Что такое «халал» по-кыргызстански?

Количество производителей, помечающих свою продукцию маркировкой «Халал», в Кыргызстане растет, и не только в пищевой отрасли. И нацелены они не только на местный рынок.

В Кыргызстане появились даже бани-халал, а также такси и вода.

О чем говорит эта маркировка, с какой целью предприниматели ее используют на своих этикетках, корреспонденту Ц-1 рассказал заведующий сектором халал-индустрии Управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики Кыргызстана Алмаз Кайырбеков.

В обществе сложился стереотип, что «халал» – это любой продукт, где нет свинины.

Однако, как уверяет Кайырбеков, это не так. Отсутствие запрещенного для мусульман свиного мяса – лишь одно из многих требований к продукции с маркировкой «Халал».

Стандарт «Халал»

Сегодня государственный сертификат «Халал» выдается только тем компаниям, чье производство соответствует не только религиозным требованиям, но и всем международным стандартам пищевой безопасности – от идентификации скота до чистоты в убойных цехах.

Это прописано в концепции развития халал-индустрии, которая принята в Кыргызстане в 2015 году.

Государственные органы обеспечивают лабораторный и ветеринарный контроль пищевой безопасности. Духовное управление мусульман Кыргызстана – соответствие производства нормам ислама.

«Государство не занимается сертификацией бань или служб такси, – говорит Кайырбеков. – Мы проверяем исключительно пищевую мясную отрасль. Это убойные цеха, фермы и фабрики по переработке мяса. На сегодняшний день в стране 15 предприятий имеют государственный сертификат «Халал», или «Адал» по-кыргызски. На очереди – еще 35».

«Халал» — дело добровольное

«Да, у нас есть халал-парикмахерские, халал-такси и даже халал-вода, – продолжает чиновник. – Но эти фирмы получают сертификаты в частных компаниях, которых в стране около 10.

Они выдают свои сертификаты вообще на что угодно. И это не запрещено, ведь маркировка «Халал» – дело абсолютно добровольное».

Проверить государственный сертификат можно по QR-коду, который размещается на этикетке товара. С помощью специального приложения на телефоне потребители могут узнать всю информацию о товаре: где он произведен, кем и когда.

А самое главное – он гарантирует качество и безопасность той продукции, которую вы покупаете.

Что касается частных компаний, то их деятельность никак не регулируется. Если они и проводят хоть какие-то проверки, то в большинстве своем поверхностные. Такая продукция или услуги не то что международным стандартам, но и религиозным нормам не всегда соответствует.

Государственная сертификация халал-продукции и была введена для того, чтобы этот документ имел реальный вес. Не только на местном рынке, но и на международном.

– Какие перспективы у этой отрасли?

– У халал-продукции – огромные рынки сбыта, – рассказывает Алмаз Кайырбеков. – В Евразийском экономическом союзе, членом которого является наша страна, – это Казахстан, мусульманские регионы России, такие как Северный Кавказ и Татарстан. Вне его – это Турция, Иран, Малайзия – практически все мусульманские страны Азии. Это десятки миллионов потребителей. К тому же, маркировка «Халал» – это не только религиозный взгляд. Это новый виток экономики. Мы хотим не количеством, а качеством завоевать рынки.

Первым крупным заказчиком мясной халал-продукции из Кыргызстана уже стал Иран. Один из убойных цехов заключил контракт на поставку туда 500 тонн охлажденной баранины. «Охлажденной» – это значит, что от забоя скота до размещения мяса на прилавке не должно пройти более 72 часов.

Экологичный «халал»

Поддерживает мясную халал-индустрию и государство. В прошлом году правительство разработало план мероприятий по ее развитию. Была проведена инвентаризация всех убойных цехов.

Сейчас полным ходом идет их модернизация. Планируется, что во всех областях страны их будет не менее десятка. И каждый цех будет соответствовать в первую очередь нормам безопасности.

«Наш козырь – это экологичность, – говорит Алмаз Кайырбеков. – Скот выращивается в горах, на свежем воздухе, питается свежей травой. Экологически чистое мясо без ГМО – очень востребованный продукт во всем мире.

В планах Министерства экономики – сделать Кыргызстан одним из крупнейших поставщиков мясной продукции с маркировкой «Халал» для начала в страны Центральной Азии. А потом – и на весь огромный рынок мусульманских стран».

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке