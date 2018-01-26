Как Кыргызстан справляется с аномальными морозами

В столице КР температура опустилась до минус 20, а в некоторых регионах – до минус 50 градусов. Реки скованы льдом, на деревьях — сантиметровый слой инея.

Покрылся льдом вдоль берегов даже Иссык-Куль. Это название с кыргызского переводится как «теплое озеро» и было дано водоему именно за то, что зимой прежде он никогда не замерзал.

Жители горных сел стараются лишний раз не выходить на улицу, чтобы не выстужать дома. Скот загнали в сараи и кошары: на улице животным просто не выжить.

В городах жители укутываются в несколько слоев одежды. Ведь подходящего для таких морозов гардероба у кыргызстанцев просто нет.

Многие автомобили не заводятся из-за моментально разряжающихся на морозе аккумуляторов и замерзающей прямо в баке солярки, так что общественный транспорт переполнен.

Вот так в Кыргызстан пришли аномальные холода, ранее охватившие центральную часть России и почти весь Казахстан.

Личный состав МЧС республики на период морозов переведен на усиленный вариант несения службы.

На горных перевалах открыты пункты обогрева и горячего питания для водителей, оказавшихся в горах в непогоду.

Мобилизована техника на случай аварий на трассах. Ведь в -50 градусов по Цельсию обычная поломка авто может стоить жизни для тех, кто в салоне

«Мы рекомендуем гражданам пока отказаться от дальних поездок и походов в горы, – рассказал корреспонденту Ц-1 начальник управления гражданской защиты МЧС Кыргызстана Мирбек Жээналиев. – Если совсем уж нет возможности отложить поездку, то мы рекомендуем с собой брать теплую одежду. Чтобы мобильная связь всегда была под рукой. Брать теплую еду, чай в термосе.

Обязательно проверять перед поездкой техническое состояние своего автомобиля. И ездить только на зимней резине».

Также специалисты не рекомендуют находиться на улице в состоянии алкогольного опьянения, ибо алкоголь снижает ощущение холода и не дает почувствовать, насколько вы замерзли.

Также не советуют курить: табачный дым сужает сосуды и ограничивает доступ крови в конечности. И то и другое при экстремально низких температурах способно привести к обморожению.

Кстати, в том случае, если вы все-таки получили обморожение, а непривыкшие к морозам жители Кыргызстана куда более беззащитны перед холодами, нежели, например, сибиряки, то вам стоит немедленно обратиться к врачу.

Растирание отмороженных конечностей снегом может привести к разрыву сосудов, а резкое согревание – к разрушению тканей.

Между тем морозы сплотили кыргызстанцев. Так, генеральный директор фирмы Hoster.kg Сергей Ершов опубликовал на своей страничке в социальной сети Фейсбук пост о том, что любой желающий может прийти в офисы компании погреться и бесплатно угоститься чаем или кофе. Почему возникла такая идея – он рассказал в интервью Ц-1.

«Я получил сообщение от МЧС, что будет прохладно, – говорит Сергей. – Вот и решил, почему бы не пригласить прохожих согреться, выпить чаю. Кыргызстан – это родина гостеприимства. Поэтому мы должны придерживаться таких обычаев. И делаем это с удовольствием».

– Не волнуетесь, ведь если станет еще холоднее, то ваши офисы просто заполонят замерзшие люди?

– Вода у нас есть, чай, кофе – тоже, думаю, справимся.

– Как ваши сотрудники отнеслись к такой инициативе?

– Ну, во-первых, я гендиректор, так что у них особо нет выбора (смеется. – Авт.), во-вторых, они тоже люди и хотят помочь окружающим. Они все – «за».

А вот школьники морозам рады, ведь у них наступили внеочередные каникулы. Министерство образования Кыргызстана издало постановление, согласно которому во всех школах страны из-за аномальных холодов отменены занятия до 31 января.

Как говорится в сообщении министерства, упущенные часы школьной программы ученики наверстают в будущем за счет учебы в субботу и сокращения весенних каникул.

Между тем, по данным Гидрометцентра КР, сильные морозы в стране продлятся до 29 января. Пик холодов придется на 27–28 число, когда минусовая температура может побить все рекорды. С середины следующей недели начнется постепенное потепление.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке