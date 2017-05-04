Глава Нацбанка Кыргызстана предложил привлечь туристов марихуаной

Кыргызстанцы обсуждают идею главного банкира страны Толкунбека Абдыгулова легализовать легкие наркотики ради привлечения туристов.

«Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Все. Ничего не надо делать. У вас пачками все СНГ будет здесь. Мест ни в гостиницах, нигде не останется. Вот это фишка», – заявил Толкунбек Абдыгулов второго мая во время обсуждения Национальной стратегии устойчивого развития КР до 2040 года, сообщает Kloop.

По мнению главы Нацбанка, пока Кыргызстан не может конкурировать с Турцией, где семидневный отдых, включая перелет, обходится значительно дешевле.

На совещании среди прочих рассматривалась проблема уменьшения в 2016 году потока иностранных туристов в Кыргызстан на 12%.

В прошлом году страну посетили порядка 110 тыс. туристов. Снижение этого показателя объясняют погодными условиями и географическим положением Кыргызстана. «Если бы не Игры кочевников, показатель был бы еще хуже», – подчеркнул Абдыгулов.

Предложение главы Нацбанка вызвало бурное обсуждение в соцсетях, мнения комментирующих разделились.

Пользователь Паризат Сулайманова, к примеру, считает, что Кыргызстан должен привлекать туристов достопримечательностями, а не марихуаной, иначе в стране начнется разгул криминала, а это вряд ли привлечет туристов.

Пользователь Фейсбука Азамат Жапаров пишет, что на Иссык-Куле марихуана давно неофициально легализована.

«Есть факты оборота их в качестве «кошумча» (подарка. – Ред.) на свадьбах, иногда продажа марихуаны является единственным семейным бизнесом. Идея, в принципе, неплохая. От легализации ничего не изменится, но начнут поступать налоги от их продажи», – рассуждает Азамат.

Кыргызстан – рай для любителей анаши

Предложения легализировать коноплю в Кыргызстане звучали еще в 90-х годах. В 1992-м бывший вице-президент КР Феликс Кулов, являвшийся руководителем Службы национальной безопасности Кыргызстана, выступал с предложением создавать контролируемые фермы по выращиванию конопли возле озера Иссык-Куль.

В 2012-м с инициативой о легализации марихуаны выступил тогдашний депутат Жогорку Кенеша Бахтияр Кадыров. Он говорил, что богатых туристов Кыргызстан не привлекает, а бедные будут лазить по горам и собирать анашу. По его мнению, марихуана поможет бороться с преступностью и увеличить налоги.

В 2014-м с аналогичным предложением выступил Женишбек Назаралиев – бывший кандидат в президенты, открывший в 1993 году первую в Бишкеке частную наркологическую клинику.

Он предлагал властям Кыргызстана рассмотреть экспериментальную программу по законному выращиванию конопли вблизи озера Иссык-Куль.

Конопля, выращенная в Кыргызстане, считается одной из самых сильнодействующих в мире, что делает ее выращивание выгодным бизнесом для наркоторговцев.

По неофициальным данным, конопля выращивается двумя третями семей в Иссык-Кульской и Чуйской областях Кыргызстана.