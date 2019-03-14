Флаг ЛГБТ на параде в Кыргызстане: прогресс или позор?

Радужный флаг ЛГБТ, развернутый на марше женщин в Бишкеке 8 Марта, стал накануне темой обсуждения в парламенте страны: депутатам было стыдно, что первый в ЦА гей-парад прошел в Кыргызстане…

Марш женщин за свободу и равноправие, состоявшийся в Бишкеке в Международный женский день, разделил кыргызстанское общество на два лагеря.

После бурного обсуждения в соцсетях, на кухнях и улицах он стал главной темой заседания парламента страны 13 марта. А причина тому – участие в шествии сексуальных меньшинств, которые решились развернуть в центре столицы КР свой радужный флаг.

Что все-таки было?

8 марта женщины Кыргызстана вышли на традиционный марш в защиту своих прав. Выступали против семейного насилия, воровства невест и за равенство прав. В шествии приняли участие множество гостей из-за рубежа. Особенно отметились своей активностью соседи из Казахстана.

Но особого внимания общества удостоились появившиеся на марше члены ЛГБТ-организаций. Пользуясь защитой милиции (оцепление было выставлено по всему маршруту марша), они развернули в центре Бишкека радужный флаг ЛГБТ и плакаты с лозунгами: «Я транс – и горжусь этим», «Мое тело – мое дело» и другими.

Реакция общества была подобна взрыву.

Нет «Гейстану»!

Первой на вчерашнем заседании кыргызстанского парламента недовольство прошедшим маршем выразила социал-демократ Жылдыз Мусабекова. Она назвала шествие «гей-парадом» и потребовала отчета у силовых ведомств по поводу произошедшего.

«Если мы будем молчать, то Кыргызстан превратится в Гейстан», – заявила народная избранница.

Поддержал Мусабекову и ее коллега Алмаз Эргешов. Он сказал, что «подобные вещи противоречат кыргызскому менталитету». В итоге нардепы внесли обсуждение марша в повестку дня и вызвали к себе руководство силовых структур.

Спустя несколько часов, когда в зале парламента появились представители МВД и Госкомитета нацбезопасности, обсуждение марша возобновилось.

Несколько депутатов высказались против муссирования этой темы в стенах Законодательного собрания.

«Стыдно обсуждать это в парламенте: не чрезвычайное положение же», – заявил Дастан Бекешев, отметив, что обсуждение на столь высоком уровне «есть не что иное, как пропаганда». Поддержал его и депутат Исхак Пирматов.

Однако остальные нардепы жаждали высказаться…

Депутат Тазабек Икрамов недоумевал, «почему готовились к маршу по поводу отстаивания прав женщин, а получили гей-пропаганду?» Он же отметился сложностями с произношением слова «гомосексуализм». В итоге обсуждали пропаганду «гомосеку… гомес… сексуалю… в общем, гомосекса».

Кто виноват?

По словам Тазабека Икрамова, у него имеется информация, что к маршу причастны провокаторы из-за рубежа: точнее, из Украины, Казахстана и Прибалтики.

Сразу множество депутатов обвинили неправительственные организации в проведении акции, которую нардепы именовали провокацией.

Судя по риторике, в ближайшее время они намерены вернуться к обсуждению законопроекта «об иностранных агентах», отвергнутого ими же ранее, согласно которому все НПО должны будут отчитываться об источниках дохода.

Но дальше всех в своих предположениях зашла Жылдыз Мусабекова. Она, со ссылкой на местные СМИ, и вовсе высказала предположение о причастности к маршу… ФСБ России. Но тут представители Госкомитета нацбезопасности КР попросили ее воздержаться от «необоснованных обвинений в адрес ФСБ».

К концу обсуждения депутаты сошлись в одном: эта акция, по их мнению, – позор для Кыргызстана. «Очень стыдно, что первый в Центральной Азии гей-парад прошел у нас», – подытожили они.

Митинги «Сорока богатырей»

Похожей с депутатами риторикой блистали и члены организации «Кырк Чоро» («Сорок богатырей»).

До заседания парламента они дважды выходили на митинг к зданию мэрии Бишкека. Требовали отставки мэра «за разрешение гей-парада» и запрещения гей-пропаганды на законодательном уровне. Все митинги были немногочисленными, максимум по 15–20 человек. Даже до количества богатырей в названии слегка недотягивали.

Члены данной организации отличились угрозами в адрес участников марша. На митинге они заявили, что «знают их адреса», а также подали на организаторов акции заявление в Генпрокуратуру.

Ответ мэрии и милиции

Мэр Бишкека Азиз Суракматов в ответ на упреки от «Кырк Чоро» процитировал Конституцию. Точнее, статью о том, что в Кыргызстане никто не может подвергаться дискриминации за свои убеждения.

Члены аппарата муниципалитета были не столь категоричны.

Они утверждали, что давали разрешение только на марш женщин. А все остальное – это не что иное, как «заранее спланированная провокация». Того же мнения придерживается и милиция страны.

Мнение феминисток

Феминистические организации, которые и организовывали шествие, в целом к демаршу ЛГБТ отнеслись с пониманием и поддержкой.

«ЛГБТ и феминизм связаны между собой», – заявила директор кризисного центра «Шанс» Елена Ткачева.

По ее мнению, сексуальные меньшинства отстаивают те же свои права, что и феминистки. Также она отметила, что члены ЛГБТ уже четвертый год принимают участие в этом марше, просто раньше на них не обращали внимания.

Мнение ЛГБТ

Правозащитная организация «Лабрис», специализирующаяся на ЛГБТ, также отметила схожесть идей феминизма и сексуальных меньшинств.

«Лесбиянки, бисексуалки и транс-женщины – это женщины, разделяющие общую борьбу женщин за свои права и часто являющиеся «бьющимся сердцем» женского движения. Трансмужчины, бисексуалы и геи тоже подвергаются дискриминации и насилию, в первую очередь из-за презрения и ненависти к женщинам, которыми пропитано наше общество», – заявили они в своем обращении.

Члены правозащитной организации «Лабрис» добавили, что и впредь будут участвовать в подобных маршах, ибо, как они сами заявили, «они везде».

Правозащитные организации

НПО, поначалу проигнорировавшие ЛГБТ-тематику марша, впоследствии активно вмешались в обсуждение.

Досталось не только «Кырк Чоро», но и СМИ. Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии обвинила прессу в нетерпимости и гомофобной риторике.

Согласно их анализу, 90% публикаций в СМИ этим грешили. Школа даже привела примеры «языка вражды» из статей: «юродивый митинг», «гражданки с пониженной социальной ответственностью», «марш с участием геев, лесбиянок, трансгендеров и прочей нечисти, нарушающей покой», «народ возмущен присутствием представителей ЛГБТ», «прозападные НПО с гомосятскими выходками».

Общество: два лагеря и пропасть непонимания

Большинство населения, чего и стоило ожидать, акцию осудили. Но были и те, кто увидел в ней прогресс в плане защиты прав человека в Кыргызстане. Ведь, несмотря на реакцию, марш все-таки состоялся и обошелся даже без намеков на насилие.

Но большинство даже самых толерантных граждан сошлись в одном: прикрываться спинами женщин и тянуть одеяло на себя от куда более значимых и многочисленных в масштабах Кыргызстана проблем, с которыми сталкиваются обычные женщины страны, как минимум эгоистично.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане