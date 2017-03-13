Как из Бишкека выдворили шеф-редактора ИА «Регнум» в Кыргызстане

Григорий Михайлов, редактор российского информагентства «Регнум», рассказывает, как он после выдворения из Кыргызстана оказался в Казахстане.

Шеф-редактор российского информационного агентства «Регнум» в Кыргызстане Григорий Михайлов в настоящее время находится в Казахстане. По его словам, его прибытие в эту страну оказалось «неожиданным и молниеносным».

Вечером 10 марта, как рассказывает Михайлов, на улице Бишкека его остановили патрульные милиционеры для проверки документов. Оказалось, что у него была просрочена справка о временной регистрации, которую он должен был продлить в течение месяца со дня въезда в страну.

Подобное нарушение обычно предполагает выплату штрафа в размере 10 тысяч сомов (около 144 долларов), но Михайлову объяснили, что согласно изменениям в нормативных актах при установлении подобных нарушений в обязанность милиции входит сопровождение граждан до пограничного пункта для осуществления повторного входа (..въезда..) на территорию страны и обновления регистрации.

«Меня с женой довезли до границы и высадили уже на территории Казахстана (расстояние от Бишкека до ближайшего погранпункта «Кордай» – 25 км. – Прим. Ц-1).

«Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что меня включили в список лиц, которым запрещен проезд на территорию Кыргызстана», – рассказывает он далее.

Никаких бумаг при этом ему не предъявили. Также не было сообщено, какое из ведомств или структур включило его в этот список. По всем вопросам Михайлову было предложено обращаться напрямую в Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Сам редактор не видит никаких причин, почему властям Кыргызстана потребовалось выдворять его из страны.

«Я сейчас жду ответ от МИД Кыргызстана. Я очень удивлен произошедшими событиями, если не сказать сильнее: не вижу никаких серьезных причин для этого».

Министерство иностранных дел Кыргызстана пока не комментирует произошедшее с представителем российского информагентства.

Подобные случаи в Кыргызстане происходят не первый раз. Иммиграционные власти Кыргызстана 2 декабря 2015 года отказали исследователю Human Rights Watch по Центральной Азии, главе представительства правозащитной организации в Бишкеке Мире Ритман во въезде в страну.

Тогда в МИД Кыргызстана отметили, что представителю HRW запретили въезд в Кыргызстан из-за нарушения миграционного законодательства, однако подробности в официальных бумагах так и не были указаны.