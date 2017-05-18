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    • Кыргызстан

    Атамбаев сделал ставку на слабого кандидата в президенты

    Политсовет СДПК выдвинул в кандидаты в президенты действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова — наименьшего фаворита электората и рейтингов.

    Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков; фото: Спутник Кыргызстан
    Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков; фото: Спутник Кыргызстан

    Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), лидером которого является нынешний президент страны Алмазбек Атамбаев, 17 мая ответила на главный вопрос политической жизни страны – о кандидатуре на пост президента на предстоящих в конце 2017 года выборах.

    Политсовет партии выдвинул премьер-министра Сооронбая Жээнбекова единственным кандидатом от партии и готов закрепить это решение на партийном съезде в июне.

    Кандидатуру Жээнбекова партия предпочла руководителю Аппарата главы государства Сапару Исакову и спикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову. Такими оказались результаты «мягкого рейтинга».

    Обошел более сильных и популярных

    И если 40-летний Исаков на днях заявил, что не намерен участвовать в президентской гонке, то спикер Турсунбеков не исключал такой возможности.

    Недавно он публично сказал, что «в СДПК много умных и достойных кандидатов. Например, я…»

    О каких-либо разногласиях внутри партии ничего неизвестно, однако сбылись прогнозы политологов и политиков, которые говорили, что Атамбаев остановится на кандидатуре, не имеющей политических амбиций и которая будет беспрекословно выполнять его поручения в любом качестве.

    То есть Атамбаев может сдержать свое слово: не претендовать на пост спикера и премьер-министра после отставки, но при этом сохранить реальные рычаги управления в своих руках через партию и «послушного» президента.

    Кыргызстан является парламентской страной, однако президенту напрямую подчиняются Генпрокуратура и все силовые структуры, включая Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), что делает его самым властным в стране.

    Мягкотелый и не в рейтинге

    Жээнбеков известен в стране своей мягкотелостью, и электорат, даже в южном регионе, который он представляет, его особо не жалует.

    Даже на посту губернатора самой большой Ошской области Кыргызстана он несколько лет оставался в тени активного и скандального политика – мэра города Оша Мелисбека Мырзакматова. И с решением любых вопросов, даже областного уровня, люди приходили как раз к последнему.

    То, что Жээнбеков является не самым удачным кандидатом от СДПК, показывают рейтинги, которые проводят различные организации и интернет-издания.

    Согласно одному из них, где был задан вопрос: «Кому бы отдали ваш голос, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье?», из восьми возможных кандидатов Жээнбеков набрал 10% голосов, тогда как за бессменного фаворита всех опросов – экс-премьера Омурбека Бабанова проголосовали почти 30% опрошенных.

    В рейтинге влиятельного ресурса «Спутник» из 20 возможных кандидатов Сооронбаю Жээнбекову отдали свои голоса всего 2,5% респондентов, тот же Бабанов здесь набрал в 10 раз больше голосов.

    Победа без админресурса невозможна?

    При таких обстоятельствах команде Атамбаева приходится рассчитывать только на административный ресурс, а также на несколько государственных и провластных телеканалов.

    В последнее время Жээнбеков стал много ездить по регионам и раздавать выговоры чиновникам различного уровня, но все это с телеэкранов выглядит неубедительно.

    Согласно закону, после регистрации в ЦИК в качестве кандидата Сооронбай Жээнбеков должен покинуть пост премьер-министра.

    Однако, как разъяснил журналистам член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев, у него есть право не писать заявление об отставке. По закону он обязан только приостановить свои полномочия на период выборов.

    Кто соперники?

    Кроме Омурбека Бабанова о своих намерениях участвовать в президентской гонке объявил другой экс-премьер-министр страны – Темир Сариев, который также занимает верхние строчки рейтингов, а также депутат парламента Бакыт Торобаев и оппозиционный политик Омурбек Текебаев, последний находится с февраля в СИЗО по обвинению в коррупции и мошенничестве.

    Пока в Кыргызстане еще спорят о дне проведения президентских выборов: оппозиционная партия «Ата Мекен» Омурбека Текебаева начала оспаривать ранее объявленную дату – 19 ноября.

    Однако ЦИК уже признал, что с учетом возможности проведения второго тура и других процедур, связанных с выборами, необходимо, чтобы они прошли не позднее 15 октября.

    Согласно закону, дату проведения выборов президента утверждает Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызской Республики.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Выборы президента Кыргызстана
    Теги: Алмазбек Атамбаев выборы президента в КР Кыргызстан президент Сооронбай Жээнбеков
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