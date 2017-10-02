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    Бизнесмены из Узбекистана заходят на кыргызский рынок

    Медицинское оборудование и материалы, а также шелк и другую продукцию привезли на выставку в кыргызстанский Ош бизнесмены из Узбекистана в надежде на сотрудничество.

    На выставке в Оше "МедЭКСПО Юг - 2017"; фото: Ц-1
    На выставке в Оше «МедЭКСПО Юг — 2017»; фото: Ц-1

    После долгого периода отсутствия экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном бизнесмены двух стран начали проявлять интерес к взаимной торговле и сотрудничеству.

    На II Международной специализированной выставке «Медицинское оборудование и техника «МедЭКСПО Юг – 2017», состоявшейся в минувшие выходные в Оше, на единой выставочной площадке были представлены товары и продукты более чем 27 компаний из Кыргызстана, Казахстана, Польши и Узбекистана.

    Стенды каждой страны предлагали медицинское оборудование, технику, инструменты, лекарственные средства и продукты для здорового питания, а также места для туризма и санатории с целью поправки здоровья.

    Из Узбекистана на выставке участвовали две фармацевтические фирмы Zamona Rano и Nika Pharm.

    Заместитель ташкентской фармацевтичекой фирмы Nika Pharm Санжар Бахтиёров рассказал, что он и его коллеги предлагают натуральный фиточай «Секреты Клеопатры», предназначенный для женщин.

    «Мы здесь ищем партнеров для распространения своей продукции», – говорит Бахтиёров.

    Атлас и адрас из Маргилана

    Исмоилжон Разиков из узбекского Маргилана привез атлас и адрас из своего цеха. У его красочного стенда всегда толпился народ, нам даже пришлось достаточно пождать, чтобы взять у него интервью.

    Ткани из Узбекистана; фото: Ц-1
    Ткани из Узбекистана; фото: Ц-1

    «Мы производим несколько видов атласа и адраса, – рассказывает мастер. – Как видите, здесь только качественные товары, и мы уже успели заключить несколько договоров о поставках».

    Товар Разикова отличала более низкая цена, что и делало его весьма привлекательным партнером. По словам предпринимателя, он может позволить себе продавать дешевле, так как производит ткань в собственном цеху.

    Визиты в Бишкек

    В начале сентября в Бишкеке прошел бизнес-форум кыргызстанских и узбекистанских бизнесменов.

    Министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев не скрывал своих эмоций от развивающегося сотрудничества и говорил, что его страна сможет развивать партнерство с Кыргызстаном во всех отраслях экономики.

    В свое очередь, министр экономики Кыргызстана Артем Новиков уверял своего коллегу, что его страна имеет удобное расположение для ведения торговли.

    «Выпущенные в Китае товары через Кыргызстан распространяются в других странах Центральной Азии, России и Турции, а продукция, поступающая из России, Турции и западных стран, опять же через Кыргызстан уходит в Центральную Азию и Китай», – отмечал он.

    8 сентября в Оше состоялось открытие первого автосалона Ravon, где будут продаваться автомобили компании GM Uzbekistan, расположенной в соседней Андижанской области Узбекистана.

    Вечером того же дня состоялось открытие кыргызско-узбекской границы на контрольно-пропускном пункте «Дустлик», разделяющем кыргызский Ош и узбекский Андижан.

    КПП «Дустлик» оставался практически закрытым на протяжении последних семи лет – после второй революции в Кыргызстане и последовавших за ней ошских событий 2010 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Сотрудничество в Центральной Азии, Узбекско-кыргызские отношения
    Теги: Кыргызстан Ош Узбекистан узбекско-кыргызская граница узбекско-кыргызские отношения
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