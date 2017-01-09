Алмазбек Атамбаев остался отдыхать в Китае

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял очередной отпуск после предыдущего в начале декабря. С 9-го по 14 января он проведет с семьей в Китае.

5 января Атамбаев вылетел в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Но официальная поездка кыргызского президента больше походила на секретную деловую миссию. В Китай президент Кыргызстана поехал без журналистов, в сопровождении своей семьи и нескольких официальных лиц.

6 января Атамбаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер отметил, что достигнутые договоренности между Пекином и Бишкеком «успешно реализуются».

Министра коммерции Китая Гао Хучэна Атамбаев наградил орденом «Данакер» за большой вклад в развитие торгово-экономических отношений.

В ходе поездки кыргызская и китайская сторона не подписывали важных соглашений, стороны лишь обменивались любезностями и благодарили друг друга на приемах за успешное сотрудничество.

Стратегический партнер по финансам

За последние пять лет Китай стал основным финансовым партнером Кыргызстана, потеснив в этом плане Россию.

С 2011 года внешний долг Кыргызстана увеличился почти вдвое и превысил предельно допустимую цифру в 60 процентов от ВВП.

Основным кредитором Бишкека стал Эксимбанк Китая, выделивший на различные проекты более миллиарда долларов.

Китайские компании строят в Кыргызстане дороги, проводят линии электропередач, модернизируют крупные стратегические объекты, такие как ТЭЦ Бишкека.

Атамбаев совсем устал

Перед новогодним отпуском 1 декабря на расширенной пресс-конференции президент Кыргызстана заявил, что он очень устал за время президентства (вступил в должность 1 декабря 2011 года). И собирается год-два отдохнуть от большой политики.

После этого заявления местные эксперты заговорили о том, что в Кыргызстане могут состояться досрочные выборы президента (полномочия Атамбаева заканчиваются осенью 2017 года).

По некоторым прогнозам, Атамбаев может в феврале выступить с обращением к народу и сложить свои полномочия.

Тогда выборы нового президента (Атамбаев не имеет права баллотироваться на второй срок) могут пройти уже в июне.

Политики уже на старте

Выборы еще не объявлены, но предвыборная кампания де-факто уже идет. Кандидаты в президенты подбирают себе команды.

В ноябре-декабре оппозиционные партии и движения провели несколько совместных конференций. Главным вопросом повестки дня были предстоящие выборы.

Атамбаев не скрывает, что и правящая СДПК (партия Социал-демократическая партия) Кыргызстана выдвинет своего претендента. В списке президента находится пять кандидатов из его ближайшего окружения.

Окончательного решения по своему преемнику Атамбаев еще не принял. Возможно, кандидат от социал-демократов будет определен после возвращения президента из Китая.