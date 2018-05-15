Это зрелище! В Бишкеке прошел чемпионат по автогонкам – дрифту

В чемпионате республики по дрифту на машинах принимали участие более 10 спортсменов.

Состязания на выявление лучшего автогонщика прошли в Кыргызстане 13 мая. Соревнования проходили по двум категориям: «Стрит» – для новичков, а «Про» – для пилотов со стажем.

Правила просты: дистанцию нужно пройти, не выходя из управляемого заноса. У кого это получится быстрее и эффектнее – тот и победил. За каждый заезд судьи дают от 0 до 100 баллов. В зачет идет лучший из трех заездов.

Новички из соображений безопасности выходят на трассу поодиночке. Для профессионалов отдельным этапом предусмотрена парная езда, где задача гонщика: также находясь в управляемом заносе, максимально близко держаться к другому спортсмену, не допуская при этом серьезных столкновений.

Судил чемпионат один из самых известных дрифтеров России Павел Бусыгин – неоднократный призер мировых соревнований.

В итоге лучшим среди новичков стал Виктор Шинкарев, среди профессионалов победу одержал Дмитрий Сметанко. Оба — жители Бишкека.

Дрифт, или управляемый занос, как вид спорта сложился чуть больше 20 лет назад в Японии. Именно там гонщики, преодолевая горные серпантины, по-японски – тоге, выяснили, что, бросая автомобиль в занос, повороты можно проходить быстрее и не теряя при этом скорости.

Сегодня фанаты этого вида спорта есть во всем мире, в том числе и в Кыргызстане.

В отличие от гонок на скорость, где для победы нужно обладать мощным спортивным автомобилем стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч долларов, дрифт куда более демократичен.

Для заездов вполне подойдет недорогой и не самый мощный автомобиль. Главное, чтобы он обладал всего несколькими качествами – задним или полным приводом, небольшим весом и был устойчивым на трассе.