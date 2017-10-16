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    • Кыргызстан

    Итоги выборов в Кыргызстане: у власти остается Алмазбек Атамбаев

    Кыргызстаном будет править триумвират: президент на пенсии Алмазбек Атамбаев, президент на посту Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Сапар Исаков.

    Алмазбек Атамбаев голосует на выборых президента КР в 2017 году; фото: president.kg
    Алмазбек Атамбаев голосует на выборых президента КР в 2017 году; фото: president.kg

    Состоявшиеся накануне в Кыргызстане выборы президента отметились наиболее низкой явкой граждан в истории избирательного процесса страны.

    По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) КР, до участков не дошли по крайней мере 44% зарегистрированных избирателей в стране и за ее пределами.

    Из кыргызстанцев, пришедших на выборы, за кандидата от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова в основном проголосовали его сородичи из сельских районов трех южных областей – Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской.

    В большинстве областей севера республики победу одержал оппозиционный кандидат, лидер партии «Республика» и бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

    Административный захват власти

    Согласно предварительным данным ЦИК на 10.19 утра 16 октября, Жээнбеков, которого, не таясь, поддерживает президент страны Алмазбек Атамбаев, набрал 52,79% избирателей, а его главный оппонент – Бабанов – 33,36%.

    Одним словом, выборы выиграл Атамбаев, к этому мнению склоняется большинство экспертного сообщества Кыргызстана и пользователей социальных сетей.

    Президент агитировал за своего старого друга даже в день голосования. Он сам и подконтрольные правительству телеканалы обвиняли Бабанова во всех мыслимых и немыслимых грехах.

    Такого беспрецедентного вмешательства в избирательный процесс в Кыргызстане никогда не было.

    Сотрудники силовых структур дежурили возле избирательных участков. На юге члены участковой избирательной комиссии (УИК) проверяли бюллетени. В том случае, если граждане осмеливались сделать выбор не за нужного кандидата, бюллетени попросту рвали и выкидывали.

    Независимые СМИ показывали кадры из Кара-Кульджи – родного села Жээнбекова в Ошской области. Мать-героиня, у которой отобрали и порвали бюллетень, сравнила Кыргызстан с Афганистаном, а выборы – с войной.

    Кыргызстан выбрал путь репрессий

    На своей страничке в Twitter экс-посол США в России Майкл Макфолл так прокомментировал победу ставленника Атамбаева: «Слишком плохо. Кыргызстан имел хорошие шансы стать демократией».

    В СНГ и Центрально-Азиатском регионе ждали, что впервые в постсоветской истории хоть одна страна продемонстрирует новый поворот в истории президентских выборов и проголосует за оппозиционного кандидата.

    Но чуда не произошло. Действующий президент с помощью административного ресурса и грязных технологий назначил стране своего ставленника.

    В день выборов Атамбаев вновь подтвердил, что несогласных с его политикой силовые структуры будут и дальше «зачищать». Он остается президентом до декабря, и этого времени, как он заявил, ему хватит для продолжения зачистки: «Сажали и будем сажать».

    Он также заверил, что его преемник Жээнбеков продолжит курс политических репрессий.

    Выборы привели к санкциям

    За короткий период выборов Атамбаев успел поссориться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которого он обвинил в поддержке оппозиционного кандидата Бабанова.

    В день голосования самый эмоциональный президент СНГ сравнил Евразийский экономический союз (ЕАЭС) со «скотным двором» Джорджа Оруэлла, где персонаж свинья считает, что она «равнее всех других». Поскольку речь шла о Казахстане и его президенте, несложно догадаться, что под «свиньей» он подразумевал Назарбаева.

    Атамбаев заявил, что он лично отказывается от 100 миллионов долларов, предложенных в качестве инвестиций Казахстаном еще в 2007 году, но которые до его страны так и не дошли. И пообещал: если нужно будет – сам найдет необходимую сумму для развития экономики.

    Как считают эксперты, пассажи Атамбаева могут привести к полной изоляции Кыргызстана от стран СНГ.

    Уже вторую неделю продолжаются проблемы у кыргызских предпринимателей на казахстанской и казахстанско-российской границе. Товары из Кыргызстана и в Кыргызстан не пропускают на казахстанских и российских таможнях.

    Экономические санкции, как считают местные политологи, могут перейти и в политическую плоскость.

    Но Атамбаева этот вопрос не сильно волнует. В той же своей речи он привел в пример Узбекистан, отношения с которым начали восстанавливаться после смерти в 2016 году прежнего президента Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева.

    То есть, по Атамбаеву, его страна заживет теперь в ожидании смерти Нурсултана Назарбаева. А потом все наладится.

    Атамбаев продолжит управлять страной

    Действующий президент официально покинет свой пост 1 декабря.

    Избранный президентом Сооронбай Жээнбеков, похоже, станет лишь рупором главы государства в отставке: все стратегические решения по-прежнему будут принимать президент-пенсионер и его воспитанник – молодой премьер-министр Сапар Исаков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Выборы президента КР - 2017, Казахстан, Кыргызстан
    Теги: Алмабек Атамбаев Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Омурбек Бабанов Сооронбай Жээнбеков
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