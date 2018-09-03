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    Игры кочевников в Кыргызстане – это для жестких парней

    Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, две «головные боли» ЕС, оказались на берегу Иссык-Куля в честь открытия Третьих Всемирных игр кочевников.

    Лидеры Кыргызстана, Венгрии, Казахстана, Турции и Татарстана на Всемирных играх кочевников - 2018; фото: barometr.kg
    Лидеры Кыргызстана, Венгрии, Казахстана, Турции и Татарстана на Всемирных играх кочевников — 2018; фото: barometr.kg

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе попал в заголовки мировой прессы во время визита в Италию. Во вторник в Милане он встречался с заместителем главы правительства Маттео Салвини, найдя в нем единомышленника, разделяющего его взгляды на нелегальных мигрантов.

    По мнению обоих политиков, Европа вообще не должна принимать мигрантов. Венгрия отказалась от участия в распределении «искателей убежища», инициированного ЕС, и закрыла свои границы для потока беженцев из стран Ближнего Востока, Африки и Афганистана.

    Орбан назвал Салвини «героем» за то, что тот не позволил лодке с беженцами высадиться на берегу Италии, пока ЕС не согласится переселить их в другие страны.

    Салвини, в свою очередь, заявил, что это его первая встреча с Орбаном, но они продолжатся, чтобы «изменить судьбу Европы».

    Американская CNN назвала возникающий союз между Венгрией и Италией «троянским конем» для Евросоюза. Журналисты компании считают, что процессы реинтеграции ЕС продолжатся, так как в Европе все более усиливаются голоса правых политиков, ставящих националистические интересы превыше обязательств перед ЕС.

    Из Милана на Иссык-Куль

    Виктор Орбан прибывает в Бишкек; фото: for.kg
    Виктор Орбан прибывает в Бишкек; фото: for.kg

    Уже в конце недели, 2 сентября, Виктор Орбан находился в другой части мира – в Кыргызстане – на церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников, и компанию ему составлял другой не менее жесткий мировой политик – президент Турции Реджеп Эрдоган.

    В европейской прессе участие обоих лидеров на одном мероприятии, притом в Кыргызстане, интерпретировалось как очередное подтверждение авторитаризма и национализма политиков, находящих для себя подходящие компании и повод для встречи.

    В Кыргызстане же, по крайней мере официально, приезд Эрдогана и Орбана воспринимался как признание страны и Всемирных игр кочевников, проходящих на берегу Иссык-Куля с 2012 года.

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своей речи с большим воодушевлением отметил приезд высоких гостей.

    «Мы признательны прибывшему к нам издалека президенту братской Турецкой Республики – уважаемому господину Реджепу Тайипу Эрдогану, – сказал Жээнбеков. – Я с признательностью отмечаю, что в сегодняшней церемонии принимает участие и наш почетный гость из Европы – премьер-министр дружественной нам Венгрии, уважаемый Виктор Орбан».

    Жээнбеков также с благодарностью отметил приезд бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

    Реджеп Эрдоган в Кыргызстане; фото: kabar.kg
    Реджеп Эрдоган в Кыргызстане; фото: kabar.kg

    Церемония открытия этноолимпиады на ипподроме города Чолпон-Аты в этом году побила все рекорды. В грандиозном шоу было задействовано полторы тысячи артистов: актеры театра драмы, циркачи, каскадеры, певцы и музыканты.

    За церемонией с трибун следили более десяти тысяч человек. Наблюдать шоу по телевизору в этом году могли зрители 50 различных каналов с суммарной аудиторией в 1,5 миллиарда человек.

    Театрализованное шоу разделили на девять больших эпизодов. Первые – рассказывали об истории кочевых народов, о традициях и обычаях кыргызов, демонстрируя богатое культурное и историческое наследие.

    Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников; фото: president.kg
    Сооронбай Жээнбеков на церемонии открытия Третьих Всемирных игр кочевников; фото: president.kg

    Зрители увидели мастерство джигитовки, игру полутысячи музыкантов на национальном губном инструменте темир-комуз, сцены из «Манаса» – крупнейшего в мире устного эпоса, сопровождающегося многоголосым исполнением данного произведения тысячей сказителей.

    Следующие эпизоды плавно перевели гостей к произведениям великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова: были разыграны сцены из его рассказов и романов.

    Продолжил шоу парад участников, который в этом году растянулся на несколько километров.

    Спортивная составляющая

    В Играх кочевников – 2018 принимают участие около 2,5 тысячи спортсменов из 79 стран мира.

    Атлеты будут соревноваться в 37 дисциплинах, среди которых – различные виды скачек, борьбы, стрельба из лука, интеллектуальные игры и другие национальные виды спорта. Примечательно, что только 16 из них традиционны для Кыргызстана. Остальные виды, например, японское сумо и узбекская борьба кураш, были заимствованы у других народов.

    Днем 2 сентября, еще до церемонии открытия, прошли и первые соревнования по таджикской борьбе на поясах.

    Спортсмены разыграли три комплекта медалей. «Золото» в борьбе до 62 килограммов и абсолютной весовой категории досталось представителям Кыргызстана. В категории до 82 кг первое место занял представитель России.

    Всего на Третьих Всемирных играх кочевников разыграют 594 медали.

    Источник:Ц-1
    Темы: Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
    Теги: Виктор Орбан Всемирные игры кочевников Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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