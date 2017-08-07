Четверо кандидатов в президенты КР с юга объединятся в одну партию

Оценивая объединение, наблюдатели в Кыргызстане опасаются возрастания регионализма и деления страны на выходцев с юга и севера в период президентских выборов.

Речь идет об Адахане Мадумарове, лидере партии «Бутун Кыргызстан», Бакыте Торобаеве из парламентской фракции «Онугуу-Прогресс», Камчыбеке Ташиеве и Ахматбеке Кельдибекове, представляющих партию «Ата-Журт».

Желающие принять участие в выборах президента КР сегодня заявили о создании новой политической партии, которая выдвинет единого кандидата, имя которого пока не разглашается.

Хотя в распространенном четверкой соглашении говорится «об ответственности за единство народа, консолидации политических сил, целостности и суверенитете страны», это может дать как раз обратный эффект.

Нарушена устойчивая традиция, когда кыргызстанские политики на выборах объединялись: создавали «тандемы», включающие выходцев из южного и северного регионов, между которыми традиционно идет подковерная борьба.

Это не только обеспечивало голоса обеих частей страны, но и предупреждало возможное разделение предпочтений избирателей по региональному признаку.

К примеру, тот же Ташиев на прошедших в 2015 году парламентских выборах объединился с Омурбеком Бабановым, создав новую партию «Республика – Ата-Журт». А Мадумаров шел на эти выборы с другим северянином – Аскарбеком Салымбековым, лидером партии «Эмгек».

Эта новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях, где больше звучат критика, сомнения и сарказм. Но есть и серьезные опасения экспертов.

Пахнет регионализмом. И не только

Бывший офицер правоохранительных органов, сталкивавшийся по работе с конфликтами и попросивший остаться неназванным, опасается, что эта четверка может нанести урон миру в республике.

«На фоне того, что руководство страны, практически все политики и общество в целом стараются объединить политические силы и людей разных национальностей, выходцев из разных регионов, непонятны цели такого объединения, – говорит он. – Почему они не могли создать «пятерку» или «семерку», где были бы представители из других регионов?»

Он подозревает, что в создании «четверки» замешаны внешние силы, цель которых – ослабить позиции наиболее реального кандидата в президенты – премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого Социал-демократической партией Кыргызстана (СДПК), которую возглавляет президент Алмазбек Атамбаев.

«Эти политики разные, даже внешне они выглядят неуверенными, не имеют серьезного потенциала, хорошей программы, что наводит на мысль, что тут не обошлось без внешних игроков. Если это так, то это опасная игра», – заключил эксперт.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, в отличие от своих братьев, представляющих один из сильных южных кланов, всегда выступал против беглого президента с юга Курманбека Бакиева.

Президент Алмазбек Атамбаев не раз говорил «о стремлении сторонников экс-президента Бакиева взять реванш и вернуть Бакиевых к власти.

Кроме того, как и Бакиевы, Бакыт Торобаев и остальные члены нового объединения представляют южный род «Ичкилик», который противоборствует с северным родом «Аркалык».

Пользователь Миргул Омуралиева предполагает, что скоро в стране останутся две партии: «Ичкилик» и «Аркалык»

Сарказма больше, чем одобрения

Большинство пользователей соцсетей приняли эту новость критически и с небывалым сарказмом. Некоторые даже успели выставить демотиватор с фото, где четыре политика выглядят неуверенными.

Сразу несколько комментаторов вспомнили кыргызскую поговорку «Головы двух баранов не сваришь в одном котле».

Один из них задается вопросом: «А как теперь положить в котел головы четырех баранов?»

Пользователь Нурдин Мотуев написал: «Неужели вам не надоели эти шоумены? Можете ли поверить, что эти люди могут продать наши с вами судьбы крупным державам?..»

Известный журналист Адилет Айтикеев, пишущий на кыргызском языке, эмоционально делится сообщением о появлении «четверки», называя это объединение «лучшей новостью».

Правда, он отдает предпочтение Ахматбеку Келдибекову, считая его «самым умным, самым образованным и самым опытным». Однако из-за судимости у этого политика меньше всех шансов вообще принять участие в предвыборной гонке.