Как вернуть к нормальной жизни бывших заключенных Кыргызстана

Почти у половины бывших заключенных Кыргызстана происходит рецидив преступлений. О том, как это прекратить, говорили в Бишкеке на I Международном пенитенциарном форуме.

28–29 марта в Бишкеке прошел I Международный пенитенциарный форум, в котором участвовали руководители тюремных служб Кыргызстана, Турции, Кореи, России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

Выступая на форуме, Таалайбек Жапаров, руководитель Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Кыргызстана поделился проблемами, которые стоят перед его страной и ведомством.

Занять заключенных

По его словам, одной из важнейших проблем ресоциализации заключенных является создание производства в колониях, где осужденные могли бы работать.

Сегодня в тюрьмах страны трудовой деятельностью занято всего 24,8 процента осужденных, из них производством –лишь 10 процентов. В ближайшие два-три года ГСИН намерена обеспечить работой 60–70% заключенных.

«К сожалению, для активного развития производства у ГСИН нет средств, поэтому служба возлагает большие надежды на развитие сотрудничества со спонсорами и международными донорами», – признался Жапаров.

Другие участники форума из Кыргызстана делились, что в колониях введена психодиагностика, проводится работа по повышению уровня квалификации и количества работников воспитательной, социально-психологической служб, однако эти меры не достигли своих целей.

Преступность среди осужденных выросла. За последние пять лет заключенные нарушили тюремный режим более 19 тысяч раз.

Кражи и грабежи – от безработицы…

Исходя из статистических данных ГСИН, около половины заключенных после освобождения из мест лишения свободы продолжают совершать преступления, причем их количество значительно превышает число впервые осужденных.

По мнению заместителя начальника Управления правового обеспечения ГСИН Кыргызстана Эрниста Айдарова, главной причиной является безработица.

«Из осужденных этой группы более 70% совершили преступления против собственности, что является следствием безработицы, низкого жизненного уровня, отсутствия социальных связей, необходимого образования и трудовых навыков, правовых знаний и плохой социальной адаптации», – отметил он.

К концу 2016 года в учреждениях ГСИН Кыргызстана содержалось около 10 400 осужденных, из них в исправительных колониях – 6107 человек, колониях-поселениях – 2043 и следственных изоляторах – 2178 заключенных. Из них около 4000 человек не имеют гражданских паспортов.

К указанному периоду на учете состояли 4300 лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Поможет ли новая программа?

Для решения проблем с лицами, отбывшими наказание, в Кыргызстане в рамках проекта международной тюремной реформы разрабатывается новая Государственная программа по ресоциализации осужденных и реинтеграции в общество на 2018–2023 годы.

Основными задачами программы являются дальнейшая гуманизация системы исполнения наказаний, соблюдение гарантий по обеспечению прав и законных интересов осужденных в процессе их ресоциализации, совершенствование законодательной базы в целях документирования осужденных, применение психосоциального и дифференцированного подходов в отношении осужденных.

Для этой работы планируется активно привлекать государственные органы исполнительной власти, потенциал неправительственных и международных организаций.

Немало места отводится на обеспечение прозрачности деятельности воспитательной службы пенитенциарной системы посредством общественного мониторинга.

Предусмотрены меры по обеспечению безопасности гражданского общества, сотрудников пенитенциарных учреждений, осужденных и их социальной защищенности.

В конечном итоге реализация программы должна позволить Кыргызстану не только снизить тюремное население, но и привести к декриминализации и оздоровлению общества.

Пилотный проект, который охватывает три области республики поддержан посольством Великобритании в Кыргызстане.