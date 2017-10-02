Бизнесмены из Узбекистана заходят на кыргызский рынок

Медицинское оборудование и материалы, а также шелк и другую продукцию привезли на выставку в кыргызстанский Ош бизнесмены из Узбекистана в надежде на сотрудничество.

После долгого периода отсутствия экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном бизнесмены двух стран начали проявлять интерес к взаимной торговле и сотрудничеству.

На II Международной специализированной выставке «Медицинское оборудование и техника «МедЭКСПО Юг – 2017», состоявшейся в минувшие выходные в Оше, на единой выставочной площадке были представлены товары и продукты более чем 27 компаний из Кыргызстана, Казахстана, Польши и Узбекистана.

Стенды каждой страны предлагали медицинское оборудование, технику, инструменты, лекарственные средства и продукты для здорового питания, а также места для туризма и санатории с целью поправки здоровья.

Из Узбекистана на выставке участвовали две фармацевтические фирмы Zamona Rano и Nika Pharm.

Заместитель ташкентской фармацевтичекой фирмы Nika Pharm Санжар Бахтиёров рассказал, что он и его коллеги предлагают натуральный фиточай «Секреты Клеопатры», предназначенный для женщин.

«Мы здесь ищем партнеров для распространения своей продукции», – говорит Бахтиёров.

Атлас и адрас из Маргилана

Исмоилжон Разиков из узбекского Маргилана привез атлас и адрас из своего цеха. У его красочного стенда всегда толпился народ, нам даже пришлось достаточно пождать, чтобы взять у него интервью.

«Мы производим несколько видов атласа и адраса, – рассказывает мастер. – Как видите, здесь только качественные товары, и мы уже успели заключить несколько договоров о поставках».

Товар Разикова отличала более низкая цена, что и делало его весьма привлекательным партнером. По словам предпринимателя, он может позволить себе продавать дешевле, так как производит ткань в собственном цеху.

Визиты в Бишкек

В начале сентября в Бишкеке прошел бизнес-форум кыргызстанских и узбекистанских бизнесменов.

Министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев не скрывал своих эмоций от развивающегося сотрудничества и говорил, что его страна сможет развивать партнерство с Кыргызстаном во всех отраслях экономики.

В свое очередь, министр экономики Кыргызстана Артем Новиков уверял своего коллегу, что его страна имеет удобное расположение для ведения торговли.

«Выпущенные в Китае товары через Кыргызстан распространяются в других странах Центральной Азии, России и Турции, а продукция, поступающая из России, Турции и западных стран, опять же через Кыргызстан уходит в Центральную Азию и Китай», – отмечал он.

8 сентября в Оше состоялось открытие первого автосалона Ravon, где будут продаваться автомобили компании GM Uzbekistan, расположенной в соседней Андижанской области Узбекистана.

Вечером того же дня состоялось открытие кыргызско-узбекской границы на контрольно-пропускном пункте «Дустлик», разделяющем кыргызский Ош и узбекский Андижан.

КПП «Дустлик» оставался практически закрытым на протяжении последних семи лет – после второй революции в Кыргызстане и последовавших за ней ошских событий 2010 года.