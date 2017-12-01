Экс-муфтий Кыргызстана – о второй жене: «Если не я, то кто же?..»

Призыв экс-муфтия КР брать вторых жен из обсуждения в Сети перекочевал в парламент, где депутаты-женщины выразились против его инициативы.

В Жогорку Кенеше (парламент) Кыргызстана накануне обсуждали заявление 42-летнего бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова, признавшегося на недавней встрече с последователями, что женился во второй раз, оставаясь в браке с первой женой.

Депутат Эльвира Сурабалдиева от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) призвала милицию проверить высказывания Жалилова и дать им юридическую оценку.

Также она попросила милицию проверить семью экс-муфтия: не подвергаются ли его домочадцы насилию.

«Представьте себе, а у каждого из вас есть дочь, сестра, популярный богослов заявляет, что берет себе вторую жену, которой 14 лет, так как заботится о сироте… Если религиозные лица будут прикрываться этим, то зачем нам законы?» – возмущалась Сурабалдиева.

«Если вы не ощущаете это на себе сейчас, это может бумерангом вернуться к вам через несколько лет», – предостерегла она.

В свою очередь, депутат Аида Касымалиева отметила, что 153-я статья Уголовного кодекса КР о многоженстве в стране не работает. Ибо законные супруги любвеобильных мужчин просто не пишут на них заявления в милицию.

«Не надо ждать заявлений от пострадавших женщин, – заявила депутат. – Государство должно само выявлять факты многоженства и наказывать виновных».

«Если есть средства – женитесь…»

Экс-муфтий Жалилов, читая 26 ноября проповедь, запись которой попала в Интернет, рассказал о своей жизни.

«Я часто говорю, что нельзя пускать наших женщин за границу на заработки, – вещал он. – Мы сами должны о них позаботиться. Я не хотел брать вторую жену. Но решил стать примером для других, поэтому женился на вдове, которая работала в Турции няней».

Причем духовник признается, что официально брак с новой супругой не регистрировал. А просто совершил с ней мусульманский обряд «нике».

«Моя первая жена расстроена: она имеет право расстраиваться и ревновать», – констатировал он.

В конце проповеди Жалилов добавил, что подобным образом стоит поступать всем обеспеченным мужчинам.

«Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую: плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился».

«Если я не начну, то кто начнет, все останется на словах», – добавил он.

Язык мой – враг мой?

Сам экс-муфтий Чубак ажы Жалилов явно не рад тому, что его проповедь просочилась в Сеть. Одно дело – вещать перед единомышленниками. И совсем другое – когда подобные речи становятся достоянием общественности.

Комментировать свои слова журналистам, как и следовало ожидать, он наотрез отказался.

Отмалчивается и Духовное управление мусульман Кыргызстана. «Это его личное дело», – отвечают там.

Между тем личным делом это назвать никак нельзя. Кыргызстан – светское государство. И многоженство в республике карается сроком до двух лет лишения свободы.

Он призывает нарушать закон!

Представители гражданского общества на заявления экс-муфтия отреагировали очень активно.

Жестче всех выразилась правозащитница Азиза Абдирасулова.

«Мало того, что сам нарушает закон, так призывает и других делать это. Моя правозащитная организация «Кылым шамы» обратится в городскую прокуратуру, чтобы она дала правовую оценку его действиям», – написала правозащитница на своей страничке в социальной сети Facebook.

Не остался в стороне и известный политик Феликс Кулов. Он напомнил о том, что во время предвыборной кампании Чубак ажы Жалилов агитировал за избранного президента Сооронбая Жээнбекова.

Что, кстати, тоже противозаконно. Религиозные деятели не имеют на это права.

«Этот богослов своим заявлением, озвученным сразу же после вступления в должность нового президента, за которого он активно призывал голосовать, поставил того в крайне затруднительное и двусмысленное положение, – написал Кулов. – Дан повод подвергнуть на прочность конституционный принцип о светскости нашего государства».

Правоохранительные органы республики уже проводят доследственную проверку речей Жалилова. Однако до уголовного дела ситуация вряд ли дойдет. Для этого необходимо заявление от обиженной супруги. Которая его, естественно, писать не будет.



Отнеслись к делу с юмором

А вот многие пользователи соцсетей к взрывоопасной ситуации с духовником отнеслись с юмором, вот что пишут пользователи:

«Мало того, что женился дважды – так еще и выпендривается».

«Пока вся страна обсуждает многоженство и в пику ему многомужество, чувствуешь себя реальным нищебродом: тут бы одну жену найти».

«А вот интересно, если этот завел вторую жену, может его жена завести второго мужа??? Для компенсации…»

Андрей Назаров, Бишкек