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    Фоторепортаж: Митинг в защиту Омурбека Текебаева в Оше

    «Свободу Текебаеву!» и «Спокойствие Кыргызстану!» – под этими лозунгами накануне в Оше протестовали сторонники арестованного политика Омурбека Текебаева.

    Сторонники Омурбека Текебаева в Оше; фото: Ц-1
    Сторонники Омурбека Текебаева в Оше; фото: Ц-1

    Сторонники Омурбека Текебаева, лидера партии «Ата Мекен», находящегося с утра 26 февраля под арестом в Бишкеке по обвинению в коррупции и мошенничестве, накануне устроили акцию протеста в Оше, на юге Кыргызстана.

    Около 50 человек, один из них – на коне с развевающимся кыргызским флагом в руке, собрались у здания управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана: это ведомство произвело арест политика и содержит его в своем СИЗО в Бишкеке.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Митингующие требовали свободу Текебаеву и отставку главы ГКНБ Кыргызстана Абдиля Сегизбаева.

    Собравшиеся, в основном мужчины, говорили, что требуют только законности и справедливости, и вышли бы в поддержку президента Алмазбека Атамбаева, так же как и Текебаева, будь он незаконно арестован.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Один из участников протеста Абдилла Капаров сказал, что в мире и так накаленная обстановка, они лишь борются за справедливость.

    «Нам нужна тишина. Текебаев должен быть освобожден», – заявил он.

    Его поддержали другие участники, начавшие скандировать: «Жашасын, Кыргызстан!» – «Живи, Кыргызстан!» и «Текебаевге боштондук!» – «Свободу Текебаеву!».

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    За соблюдением правопорядка следили сотрудники органов внутренних дел.

    Позже участники акции провели пресс-конференцию, на которой потребовали от властей остановить политическое преследование лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. В противном случае, как они заявили, акции протеста будут продолжены.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Текебаев был задержан ранним утром 26 февраля в аэропорту Бишкека «Манас» сразу по возвращении из зарубежной командировки: он прилетел из Вены, где принимал участие в парламентской ассамблее Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Его обвиняют в коррупции и мошенничестве. Главным свидетелем в его деле проходит предприниматель Леонид Маевский, которого представляют как владельца ряда телекоммуникационных компаний в России.

    57-летний Маевский написал, что в 2010 году Омурбек Текебаев (тогда он был заместителем председателя самопровозглашенного временного правительства КР) получил от него 1 млн долларов, пообещав ему допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком» с последующей продажей.

    «Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в распространенном вчера сообщении Генпрокуратуры Кыргызстана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев
    Теги: "Ата Мекен" Алмазбек Атамбаев Бишкек ГКНБ Кыргызстана Кыргызстан Омурбек Текебаев Ош
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