Коррупционный скандал в Госэкотехинспекции КР получил продолжение

Материалы, предоставленные бывшим пресс-секретарем Госэкотехинспекции КР Анарой Мамбеталиевой, доказывают факты нарушений в работе ведомства, сообщил глава СБ КР Дамир Сагынбаев.

Для расследования этих нарушений создана межведомственная комиссия. Ведется полномасштабная проверка, заявил глава Совета безопасности республики на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 12 сентября.

Бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева 24 августа записала обращение к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, в котором обвинила своих коллег в коррупции.

Точно так же поступила и сотрудница Кыргызской железной дороги Алия Асанбаева. Ее заявление тоже тщательно изучается.

Как подчеркнул Дамир Сагынбаев, борьба с коррупцией в Кыргызстане идет полным ходом. Проверяются декларации всех чиновников, и примерно в пятидесяти из них уже найдены несоответствия. По каждому из этих случаев будет проведена проверка, которая, возможно, станет поводом для возбуждения уголовного дела.