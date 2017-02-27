Фоторепортаж: Митинг в защиту Омурбека Текебаева в Оше

«Свободу Текебаеву!» и «Спокойствие Кыргызстану!» – под этими лозунгами накануне в Оше протестовали сторонники арестованного политика Омурбека Текебаева.

Сторонники Омурбека Текебаева, лидера партии «Ата Мекен», находящегося с утра 26 февраля под арестом в Бишкеке по обвинению в коррупции и мошенничестве, накануне устроили акцию протеста в Оше, на юге Кыргызстана.

Около 50 человек, один из них – на коне с развевающимся кыргызским флагом в руке, собрались у здания управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана: это ведомство произвело арест политика и содержит его в своем СИЗО в Бишкеке.

Митингующие требовали свободу Текебаеву и отставку главы ГКНБ Кыргызстана Абдиля Сегизбаева.

Собравшиеся, в основном мужчины, говорили, что требуют только законности и справедливости, и вышли бы в поддержку президента Алмазбека Атамбаева, так же как и Текебаева, будь он незаконно арестован.

Один из участников протеста Абдилла Капаров сказал, что в мире и так накаленная обстановка, они лишь борются за справедливость.

«Нам нужна тишина. Текебаев должен быть освобожден», – заявил он.

Его поддержали другие участники, начавшие скандировать: «Жашасын, Кыргызстан!» – «Живи, Кыргызстан!» и «Текебаевге боштондук!» – «Свободу Текебаеву!».

За соблюдением правопорядка следили сотрудники органов внутренних дел.

Позже участники акции провели пресс-конференцию, на которой потребовали от властей остановить политическое преследование лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. В противном случае, как они заявили, акции протеста будут продолжены.

Текебаев был задержан ранним утром 26 февраля в аэропорту Бишкека «Манас» сразу по возвращении из зарубежной командировки: он прилетел из Вены, где принимал участие в парламентской ассамблее Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. Главным свидетелем в его деле проходит предприниматель Леонид Маевский, которого представляют как владельца ряда телекоммуникационных компаний в России.

57-летний Маевский написал, что в 2010 году Омурбек Текебаев (тогда он был заместителем председателя самопровозглашенного временного правительства КР) получил от него 1 млн долларов, пообещав ему допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком» с последующей продажей.

«Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в распространенном вчера сообщении Генпрокуратуры Кыргызстана.