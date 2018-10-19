Частная спортплощадка. В Бишкеке ребенка убило футбольными воротами

Ленинский районный суд Бишкека начал рассмотрение дела о гибели этим летом 11-летнего Алана Айсаева: мальчик играл в футбол, когда на него упали железные ворота…

Процесс по уголовному делу о смерти в районе Пишпек города Бишкека Алана Айсаев начался 18 октября в Ленинском районном суде столицы Кыргызстана под председательством судьи Сыргака Джумадылова.

Маленький зал суда едва смог вместить всех присутствующих.

Мать Алана Нестан Исабекова не может сдержать слез, вспоминая тот день. 13 июня этого года ее сын проснулся рано утром. Вместе с родителями ездил на рынок – выбирал коляску для родни. Потом отпросился погулять с друзьями. Поцеловал маму. «Я ненадолго», – сказал он ей.

Буквально через полчаса в квартиру к семье прибежали дворовые друзья их сына. «Алана воротами придавило», – кричали наперебой мальчишки. Мать сразу выскочила на улицу. До частного футбольного поля – рукой подать, его даже из окон квартиры видно. Там она и обнаружила своего сына. Уже мертвого.

По версии следствия, в то время, когда мальчишки играли в футбол, внезапно поднялся сильный ветер, который и повалил ворота.

Однако родные Алана в такое объяснение не верят.

«В тот день никакого ветра не было, я же помню, – рассказала корреспонденту Ц-1 Нестан Исабекова. – К тому же сразу за воротами – бетонная стена. Откуда там ветру взяться?»

Друзья Алана рассказали его родным свою версию произошедшего.

Мальчик стоял на воротах, когда один из старших ребят-игроков нанес сильнейший удар по мячу. Тот попал в штангу и отлетел под ноги Алану. Как хороший вратарь, он упал и схватил мяч руками. В это время металлическая конструкция, пошатнувшаяся от удара мячом, опрокинулась вниз. На голову ребенка с двухметровой высоты упала почти сотня килограммов железа.

«Не хотели оставлять отпечатки пальцев»

Можно ли было спасти мальчика – неизвестно. По словам матери, он пролежал под воротами больше 10 минут. Никто ему помощь не оказал.

«Ладно, маленькие дети растерялись, – сокрушается Нестан. – Но с ними и взрослые ребята играли. Почему не помогли? Почему не достали? Они потом оправдывались, что не хотели отпечатки пальцев на воротах оставлять».

Помощь подоспела, когда придавленного мальчишку увидела администратор находящегося рядом кафе. Она подняла тревогу. Прибежали несколько парней, они подняли ворота и вызвали «скорую». Но приехавшие медики констатировали смерть мальчика.

Кто виноват?

Поначалу следователи в милиции даже не хотели возбуждать уголовное дело по этому факту, рассказывает Исабекова. Старались все списать на несчастный случай. Возбуждения дела удалось добиться только благодаря настойчивости родителей.

21 июня обвинение по факту гибели мальчика предъявили Акылбеку Тороеву – владельцу футбольного поля.

Ему инкриминируют 258-ю статью УК Кыргызстана – «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

Отец шестерых детей и герой апрельской революции, как и следовало ожидать, свою вину категорически отрицает. По его версии, мальчик раскачивался на воротах, из-за чего те и упали.

С прессой обвиняемый общаться отказывается и вообще не понимает, к чему такой ажиотаж вокруг этого события.

«Без прессы у нас объективности не добьешься, – говорит Нестан Исабекова. – Или откупятся, или запугают».

Возмущает мать и то, что виновным в смерти ее сына пытаются выставить только одного Тороева. «А где парни, которые оставили его без помощи? Где работники мэрии, которые это футбольное поле принимали?» – спрашивает она.

На месте Алана мог быть любой…

По существующим стандартам основные футбольные ворота на поле необходимо закреплять. А переносные – должны быть изготовлены из алюминия, следовательно, быть легкими, чтобы не причинить никому ущерб.

«Вы думаете, это первый случай с данными роковыми воротами? – говорит Эрик Маликов, домком двора, где погиб Алан. – Ничего подобного! Уже падали на голову одному мальчику. Тот, к счастью, сотрясением отделался. А теперь вот трагедия… На месте Алана ведь мог оказаться любой ребенок».

Соседи подтверждают, что прийти играть на футбольное поле мог любой. Родители сами просили хозяина не пускать туда маленьких детей. Ведь рядом играют взрослые – могут покалечить. Администрация отнекивалась: если платят, то пусть бегают, мы мешать не будем.

Ничего святого

«Если платят…» По словам домкома Эрика Маликова, хозяева поля ради выгоды готовы на все.

Уже на следующий день после гибели Алана там спокойно играли в футбол другие ребята. Просьба родителей поставить на месте трагедии свечку или цветок в память об Алане была проигнорирована.

«Там дети в футбол играли, а под ногами – лужа крови, – рассказал домком Маликов. – Прямо по ней и бегали. Это как вообще?»

Судья попросил прокуратуру обеспечить явку других свидетелей, в том числе и тех, кто играл в футбол с Аланом в тот роковой день.

Следующее судебное заседание назначено на 26 октября. Потерпевшие заявили и сумму компенсации за гибель ребенка – 2 млн сомов (30 тысяч долларов).

Уже после выхода из зала суда Нестан Исабекова заявила корреспонденту Ц-1, что пойдет до конца.

«Кто-то должен ответить за смерть моего сына», – сказала она.