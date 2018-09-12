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    • Кыргызстан

    Коррупционный скандал в Госэкотехинспекции КР получил продолжение

    Материалы, предоставленные бывшим пресс-секретарем Госэкотехинспекции КР Анарой Мамбеталиевой, доказывают факты нарушений в работе ведомства, сообщил глава СБ КР Дамир Сагынбаев.

    Дамир Сагынбаев; фото: kabar.kg
    Дамир Сагынбаев; фото: kabar.kg

    Для расследования этих нарушений создана межведомственная комиссия. Ведется полномасштабная проверка, заявил глава Совета безопасности республики на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 12 сентября.

    Бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева 24 августа записала обращение к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, в котором обвинила своих коллег в коррупции.

    Точно так же поступила и сотрудница Кыргызской железной дороги Алия Асанбаева. Ее заявление тоже тщательно изучается.

    Как подчеркнул Дамир Сагынбаев, борьба с коррупцией в Кыргызстане идет полным ходом. Проверяются декларации всех чиновников, и примерно в пятидесяти из них уже найдены несоответствия. По каждому из этих случаев будет проведена проверка, которая, возможно, станет поводом для возбуждения уголовного дела.

    Темы: Коррупция, Кыргызстан
    Теги: Анара Мамбеталиева коррупция Кыргызстан
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