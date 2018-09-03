Игры кочевников в Кыргызстане – это для жестких парней

Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, две «головные боли» ЕС, оказались на берегу Иссык-Куля в честь открытия Третьих Всемирных игр кочевников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе попал в заголовки мировой прессы во время визита в Италию. Во вторник в Милане он встречался с заместителем главы правительства Маттео Салвини, найдя в нем единомышленника, разделяющего его взгляды на нелегальных мигрантов.

По мнению обоих политиков, Европа вообще не должна принимать мигрантов. Венгрия отказалась от участия в распределении «искателей убежища», инициированного ЕС, и закрыла свои границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока, Африки и Афганистана.

Орбан назвал Салвини «героем» за то, что тот не позволил лодке с беженцами высадиться на берегу Италии, пока ЕС не согласится переселить их в другие страны.

Салвини, в свою очередь, заявил, что это его первая встреча с Орбаном, но они продолжатся, чтобы «изменить судьбу Европы».

Американская CNN назвала возникающий союз между Венгрией и Италией «троянским конем» для Евросоюза. Журналисты компании считают, что процессы реинтеграции ЕС продолжатся, так как в Европе все более усиливаются голоса правых политиков, ставящих националистические интересы превыше обязательств перед ЕС.

Из Милана на Иссык-Куль

Уже в конце недели, 2 сентября, Виктор Орбан находился в другой части мира – в Кыргызстане – на церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников, и компанию ему составлял другой не менее жесткий мировой политик – президент Турции Реджеп Эрдоган.

В европейской прессе участие обоих лидеров на одном мероприятии, притом в Кыргызстане, интерпретировалось как очередное подтверждение авторитаризма и национализма политиков, находящих для себя подходящие компании и повод для встречи.

В Кыргызстане же, по крайней мере официально, приезд Эрдогана и Орбана воспринимался как признание страны и Всемирных игр кочевников, проходящих на берегу Иссык-Куля с 2012 года.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своей речи с большим воодушевлением отметил приезд высоких гостей.

«Мы признательны прибывшему к нам издалека президенту братской Турецкой Республики – уважаемому господину Реджепу Тайипу Эрдогану, – сказал Жээнбеков. – Я с признательностью отмечаю, что в сегодняшней церемонии принимает участие и наш почетный гость из Европы – премьер-министр дружественной нам Венгрии, уважаемый Виктор Орбан».

Жээнбеков также с благодарностью отметил приезд бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Церемония открытия этноолимпиады на ипподроме города Чолпон-Аты в этом году побила все рекорды. В грандиозном шоу было задействовано полторы тысячи артистов: актеры театра драмы, циркачи, каскадеры, певцы и музыканты.

За церемонией с трибун следили более десяти тысяч человек. Наблюдать шоу по телевизору в этом году могли зрители 50 различных каналов с суммарной аудиторией в 1,5 миллиарда человек.

Театрализованное шоу разделили на девять больших эпизодов. Первые – рассказывали об истории кочевых народов, о традициях и обычаях кыргызов, демонстрируя богатое культурное и историческое наследие.

Зрители увидели мастерство джигитовки, игру полутысячи музыкантов на национальном губном инструменте темир-комуз, сцены из «Манаса» – крупнейшего в мире устного эпоса, сопровождающегося многоголосым исполнением данного произведения тысячей сказителей.

Следующие эпизоды плавно перевели гостей к произведениям великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова: были разыграны сцены из его рассказов и романов.

Продолжил шоу парад участников, который в этом году растянулся на несколько километров.

Спортивная составляющая

В Играх кочевников – 2018 принимают участие около 2,5 тысячи спортсменов из 79 стран мира.

Атлеты будут соревноваться в 37 дисциплинах, среди которых – различные виды скачек, борьбы, стрельба из лука, интеллектуальные игры и другие национальные виды спорта. Примечательно, что только 16 из них традиционны для Кыргызстана. Остальные виды, например, японское сумо и узбекская борьба кураш, были заимствованы у других народов.

Днем 2 сентября, еще до церемонии открытия, прошли и первые соревнования по таджикской борьбе на поясах.

Спортсмены разыграли три комплекта медалей. «Золото» в борьбе до 62 килограммов и абсолютной весовой категории досталось представителям Кыргызстана. В категории до 82 кг первое место занял представитель России.

Всего на Третьих Всемирных играх кочевников разыграют 594 медали.