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    Как Кыргызстан справляется с аномальными морозами

    В столице КР температура опустилась до минус 20, а в некоторых регионах – до минус 50 градусов. Реки скованы льдом, на деревьях — сантиметровый слой инея.

    Кыргызстан сковал холод; фото: Спутник КР
    Кыргызстан сковал холод; фото: Спутник КР

    Покрылся льдом вдоль берегов даже Иссык-Куль. Это название с кыргызского переводится как «теплое озеро» и было дано водоему именно за то, что зимой прежде он никогда не замерзал.

    Жители горных сел стараются лишний раз не выходить на улицу, чтобы не выстужать дома. Скот загнали в сараи и кошары: на улице животным просто не выжить.

    В городах жители укутываются в несколько слоев одежды. Ведь подходящего для таких морозов гардероба у кыргызстанцев просто нет.

    Многие автомобили не заводятся из-за моментально разряжающихся на морозе аккумуляторов и замерзающей прямо в баке солярки, так что общественный транспорт переполнен.

    Вот так в Кыргызстан пришли аномальные холода, ранее охватившие центральную часть России и почти весь Казахстан.
    Личный состав МЧС республики на период морозов переведен на усиленный вариант несения службы.

    На горных перевалах открыты пункты обогрева и горячего питания для водителей, оказавшихся в горах в непогоду.

    Мобилизована техника на случай аварий на трассах. Ведь в -50 градусов по Цельсию обычная поломка авто может стоить жизни для тех, кто в салоне

    «Мы рекомендуем гражданам пока отказаться от дальних поездок и походов в горы, – рассказал корреспонденту Ц-1 начальник управления гражданской защиты МЧС Кыргызстана Мирбек Жээналиев. – Если совсем уж нет возможности отложить поездку, то мы рекомендуем с собой брать теплую одежду. Чтобы мобильная связь всегда была под рукой. Брать теплую еду, чай в термосе.

    Обязательно проверять перед поездкой техническое состояние своего автомобиля. И ездить только на зимней резине».

    Также специалисты не рекомендуют находиться на улице в состоянии алкогольного опьянения, ибо алкоголь снижает ощущение холода и не дает почувствовать, насколько вы замерзли.

    Также не советуют курить: табачный дым сужает сосуды и ограничивает доступ крови в конечности. И то и другое при экстремально низких температурах способно привести к обморожению.

    Кстати, в том случае, если вы все-таки получили обморожение, а непривыкшие к морозам жители Кыргызстана куда более беззащитны перед холодами, нежели, например, сибиряки, то вам стоит немедленно обратиться к врачу.

    Растирание отмороженных конечностей снегом может привести к разрыву сосудов, а резкое согревание – к разрушению тканей.

    Между тем морозы сплотили кыргызстанцев. Так, генеральный директор фирмы Hoster.kg Сергей Ершов опубликовал на своей страничке в социальной сети Фейсбук пост о том, что любой желающий может прийти в офисы компании погреться и бесплатно угоститься чаем или кофе. Почему возникла такая идея – он рассказал в интервью Ц-1.

    «Я получил сообщение от МЧС, что будет прохладно, – говорит Сергей. – Вот и решил, почему бы не пригласить прохожих согреться, выпить чаю. Кыргызстан – это родина гостеприимства. Поэтому мы должны придерживаться таких обычаев. И делаем это с удовольствием».

    – Не волнуетесь, ведь если станет еще холоднее, то ваши офисы просто заполонят замерзшие люди?

    – Вода у нас есть, чай, кофе – тоже, думаю, справимся.

    – Как ваши сотрудники отнеслись к такой инициативе?

    – Ну, во-первых, я гендиректор, так что у них особо нет выбора (смеется. – Авт.), во-вторых, они тоже люди и хотят помочь окружающим. Они все – «за».

    А вот школьники морозам рады, ведь у них наступили внеочередные каникулы. Министерство образования Кыргызстана издало постановление, согласно которому во всех школах страны из-за аномальных холодов отменены занятия до 31 января.

    Как говорится в сообщении министерства, упущенные часы школьной программы ученики наверстают в будущем за счет учебы в субботу и сокращения весенних каникул.

    Между тем, по данным Гидрометцентра КР, сильные морозы в стране продлятся до 29 января. Пик холодов придется на 27–28 число, когда минусовая температура может побить все рекорды. С середины следующей недели начнется постепенное потепление.

    Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Погода
    Теги: Кыргызстан мороз погода в Кыргызстане
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