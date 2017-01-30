Азимжан Аскаров прекратил голодовку в бишкекском СИЗО

Осужденный на пожизненное заключение правозащитник-узбек из южного Кыргызстана Азимжан Аскаров сегодня начал есть, прекратив длившуюся неделю голодовку.

Сегодня, 30 января, осужденный на пожизненный срок Азимжан Аскаров прекратил голодовку и приступил к приему пищи, сообщил его адвокат Айдар Сыдыков, посетивший правозащитника в СИЗО Бишкека.

Сыдыков передал Аскарову продукты питания, которые собрали для него коллеги и друзья, и предметы первой необходимости.

Аскаров в свою очередь вручил юристу открытое письмо, в котором поблагодарил коллег и друзей за проявленную заботу и поддержку.

Голодовка до смерти

Житель Джалалабадской области южного Кыргызстана, руководитель правозащитной организации «Воздух» Аскаров начал бессрочную голодовку 24 января.

Он протестовал против решения коллегии Чуйского областного суда, оставившего в силе приговор о пожизненном лишении свободы, вынесенный осенью 2010 года после ошских событий июня того года – межэтнического конфликта между кыргызами и узбеками юга Кыргызстана, унесшего жизни 470 человек, 74% из которых узбеки.

Приговор суда первой инстанции был оставлен в силе, несмотря на решение Комитета ООН по правам человека, признавшего Аскарова невиновным и требовавшего от Бишкека его освобождения, а также судебного расследования, проведенного самим Чуйским областным судом.

Во время слушаний защита и дополнительные свидетели привели веские аргументы в пользу подсудимого, а свидетели обвинения часто путались в показаниях и противоречили друг другу, а иногда самим себе.

После вынесенного решения Аскаров заявил, что Кыргызстан вновь подтвердил: узбекское меньшинство там не имеет никаких прав, он и не ожидал ничего другого от суда такой страны.

В переданном через СМИ обращении он заявил, что будет голодать до смерти, и выразил просьбу после его кончины не делать вскрытия его тела, а передать его родным.

Уговоры со всего мира

После объявления бессрочной акции голодовки коллеги Азимжана Аскарова в Кыргызстане и за его пределами обратились к нему всеми возможными средствами, чтобы отговорить его от этой акции.

В частности, было сделано письменное обращение коллег, направлены десятки видео- и аудиобращений из разных стран и с разных континентов.

При этом с призывами о прекращении голодовки обращались просто люди, не знакомые с Аскаровым, но проявившие солидарность с ним. Люди также обращались к его коллегам по соцсетям, электронной почте и телефону с просьбой передать ему слова поддержки.

В своем обращении Аскаров написал, что после несправедливого суда лучшим вариантом для него было покончить с собой через голодовку. Он отметил, что получил многочисленные обращения от друзей из США, Норвегии, Швеции, России, Нидерландов и других стран с призывами, чтобы он прекратил голодовку.

«Спасибо всем друзьям!»

«Я не думал, что своими действиями так расстрою своих друзей… Спасибо всем друзьям! Для меня (теперь) главное – терпение и еще раз терпение. Скоро все встанет на свои места, тучи рассеются, выглянет солнце, и очередное испытание останется в прошлом», – написал Аскаров.

Сегодня же Аскарова посетил председатель Общественного совета (ОС) при ГСИН Чолпон Омурканова, члены ОС, психолог Ольга Коржова и Аида Байжуманова.

Заключенный правозащитник сообщил, что чувствует себя нормально, похудел и немного ощущает тяжесть в теле в связи с голодовкой.

Его мучают резкие головные боли, болят суставы. Он попросил продлить время прогулки, во время которой читает, так как в камере читать невозможно из-за темноты.

В настоящее время адвокаты Азимжана Аскарова решают вопросы с подготовкой надзорной жалобы в Верховный суд.