60 процентов от ВВП.

    Основным кредитором Бишкека стал Эксимбанк Китая, выделивший на различные проекты более миллиарда долларов.

    Китайские компании строят в Кыргызстане дороги, проводят линии электропередач, модернизируют крупные стратегические объекты, такие как ТЭЦ Бишкека.

    Атамбаев совсем устал

    Перед новогодним отпуском 1 декабря на расширенной пресс-конференции президент Кыргызстана заявил, что он очень устал за время президентства (вступил в должность 1 декабря 2011 года). И собирается год-два отдохнуть от большой политики.

    После этого заявления местные эксперты заговорили о том, что в Кыргызстане могут состояться досрочные выборы президента (полномочия Атамбаева заканчиваются осенью 2017 года).

    По некоторым прогнозам, Атамбаев может в феврале выступить с обращением к народу и сложить свои полномочия.
    Тогда выборы нового президента (Атамбаев не имеет права баллотироваться на второй срок) могут пройти уже в июне.

    Политики уже на старте

    Выборы еще не объявлены, но предвыборная кампания де-факто уже идет. Кандидаты в президенты подбирают себе команды.
    В ноябре-декабре оппозиционные партии и движения провели несколько совместных конференций. Главным вопросом повестки дня были предстоящие выборы.

    Атамбаев не скрывает, что и правящая СДПК (партия Социал-демократическая партия) Кыргызстана выдвинет своего претендента. В списке президента находится пять кандидатов из его ближайшего окружения.

    Окончательного решения по своему преемнику Атамбаев еще не принял. Возможно, кандидат от социал-демократов будет определен после возвращения президента из Китая.

    Автор:Кабай Карабеков
    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев
    Теги: Алмазбек Атамбаев Китай Кыргызстан президент Си Цзиньпинь
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