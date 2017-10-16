Итоги выборов в Кыргызстане: у власти остается Алмазбек Атамбаев

Кыргызстаном будет править триумвират: президент на пенсии Алмазбек Атамбаев, президент на посту Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Сапар Исаков.

Состоявшиеся накануне в Кыргызстане выборы президента отметились наиболее низкой явкой граждан в истории избирательного процесса страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) КР, до участков не дошли по крайней мере 44% зарегистрированных избирателей в стране и за ее пределами.

Из кыргызстанцев, пришедших на выборы, за кандидата от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова в основном проголосовали его сородичи из сельских районов трех южных областей – Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской.

В большинстве областей севера республики победу одержал оппозиционный кандидат, лидер партии «Республика» и бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

Административный захват власти

Согласно предварительным данным ЦИК на 10.19 утра 16 октября, Жээнбеков, которого, не таясь, поддерживает президент страны Алмазбек Атамбаев, набрал 52,79% избирателей, а его главный оппонент – Бабанов – 33,36%.

Одним словом, выборы выиграл Атамбаев, к этому мнению склоняется большинство экспертного сообщества Кыргызстана и пользователей социальных сетей.

Президент агитировал за своего старого друга даже в день голосования. Он сам и подконтрольные правительству телеканалы обвиняли Бабанова во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Такого беспрецедентного вмешательства в избирательный процесс в Кыргызстане никогда не было.

Сотрудники силовых структур дежурили возле избирательных участков. На юге члены участковой избирательной комиссии (УИК) проверяли бюллетени. В том случае, если граждане осмеливались сделать выбор не за нужного кандидата, бюллетени попросту рвали и выкидывали.

Независимые СМИ показывали кадры из Кара-Кульджи – родного села Жээнбекова в Ошской области. Мать-героиня, у которой отобрали и порвали бюллетень, сравнила Кыргызстан с Афганистаном, а выборы – с войной.

Кыргызстан выбрал путь репрессий

На своей страничке в Twitter экс-посол США в России Майкл Макфолл так прокомментировал победу ставленника Атамбаева: «Слишком плохо. Кыргызстан имел хорошие шансы стать демократией».

В СНГ и Центрально-Азиатском регионе ждали, что впервые в постсоветской истории хоть одна страна продемонстрирует новый поворот в истории президентских выборов и проголосует за оппозиционного кандидата.

Но чуда не произошло. Действующий президент с помощью административного ресурса и грязных технологий назначил стране своего ставленника.

В день выборов Атамбаев вновь подтвердил, что несогласных с его политикой силовые структуры будут и дальше «зачищать». Он остается президентом до декабря, и этого времени, как он заявил, ему хватит для продолжения зачистки: «Сажали и будем сажать».

Он также заверил, что его преемник Жээнбеков продолжит курс политических репрессий.



Выборы привели к санкциям

За короткий период выборов Атамбаев успел поссориться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которого он обвинил в поддержке оппозиционного кандидата Бабанова.

В день голосования самый эмоциональный президент СНГ сравнил Евразийский экономический союз (ЕАЭС) со «скотным двором» Джорджа Оруэлла, где персонаж свинья считает, что она «равнее всех других». Поскольку речь шла о Казахстане и его президенте, несложно догадаться, что под «свиньей» он подразумевал Назарбаева.

Атамбаев заявил, что он лично отказывается от 100 миллионов долларов, предложенных в качестве инвестиций Казахстаном еще в 2007 году, но которые до его страны так и не дошли. И пообещал: если нужно будет – сам найдет необходимую сумму для развития экономики.

Как считают эксперты, пассажи Атамбаева могут привести к полной изоляции Кыргызстана от стран СНГ.

Уже вторую неделю продолжаются проблемы у кыргызских предпринимателей на казахстанской и казахстанско-российской границе. Товары из Кыргызстана и в Кыргызстан не пропускают на казахстанских и российских таможнях.

Экономические санкции, как считают местные политологи, могут перейти и в политическую плоскость.

Но Атамбаева этот вопрос не сильно волнует. В той же своей речи он привел в пример Узбекистан, отношения с которым начали восстанавливаться после смерти в 2016 году прежнего президента Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева.

То есть, по Атамбаеву, его страна заживет теперь в ожидании смерти Нурсултана Назарбаева. А потом все наладится.

Атамбаев продолжит управлять страной

Действующий президент официально покинет свой пост 1 декабря.

Избранный президентом Сооронбай Жээнбеков, похоже, станет лишь рупором главы государства в отставке: все стратегические решения по-прежнему будут принимать президент-пенсионер и его воспитанник – молодой премьер-министр Сапар Исаков.