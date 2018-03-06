Дышать в Бишкеке – опасно для здоровья

В Кыргызстане из-за проблем с экологией растет количество пациентов с болезнями дыхательных путей. Уже сегодня их в стране около 200 тысяч.

Пульмонологические отделения Кыргызстана переполнены. Но если 20 лет назад здесь лечились практически одни курильщики, то сейчас картина другая: половина пациентов – дети и взрослые, никогда не имевшие этой пагубной привычки.

Заведующий отделением пульмонологии Национального центра кардиологии и терапии Талант Сооронбаев в интервью Ц-1 говорит, что астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), легочный фиброз и многие другие болезни, раньше считавшиеся редкими, сейчас стали почти ежедневными случаями.

Последние обследования пациентов, проведенные на предмет выявления у них болезней легких и дыхательных путей, обнаружили, что действительное количество больных в пять с лишним раз больше, чем говорит официальная статистика.

В общем, по стране с населением шесть миллионов человек – их около 200 тысяч.

Хуже, чем в Пекине…

Одной из главных причин роста заболеваемости пульмонологи считают проблему с экологией. Уровень загрязнения воздуха в столице превосходит все допустимые нормы.

«Когда на город опустился смог, количество вредных частиц в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию в 11 раз, – рассказала корреспонденту Ц-1 директор молодежного экологического движения Мария Колесникова. – Это в полтора раза выше, чем в промышленном Пекине. Мы сравнивали данные открытых источников».

После обильных дождей последней недели дышать в Бишкеке стало легче. Однако даже сейчас концентрация вредных веществ местами превышает норму в два раза. Оседая в организме человека, они приводят к серьезным заболеваниям.

«Эти частицы способны проникать в самые отдаленные части легких и даже кровеносные сосуды, вызывая не только респираторные заболевания, но и сердечно-сосудистые», – заявила инженер-эколог Бактыгуль Стакеева.

Старые машины и новостройки

Основной причиной загрязнения воздуха экологи считают рост количества автотранспорта.

Только за последние несколько лет число машин в столице выросло в пять раз и достигло полумиллиона. Оксиды азота, угарный газ, свинец, сажа, хлор – это все отходы «жизнедеятельности железных коней».

Особенно сильно дымят старые автомобили, которым больше 15 лет, а таких в автопарке Бишкека – почти 90%.

Вторая причина – это частный сектор, жители которого отапливают свои дома углем. Выбросы в печах горожан, естественно, не фильтруются и серьезно загрязняют атмосферу.

Третья причина – это точечная застройка. Элитные высотки преградили путь ветру – и загрязненный воздух никуда не уходит.

«Когда был построен Пишпек, еще до революции, все горожане дышали свежим горным воздухом, – рассказывает эколог Эмиль Шукуров. – Потому что город специально был построен так, чтобы были горизонтальные и вертикальные открытые улицы. Таким образом, с какой бы стороны ни дул ветер, он «проветривал» всю столицу».

Плюс вырубка деревьев

Усугубляет ситуацию и массовая вырубка деревьев, которую проводит мэрия кыргызстанской столицы. Многие улицы некогда самого зеленого города Советского Союза теперь напоминают взлетные полосы аэродромов.

Чиновники муниципалитета утверждают, что это вынужденная мера: деревья старые и угрожают жизням людей. Обещают даже высадить новые. Вот только расти саженцы будут не менее десяти лет. И дышать от них бишкекчанам пока ничуть не легче.

Проблему загрязнения воздуха в Бишкеке неоднократно поднимали и в правительстве. Однако, несмотря на поручение премьер-министра Сапара Исакова, Кабинет министров так и не предложил действенных мер по ее устранению.

Найти чистый воздух

Успешнее оказались активисты молодежного экологического движения. Сейчас они разрабатывают специальное приложение для смартфонов, которое, опираясь на данные датчиков загрязнения воздуха, будет прокладывать маршрут для граждан по наиболее чистым улицам.

Пусть общую ситуацию с экологией решить мобильное приложение не сможет, зато хотя бы будет показывать места, от посещения которых горожанам стоит воздержаться или же надеть туда медицинскую маску.

Но и оно без поддержки извне запустится не так скоро. Для воплощения идеи в жизнь экологам требуется поставить около 50 датчиков по всей столице. Пока у них в наличии – только три.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке