Чем закончится битва за рынок «Дыйкан» в Бишкеке?

В столице Кыргызстана на протяжении нескольких дней бушевали торговцы с рынка «Дыйкан» против его закрытия, но власть не отступилась – бой проигран?

Чтобы окончательно подтвердить свою решимость закрыть рынок «Дыйкан», власти Бишкека с начала этой недели взялись за реконструкцию главной дороги, ведущей к нему по улице Фучика.

14 марта торговцы попытались помешать дорожным строителям: раскопанный накануне участок дороги люди, работающие на рынке, самостоятельно закопали и выровняли.

Но руководители Ленинского района Бишкека, на территории которого расположена данная торговая точка, а также городские власти остаются непреклонными: рынок закроют, дорогу отремонтируют.

Аким Ленинского района Нурлин Тынаев в интервью прессе говорил, что в этом году на территории района запланировано отремонтировать 32 улицы.

Улица Фучика будет пробита через железную дорогу до улицы Баха, что позволит отправлять правительственные кортежи из аэропорта Бишкека сразу в резиденцию президента «Ала-Арча», чтобы не перекрывать движение на центральных улицах столицы.

Что касается рынка, то, по словам Тынаева, в октябре 2016 года Госэкотехинспекция выявила нарушения на его территории. На этом основании «Дыйкан» предполагали закрыть, а торговцам – предоставить места на столичных рынках «Дордой Моторс» и «Сары-Озон».

Личный интерес?

Торговцы с «Дыйкана» недовольны переносом рынка.

Гульзия Курамаева, торгующая на «Дыйкане», в интервью Ц-1 говорит, что рынок на самом деле никому не мешает и не создает помех на трассах, но аким заинтересован в его уничтожении, преследуя свои корыстные цели.

«Тынаев стал акимом Ленинского района и с партнером открыл новый базар – «Сары-Озон», вот нас и принуждают там торговать. Нам сказали, что Госэкотехинспекция нашла нарушение, но оно уже исправлено, а 7 марта приехал замакима и поставил блокпост, заявив, что базар закроется», – рассказывает Курамаева.

Всю прошлую неделю торговцы протестовали в центре Бишкека напротив «Белого дома». На митинге присутствовали более ста человек. Они держали плакаты с требованиями отправить в отставку акима Ленинского района и обращением к Алмазбеку Атамбаеву «Президент, остановите беззаконность!»

За порядком на месте наблюдали несколько десятков сотрудников милиции.

Рынок на железнодорожной станции

Проблемы с рынком «Дыйкан», расположившимся на площади 2,6 га, началась осенью 2016 года: его решили закрыть из-за выявленных на нем многочисленных нарушений, по словам комиссии, несущих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

«На территории рынка царит полная антисанитария. С левой стороны проходит железная дорога. Хотя на 50 метров к дороге никаких предприятий, зданий не должно быть, – пытался убедить недовольных аким Тынаев. – Торговать в непосредственной близости к железной дороге вообще запрещено. С правой стороны рынка расположена нефтебаза. По закону строительство торговых точек и жилых домов ближе 500 метров к базе также недопустимо».

«В ходе проверки Госэкотехинспекцией выявлено 11 нарушений. Руководство рынка не в состоянии переместить железную дорогу или нефтебазу. Также очевидно, что оно не в силах проложить сквозной проезд для снижения заторов при въезде. На основании всего этого и принято решение закрыть рынок», – добавил аким.

Рынок «Дыйкан» был открыт в 2008 году национальной компанией «Кыргыз темир жолу» и мэрией столицы на территории контейнерной площадки, расположенной на железнодорожной станции «Бишкек-1». По условиям договора его учредителей 80% прибыли от деятельности рынка получала «Кыргыз темир жолу», 20% – мэрия Бишкека.