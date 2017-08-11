Бишкек готов вынести приговор Омурбеку Текебаеву

В Бишкеке ожидался приговор лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву – судья заявлял о готовности работать до глубокой ночи, но под давлением защиты перенес слушания на понедельник.

Несмотря на дождливый вечер 11 августа, у здания суда Первомайского района Бишкека многолюдно.

Тут собрались известные в Кыргызстане политики, среди них Роза Отунбаева, бывший президент Временного правительства, а также сторонники Омурбека Текебаева и находящегося вместе с ним на скамье подсудимых бывшего посла КР в Южной Корее Дуйшона Чотонова.

Люди не расходились: им не разрешал судья Айбек Эрнис уулу. Он объявил очередной перерыв до 19.30 по местному времени и заявил, что намерен сегодня завершить процесс вынесением приговора, даже если слушания затянутся до утра 12 августа.

Адвокат Текебаева Искен Ариджанов рассказал, что суд отклонил его ходатайство о переносе слушаний на завтра и аргументы, что подсудимые нуждаются в пище и отдыхе (процесс продолжается сегодня с 8.30 утра).

Роза Отунбаева говорила эмоционально, не скрывая своего возмущения. Она заявила журналистам, что убеждена в том, что суд над Текебаевым и Чотоновым является политическим заказом. «Процесс находится под контролем Белого дома, мы это видим. Это маразм», – сказала она.

Но по окончанию последнего перерыва судья объявил ожидающим, что слушания продолжатся в понедельник, 14 августа.

Омурбек Текебаев, один из ветеранов кыргызстанской политики, лидер парламентской фракции «Ата Мекен», занимавший позицию председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана с 2005 по 2006 год, был арестован в феврале по возвращении в Бишкек из заграничной командировки.

Текебаев был обвинен в мошенничестве и коррупции: якобы в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Но практически все наблюдатели считают, что арест Текебаева был предрешен гораздо раньше: слишком уж красноречивым был его конфликт с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Их противостояние началось летом прошлого года по поводу состоявшегося в декабре референдума по внесению изменений в Конституцию, а затем продолжилось после крушения в январе 2017-го грузового самолета на селе Дачи-Суу, неподалеку от аэропорта Бишкека «Манас».

После задержания Текебаева его юристы заявили, что он располагал документом, доказывающим принадлежность груза в рухнувшем турецком «Боинге» близким людям президента. Именно существование этого компромата, по словам юристов, стало причиной ареста Текебаева.

Находясь за решеткой, Текебаев изъявил намерение баллотироваться в президенты страны на выборах, назначенных на 15 октября. Но теперь однозначно не сможет.

10 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана отказала обеспечить его условиями для прохождения теста на знание государственного языка – такой экзамен должны сдать все претенденты на высший пост в КР. Текебаев должен был пройти тестирование еще 26 июля.

Адвокат политика убежден, что Первомайский суд вынесет приговор, который, скорее всего, будет обвинительным.