Бишкек замерзает…

Из-за аварии на столичной ТЭЦ Бишкек остался без отопления. Модернизированная за 386 млн долларов теплоэлектроцентраль не выдержала морозов.

В столице Кыргызстана держится 20-градусный мороз. В квартирах – немногим теплее. В некоторых районах температура в домах опустилась до минус 10 градусов по Цельсию.

Люди грелись обогревателями и электроплитами, но из-за перегруза возникли проблемы и с электричеством. В половине домов его периодически отключают.

Как сообщила корреспонденту Ц-1 пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева, из-за мороза на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование подачи подпиточной воды для старых котлов.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу. Снижение температуры горожане почувствовали уже субботним утром.

Сейчас минимальную температуру удается поддерживать благодаря новому агрегату, установленному на ТЭЦ в прошлом году в рамках модернизации. Сейчас специалисты пытаются ввести в действие второй новый агрегат, но это пока не удается сделать.

«При подключении дополнительного котлоагрегата № 24, образовалось повреждение – так называемый свищ (разрыв трубы 2 на 5 мм) на экранной трубе, – рассказала Айдаралиева. – Персонал в срочном порядке вскрыл изоляцию, место повреждения локализовано. Идет восстановление места разрыва. Данное повреждение связано с погодными условиями. А с именно – с низкой температурой -20 градусов. Сейчас готовят к подключению другой дополнительный котлоагрегат № 23. Температура сетевой воды составляет от 50 до 60 градусов. Режим усиленной работы сохраняется, идет круглосуточная работа. Мы делаем все возможное для поднятия тепловой нагрузки».

Между тем руководство ТЭЦ обещало решить проблему еще в субботу к 10 часам вечера, потом перенесли на воскресенье. В понедельник батареи по-прежнему остаются еле теплыми.

Греться всей страной

По всему городу открыты пункты обогрева для горожан. Там организовано горячее питание и ночлег для тех, кто не может согреться в своих домах.

Проявили благородство и рядовые бишкекчане. В соцсетях постоянно публикуются сообщения о том, что горожане, у которых в домах пока тепло, готовы принять на ночлег семьи. Особенно с маленькими детьми.

Отозвались и бизнес-структуры. Так, такси «Жорго» выделило около десятка машин для бесплатного развоза замерзающих людей. Остальные службы такси снизили цену на свои услуги. Многие отели предложили горожанам бесплатный ночлег, а отдельные рестораны, в свою очередь, обеспечивают пенсионеров бесплатным питанием и горячим чаем.

Между тем температура в квартирах продолжает падать. О своей ситуации люди рассказывают в соцсетях (орфография сохранена).

«Район парка «Дружбы». Температура в квартире 15–16 градусов. Батареи еле теплые», – пишет пользователь Юрий Копытин.

«Сволочи!!! Выключили свет в квартирах (район «Тунгуч»), тут у многих нет отопления! У соседей дети мерзнут. Люди в машинах сидят греются. Я не представляю у тех, у кого нет возможностей, как они выживают», – пишет горожанин Жакшылык Токталиев.

«В 12-м мкр-не в 8-м доме уже третий день батареи чуть теплые. В квартире холодно ужасно. Чем там занимается руководство ТЭЦ? Сколько еще будем мерзнуть?» – вопрошает Марина Карепанова.

Отреагировали и депутаты

«Надеюсь, от руководства нашей страны последуют самые жесткие меры по отношению к реальным виновникам произошедшего апокалипсиса», – пишет депутат Эльвира Сурабалдиева.

И это будет не просто отставка какого-то клерка среднего звена, добавляет она, а последует полное расследование и публичный отчет относительно причинно-следственной связи, приведшей к ЧП.

«Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по статье «халатность» в отношении лиц, виновных в отсутствии отопления в лютый холод», – пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук депутат Дастан Бекешев.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уже поручил найти и наказать виновных в аварии на ТЭЦ.

Заинтересовались аварией на ТЭЦ и сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Они проводят доследственную проверку. Не исключено, что к аварии могла привести преднамеренная диверсия.

В Бишкеке уже на ближайшие два дня закрыли все детские сады. Школьники ушли на внеочередные каникулы до февраля еще на прошлой неделе.

Энергетики обещают решить проблему с теплом до вечера понедельника.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке