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    • Кыргызстан

    Инаугурация нового президента КР обойдется в 120 тысяч долларов

    Инаугурация Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана будет стоить 8,5 млн сомов – смету и сценарий согласовали на заседании оргкомитета мероприятия.

    Сооронбай Жээнбеков - новый президент КР; официальное фото
    Сооронбай Жээнбеков — новый президент КР; официальное фото

    Сама торжественная церемония инаугурации пройдет 24 ноября в государственной резиденции «Ала-Арча» в доме приемов «Энесай» в Бишкеке, построенном в виде гигантской юрты.

    Начало мероприятия запланировано на 10 часов утра.

    На торжества по случаю вступления во власть нового президента приглашены 450 человек. В том числе герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, дипломатический корпус, представители международных организаций.

    «Церемония инаугурации включает принесение присяги народу Кыргызстана избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым, вручение ему удостоверения, нагрудного знака и штандарта главы государства, – сообщили в пресс-службе президента. – По окончании церемонии в столице Кыргызстана – Бишкеке будет произведен трехкратный артиллерийский залп».

    После этого действующий президент Алмазбек Атамбаев со своим преемником отправятся в здание парламента страны, где будет выстроена рота почетного караула.

    Там на седьмом этаже здания они направятся в кабинет главы государства, который отныне станет кабинетом Жээнбекова.

    В день инаугурации в столице временно будет перекрыт для движения ряд улиц. Какие конкретно – в Администрации президента КР обещают сообщить позже.

    Смена власти в КР

    59-летний Жээнбеков, кандидат от властной Социал-демократической партии Кыргызстана, набрал на состоявшихся 15 октября выборах президента более 54% голосов избирателей.

    Но для его прихода к власти и победы над серьезным конкурентом – лидером партии «Республика – Ата Журт» 47-летним Омурбеком Бабановым, по многочисленным свидетельствам кыргызстанцев, были использованы административный ресурс и помощь преступных группировок.

    При этом Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, где происходит смена власти.

    С момента обретения республикой независимости Жээнбеков станет пятым лидером страны после Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева.

    А уходящий Атамбаев – первый лидер в Центральной Азии, отбывший на посту президента полный срок и добровольно, при жизни уходящий в отставку.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Алмазбек Атамбаев Кыргызстан президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
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