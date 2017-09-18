Чолпон Джакупова: Кыргызстан удалили с правового поля

Директор правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента КР в интервью Ц-1 оценивает наследие Алмазбека Атамбаева, выборы и риски поствыборного времени.

Чолпон Джакупова, популярный политик Кыргызстана, оставила свой депутатский мандат 1 января 2017 года, протестуя против состоявшегося до этого всенародного референдума по изменению Конституции страны.

Она заявила тогда, что приняла решение осознанно, а не эмоционально: политик может состояться только тогда, когда у него есть принципы.

С тех пор Джакупова претерпела многое. По решению суда она стала невыездной и проходит наряду с журналистами из сайта «Заноса» ответчиком по делу Генпрокуратуры КР о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Ей предъявлен к выплате иск в размере 46 тысяч долларов.

В интервью Ц-1 Чолпон Джакупова делится мнением, каким Кыргызстан оставляет президент Алмазбек Атамбаев, чей срок у власти заканчивается в 2017 году, а также предполагает, что Кыргызстан ждет в будущем.

– Что оставляет после себя четвертый президент Кыргызстана, возглавлявший страну шесть лет, с 1 декабря 2011 года? Какие перемены произошли в стране?

– Не буду говорить про финансы и экономику. Слабо разбираюсь в этих вопросах. Мне как юристу более близки и понятны проблемы судебной власти, правоохранительных органов.

А вот здесь у нас – полный мрак. Реформы, которые провела действующая власть в этих структурах, сделали суды полностью зависимыми, а силовые ведомства стали оружием Аппарата президента и правительства.

А ведь честная судебная власть могла очистить наше общество, могла заставить уважать закон, могла показать, что перед ним все равны: президент и безработный, бизнесмен и нищий, чиновник и простой рабочий. Но, увы, чуда не случилось.

– Белый дом вроде старался, несколько лет шла чистка судебной системы…

– Все эти годы шел отбор лояльных к власти судей. Для законодателей и правительственных чиновников самыми важными критериями были верность и послушность претендентов. Юридические знания и позиция судей для членов комиссии являлись второстепенными нюансами.

Пошла и обратная реакция. Рядовые граждане вместе с верой в справедливость утратили и уважение к закону. Люди годами ходят в суд, как на работу, – сначала в районный, потом в городской.

В общем, проходят все инстанции. Затем их дело Верховный суд возвращает на доследование в районный… И вся карусель раскручивается по-новому. Система правосудия построена так, что на ней зарабатывают только адвокаты. Все остальные ходят в потерпевших.

Во время правления Атамбаева прошло много политизированных процессов. Причем большая их часть – в закрытом режиме. Мы не знаем, что творится за закрытыми дверями, какими аргументами руководствуются процессуальные стороны при вынесении приговоров.

По секретности и количеству политических дел действующая власть серьезно превзошла деспота Курманбека Бакиева (был свергнут в апреле 2010 года. – Прим. Ц-1).

– Окружение Атамбаева гордится успехами в борьбе с коррупцией…

– У нас в коррупционерах числятся в основном оппоненты режима: оппозиционные депутаты и журналисты. Первых осуждают якобы за коррупцию, вторых – за позицию, несовместимую с позицией власти.

Странно было бы, если бы за воровство в государственных масштабах попали в тюрьму высокопоставленные чиновники, которые и назначали судей.

– Вы тоже попали под этот каток?

– За оскорбление чести и достоинства президента суд обязал меня выплатить 3 миллиона сомов (около 46 тысяч долларов США), наложил арест на дом и запретил выезд из страны. Последнее, видимо, из-за моей неблагонадежности.

– А какие подвижки произошли в других сферах жизни?

– Безработица не уменьшилась, зарплаты по-прежнему не соответствуют ценам на продукты питания. Если бы уровень жизни повысился, то снизилась бы и миграция. Но люди продолжают в массовом порядке покидать страну. В республике есть села, где вообще остались только одни старики. Они живут переводами своих детей и внуков. Пенсий даже на еду не хватает.

Зато чуть ли не каждый год появляются грандиозные программы развития страны, подготовленные Аппаратом президента и правительством. Нет смысла их перечислять и разбирать содержание, поскольку о них быстрее всех забывают авторы.

– 15 октября в стране появится новый президент. Атамбаев уходит, но обещает, что процесс передачи власти пройдет мирно.

Может, тогда что-то изменится?

– О мире не говорят агрессивным тоном. Атамбаев заявил, что упрячет бузотеров и недовольных «куда следует». Некоторые расценивают эти слова как гарантию стабильности, другие – как завуалированную угрозу в адрес оппозиции.

Да и потом, кто сказал, что президент прощается с властью? В одном из своих последних выступлений Атамбаев ясно дал понять, что остается в большой политике.

Все сейчас гадают, в какой ипостаси нам ждать его возвращения: лидером СДПК (партия Атамбаева), премьер-министром, спикером парламента или председателем фракции социал-демократов?

– Приход к власти нового президента не изменит ситуации?

– Приведу один пример. За два дня до начала агитационной кампании (агитация началась 10 сентября) в ЦИК пригласили всех 13 кандидатов в президенты для подписания меморандума.

В нем заложены этические принципы взаимоотношения претендентов, обязательства публично признать итоги выборов и другие моменты. Пришло меньше половины кандидатов. Но суть в другом. Текст серьезного документа предоставили на ознакомление за час до подписания.

Пять кандидатов подписали его, прочитав текст документа наспех. И эти политики претендуют на президентство! Завтра они, получив власть, также на бегу будут подписывать документы стратегического характера.

Сегодня председатель ЦИК поманила их пальчиком и подсунула на утверждение достаточно спорный меморандум, а кто завтра этими политиками будет манипулировать? (Соглашение подписали пять кандидатов, среди которых и преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. – Прим. Ц-1).

На выборы идут только два серьезных политика – экс-премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Но против них работает вся государственная машина. Уже сообщают о том, что акимы районов в открытую агитируют за выдвиженца правящей партии, а студентов выгоняют только за то, что они называют имена других кандидатов.

– Что-то вы совсем не любите Атамбаева…

– Мы не обязаны любить президента. Мы можем уважать его. Если президент этого заслуживает…

Кабай Карабеков, специально для Ц-1