Кто он – новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сегодня в Бишкеке состоится церемония инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Вспомним, какой путь он прошел до восхождения на пост президента КР.

59-летний Сооронбай Жээнбеков одержал победу в первом туре президентских выборов, которые прошли 15 октября, набрав 54% голосов.

Сегодня в Бишкеке в 10 часов утра состоится церемония инаугурации Жээнбекова на пост президента Кыргызской Республики.

Он станет пятым президентом Кыргызстана со дня обретения страной независимости после распада СССР в 1991 году – вслед за Аскаром Акаевым, Курманбеком Бакиевым, Розой Отунбаевой и Алмазбеком Атамбаевым.

Биография

Сооронбай Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Кара-Кульджинского района Ошской области. Имеет два высших образования: по специальности «зооинженер» и «бухгалтер».

В 18 лет начал работать в школе имени Ленина в Узгенском районе Ошской области. Преподавал русский язык и литературу.

После окончания университета идет работать по первой специальности. С 1983 по 1988 год он – главный зоотехник, а потом и инструктор совхоза «Совет» Советского района Ошской области.

В 1989 году становится секретарем парткома совхоза имени Ульянова Ошской области, а впоследствии – и его директором.

В 1996 году избирается депутатом парламента. Сразу становится заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам, который в 1997 году возглавит.

С 2000 по 2005 год – заместитель спикера Собрания народных представителей парламента.

В 2007 году становится министром сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана

С 2010 по 2015 год – губернатор Ошской области.

В марте 2016 года назначен первым заместителем руководителем Аппарата президента Кыргызстана.

13 апреля 2016 года утвержден в должности премьер-министра.

17 мая 2017 года политсовет Социал-демократической Партии Кыргызстана выдвинул Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты.

15 октября 2017 года он набрал 54% голосов на выборах и одержал победу в первом туре.

Что говорил Жээнбеков?

Пожалуй, наиболее известной цитатой нового президента и почти крылатой стала фраза: «Чык эшикке!» («Выйди за дверь!»), которую он сказал, будучи премьер-министром, директору Государственного агентства архитектуры и строительства Алмазбеку Абдыкарову.

Тогда чиновник пришел на заседание неподготовленным, и Жээнбеков, недаром был учителем, просто выставил его за дверь.

О Казахстане и проблемах на границе

– Кыргызско-казахские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию.

О России

– Россия есть и будет основным стратегическим партнером Кыргызской Республики. Как вы отметили, в последние годы отношения с РФ динамично развиваются, и я буду прилагать усилия к дальнейшему укрепления данного курса.

В целом нам необходимо наращивать политический диалог, сотрудничество в области безопасности, активизировать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также способствовать культурно-гуманитарному сотрудничеству.

О внешней политике

– Мы с уважением относимся ко всем государствам и президентам всех государств, с которыми сотрудничаем. Особенно к соседям.

О планах на президентство – продолжить курс Атамбаева

– Мы за последние шесть лет получили развитие во всех отраслях нашей жизнедеятельности. Моя главная задача: сохранить достигнутое, укрепить, закончить все, что началось. У нас впереди еще будет много этапов реформ, и мы должны закончить эти реформы.

О семье

– Супруга занимается домашним хозяйством, ведет небольшой семейный бизнес в сфере сельского хозяйства и животноводства. Дочь – студентка, недавно подарила нам внука. Младший сын – школьник, учится в третьем классе. В свободное время читаю, люблю длительные пешие прогулки. В молодости увлекался волейболом, иногда с удовольствием могу поиграть.

Жээнбеков на своем посту сменит Алмазбека Атамбаева – всенародно избранного президента Кыргызстана, у которого закончился шестилетний срок.

Сегодняшняя передача власти в Кыргызстане от избранного президента к новоизбранному будет происходить впервые не только в стране, но и во всем регионе Центральной Азии.