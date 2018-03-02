Карабеков – об иске президента КР: «Всю сумму выплатить нереально»

Самый известный журналист Кыргызстана Кабай Карабеков предлагает компромисс президенту страны, требующему от него немедленной выплаты иска в 5 млн сумов, или 73 тысячи долларов.

Кабай Карабеков, один из самых узнаваемых и влиятельных журналистов Кыргызстана, накануне получил на руки решение Верховного суда КР по иску главы государства с сохраненным требованием: 5 млн – сразу и сейчас.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал иск о защите чести и достоинства против Карабекова еще осенью 2017 года, будучи кандидатом в президенты.

Он остался недоволен его статьей «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», опубликованной 11 сентября на сайте информагентства 24.kg.

В статье говорилось, что во время визита прежнего президента республики Алмазбека Атамбаева в Сочи, состоявшегося перед выборами в Кыргызстане, Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Все три инстанции – Свердловский районный, Бишкекский городской, а теперь и Верховный суд Кыргызстана – иск теперь уже президента страны удовлетворили полностью, обязав журналиста выплатить ему 5 млн сомов, или 73 тысячи долларов США.

При рассмотрении кассационной жалобы суд не принял во внимание ни один из аргументов журналиста и его адвокатов.

«Речь в заметке шла о братьях Жээнбековых, их политических пристрастиях, – рассказал Карабеков в интервью Ц-1. – Но ни одна судебная инстанция даже не попыталась выяснить, почему иск подал именно президент Сооронбай Жээнбеков. Как и то, что в статье использовалась информация, которую ранее публиковали во многих местных изданиях. Причем с гораздо более критическими раскладами по братьям Жээнбековым. Видимо, иск против меня был подан вообще по совокупности моих статей.

Моя позиция по сложившейся ситуации в стране давно уже не устраивает Белый дом».

Решения Верховного суда Кыргызской Республики окончательные и обжалованию не подлежат.

«Преследование СМИ и журналистов началось в Кыргызстане два года назад, еще при правлении Алмазбека Атамбаева (прежнего президента КР. – Прим. Ц-1)», – сказал Карабеков, комментируя решение суда.

«Одним из способов подавления инакомыслия в стране стали судебные иски о защите чести и достоинства президентов Кыргызстана. Причем, чем хуже становилась экономическая и социальная ситуация в стране, тем выше оценивались честь и достоинство кыргызских руководителей. – Многочисленные судебные иски, – продолжил Карабеков, – это уже не частное дело отдельно взятого президента и журналиста, а государственная политика по ограничению свободы слова, свободы выражения мнений. Так что суды просто исполнили заказ власти».

Эти процессы свидетельствуют, в том числе и о попытке ограничить влияние общества на власть. Ведь чем меньше гражданское общество информировано, тем легче управлять страной. Именно так думают в Белом доме. В Кыргызстане каждый президент объявляет о необходимости борьбы с коррупцией, но на практике власти успешно борются только со СМИ и журналистами.

Стоит отметить, что средняя зарплата в стране, по данным Национального статистического комитета, составляет 15 391 сом, или 220 долларов США. Простому гражданину потребуется 27 с половиной лет откладывать всю зарплату, чтобы накопить 5 млн.

«Я – законопослушный гражданин и обязан выполнить решение суда, – говорит Карабеков. – Всю сумму сразу выплатить – задача нереальная. Возможно, удастся уговорить представителей президента на поэтапное погашение суммы иска».

Не отрицает журналист и возможность компромисса с президентом.

«Разумный компромисс в этом конфликте нужен, наверное, обеим сторонам. Но представители истца об этом и слышать не хотели. Вообще все судебные заседания, за исключением районной инстанции, проходили без представителей президента Сооронбая Жээнбекова», – говорит журналист.

Теперь Кабаю Карабекову грозит уголовное преследование. В его отношении в любой момент могут возбудить уголовное дело за злостное неисполнение решений суда. Тем более что в отсрочке платежа суд ему также отказал.

«В нашей стране, как показывает практика, возможно все, – утверждает журналист. – В случае неисполнения решения суда может быть применена статья уже Уголовного кодекса, которая подразумевает от одного до двух лет лишения свободы».

Карабекову уже запрещен выезд с территории Кыргызстана до полного погашения долга.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке