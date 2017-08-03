Еще шестеро оппонентов президента КР осуждены на длительные сроки

Среди осужденных – члены «Народного парламента», обвинявшиеся в попытке госпереворота, лидеры получили особо строгий приговор: по 14 лет.

К вечеру среды, 2 августа, Первомайский районный суд города Бишкека вынес два приговора, по которым шестеро оппонентов уходящего президента Алмазбека Атамбаева обвинялись в преступлениях против власти.

По одному из этих приговоров члены объединения «Народный парламент» Бекболот Талгарбеков и Толубай Колубаев получили по 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Другой член объединения – Марат Султанов приговорен к 10 годам, а Тойгонбек Калматов и Александр Гусев получили условные сроки: по пять и шесть лет соответственно.

Двое из осужденных – Талгарбеков и Калматов – некогда были депутатами Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана.

Члены «Народного парламента» обвинялись в «приготовлении к насильственному захвату власти» и «приготовлении к применению насилия в отношении представителя власти».

Они были задержаны в мае 2016 года после проведения ими национального форума, где участники выступили за отставку Атамбаева. С тех пор они содержались в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

Накануне их задержания в Интернете появился аудиозапись телефонного разговора между членами «Народного парламента», где звучали угрозы убийства в адрес неназванных людей и утверждения, что 17 мая президент уйдет в отставку, а премьер-министром станет «их человек» и т. д.

Второй приговор

В это же время, с разницей в несколько минут, в Первомайском районном суде был оглашен другой приговор, также касавшийся экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Жапаров обвинялся в «хулиганстве», «сопротивлении власти», «взятии в заложники представителя власти» и «угрозе убийством». Но суд признал его виновным лишь в захвате заложника, оправдав по остальным статьям.

При этом «бывшая жертва» Жапарова – Эмильбек Каптагаев, захваченный в заложники во время митинга в городе Караколе в 2013 году, заявил в суде, что у него нет оснований обвинять подсудимого в этом преступлении.

Тогда Каптагаев работал полномочным представителем правительства страны в Иссык-Кульской области, а местное население протестовало против его назначения.

После решения суда Каптагаев оставил на своей страничке в Фейсбуке краткий комментарий: «…Справедливость суда умерла…»

«Политический заказ»

Известная в Кыргызстане правозащитница Азиза Абдирасулова, выступающая в суде как общественный защитник Жапарова, заявила Ц-1, что считает этот приговор «политическим заказом».

«Такие приговоры выносятся, когда власти ломают правду и уничтожают справедливость. Я могу сказать, что Садыр Жапаров стал жертвой беззакония и пыток. Не только сам Жапаров, но и члены его семьи, близкие родственники стали жертвой политических гонений», – сказала Абдирасулова.

Судебные преследования и суровые приговоры в отношении оппонентов кыргызстанской власти правозащитница считает закономерным явлением.

По ее мнению, этот путь к авторитаризму начался с дела правозащитника из Южного Кыргызстана Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненное лишение свободы после Ошских событий 2010 года, когда межэтническая резня между узбеками и кыргызами унесла жизни 470 человек.

«В свое время некоторые патриоты ненавидели и требовали закидать меня камнями за то, что я защищаю «сарта» Азимжана Аскарова, – продолжает она. – Но сейчас этих людей я вижу в суде среди сторонников Жапарова. Надеюсь, теперь они убедились, что в Кыргызстане нет справедливых судов, что они выносят только политические приговоры».

Некоторые сторонники Жапарова, по словам Абдирасуловой, ранее призывавшие не признавать решение Комитета ООН в отношении Аскарова и утверждавшие, что суды Кыргызстана независимы и справедливы, теперь спрашивают, могут ли им помочь международные организации.

Конвейер приговоров

В апреле Первомайский районный суд приговорил других членов «Народного парламента»: Эрнеста Карыбекова – к 20 лет лишения свободы, Кубанычбека Кадырова и Бектура Асанова – к 12 годам, а старейший член организации Дастан Сарыгулов получил четыре года условного срока.

В эти дни Первомайский районный суд рассматривает уголовное дело против оппозиционного политика, лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, который обвиняется в коррупции и мошенничестве.

На процессе против Текебаева все более очевидным становится несостоятельность выдвинутых против него обвинений. Сторонники оппозиционного лидера называют это дело «политическим заказом» и опасаются, что Текебаева ждет участь Жапарова.

«Все, что ни делается, – к лучшему», – утверждает Абдирасулова. По ее словам, может, обществу в Кыргызстане надо пройти через это, чтобы понять всю суть проблем судебной системы.

«Сколько бы мы не говорили, что наш народ особенный, более свободолюбивый, и мы не допустим авторитаризма, не надо питать иллюзии. Судя по всему, мы идем по пути авторитаризма вслед за соседними странами…”, — резюмирует она.

Президент Атамбаев должен уйти в отставку после выборов 15 октября, а пока он остается у власти – использует время на вынесение обвинительных приговоров оппонентам, о которых не раз отзывался с крайней неприязнью, используя выражение «враги народа» и эпитеты: «вонючие», «дерьмо» и т. д.