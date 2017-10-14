Кто он – уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев?

Выпад Атамбаева против Назарбаева, проталкивание на выборах своего кандидата и преследования журналистов, пишущих об исламизации КР, заставляют внимательнее взглянуть на этого политика.

Скупые биографические данные, разбросанные по Интернету, сообщают, что Алмазбек Атамбаев родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Аламудунского района Чуйской области Кыргызстана.

В 1980 году он окончил Московский институт управления по специальности «инженер-экономист, организатор управления производством».

В явно пропагандистском материале «10 малоизвестных фактов об Алмазбеке Атамбаеве» говорится, что будущий президент Кыргызстана в молодости подрабатывал также дворником, грузчиком, кочегаром и поливальщиком.

А как-то в разговоре со школьниками он сказал, что «лучше быть уборщицей или дворником, чем вором-министром, который ставит себя выше других».

После института Атамбаев сделал успешную карьеру тогда в еще советской Киргизии, сначала работал инженером и ведущим экономистом на предприятиях Министерства связи, а уже в 1981 году был назначен на должность главного инженера дорожно-эксплуатационного управления № 4.

Но, судя по всему, больше Атамбаев был склонен к партийной работе.

В 1983 году он стал старшим референтом в президиуме Верховного Совета Киргизской ССР. В 1987-м – назначен заместителем председателя исполкома Первомайского района города Фрунзе (ныне Бишкек).

А через два года он ушел с государственной работы в бизнес. И уже в 2004-м был включен в топ-лист самых богатых людей Кыргызстана.

Как стать миллионером

Как известно, сделать такой скачок в бизнесе без первоначального капитала невозможно.

Уже процитированная выше статья про 10 малоизвестных фактов объясняет это литературными успехами Атамбаева, который в 1983 году стал членом Союза писателей Кыргызстана.

Оказывается, одновременно с государственной деятельностью будущий президент подрабатывал подстрочными переводами на русский язык книг кыргызских писателей.

И «именно на выпуске книг он сумел заработать деньги, которых хватило на покупку акций крупных, но разорившихся промышленных предприятий».

В бизнесе Атамбаев начал свою деятельность руководителем научно-производственной фирмы. В 1997 году поднялся до генерального директора АО «Кыргызавтомаш», потом – председателя совета директоров промышленной группы «Форум», а затем – председателя совета директоров корпорации «Кыргызавтомаш».

Зарабатывая капиталы, будущий президент не забывал о своей партийной, а ныне политической деятельности: в 1993 году выступил инициатором создания СДПК – Социал-демократической партии Кыргызстана, а в 1995-м стал депутатом парламента.

Впервые он баллотировался в президенты на выборах в 2000 году, заняв третье место.

После революции 2005-го назначался на ответственные государственные посты: был министром промышленности и министром торговли и туризма, в 2007 году в течение восьми месяцев даже занимал пост премьер-министра.

Президент – «глубоко верующий мусульманин»

В последние дни перед выборами президента Кыргызстана, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 15 октября, в стране был оштрафован на крупную сумму в 5 млн сомов (72 тысячи долларов США) известный и наиболее уважаемый в стране журналист Кабай Карабеков.

Иск против него был подан кандидатом в президенты от партии власти СДПК Сооронбаем Жээнбековым. Последний был недоволен тем, что журналист в сентябрьской статье для сайта 24.kg упомянул общеизвестный факт, что двое его братьев, также влиятельные люди в КР, связаны с исламскими организациями Ближнего Востока.

Из открытых источников известно, что президент Кыргызстана считает себя «глубоко верующим мусульманином». Здесь уместно процитировать его собственные слова:

«Были моменты, когда я оставался совсем один. Я очень люблю читать. Изучал Библию, буддизм. Но выбрал дух Корана. Даже когда меня арестовали в апреле 2010 года, то я с собой взял перевод Корана и учебник английского языка. Думал, посадят на 25 лет, и буду хоть читать и учиться».

Ушел после ошских событий…

Впрочем, отсидка президента накануне апрельской революции 2010 года продолжалась всего несколько дней. Уже 7 апреля он был назначен заместителем главы Временного правительства по экономике. Однако 13 июля того же года подал в отставку.

Атамбаев тогда заявил, что это сделано «в целях обеспечения равных возможностей, честности и справедливости на предстоящих парламентских выборах».

Однако не надо забывать, что в то время меньше месяца назад на юге Кыргызстана произошел межнациональный конфликт между кыргызами и узбеками, негласно поддержанный силовыми структурами страны.

Так что отставка главы Временного правительства может быть расценена и как желание не иметь ничего общего с режимом Розы Отунбаевой, ответственным за резню узбеков.

Не исключено, что здесь сыграли роль религиозные мотивы: ему не понравилось, что одни мусульмане убивали других.

Косвенно на эту мысль наводит одно из высказываний Атамбаева по поводу ношения в публичных метах традиционной мусульманской одежды.

Оно, правда, было сделано уже после того, как 30 октября 2011 года он был избран президентом Республики Кыргызстан, но говорит о многом: «Суть религии – это добро. Ходите хоть с сапогом на голове, но не взрывайте никого».

При этом Атамбаев верит в Аллаха не только на словах, но и на деле. В начале апреля 2015 года он отдал свой личный участок земли в Бишкеке под строительство мечети «7-апрель шейиттери» в честь погибших участников революции в апреле 2010 года.

Одним словом, президентом Кыргызстана стал человек, вполне достойный во всех отношениях: всесторонне талантливый, экономически успешный, умеренно религиозный и демократичный.

Казалось бы, именно такому человеку сам Бог велел вести свою страну к процветанию. Однако что происходит в Кыргызстане на самом деле, в первую очередь в области религиозной жизни?

Соседи запретили, Кыргызстан – нет

Отличительной чертой страны является присутствие в ней исламского движения «Таблиги джамаат», занимающегося рекрутингом своеобразных уличных проповедников.

Движение это было основано в Британской Индии в 1927 году богословом Мухаммадом Ильясом Кандехлеви в противовес тогдашней политике английских колонизаторов, решивших всех мусульман обратить в индуизм.

Тогда и появились путешествующие по этой стране проповедники, которые стучались в двери людей, номинально считающихся мусульманами, и призывали их жить строго в соответствии с нормами Корана.

Движение «Таблиги джамаат» получило широкое распространение, но, после того как Британская Индия разделилась на два независимых государства – Индию и Пакистан, деятельность свою не прекратило, а направило ее также на другие страны.

В том числе и республики Центральной Азии, куда даваатчики (религиозные пропагандисты. – Прим. Ц-1) проникли на волне перестройки и укрепились в первые годы после распада СССР.

Принцип действий «Таблиги джамаат» в Центрально-Азиатском регионе был тот же, что и в других странах, – странствующие проповедники ходили «от двери к двери» и читали проповеди «номинальным мусульманам» – тем, кто по национальному происхождению считается мусульманином, но канонов религии не придерживается.

На первый взгляд в этом ничего особенного нет. Но опыт работы движения «Таблиги джамаат» в других странах говорит об обратном.

Хотя правила этого движения обязывают даваатчиков в своих проповедях основываться исключительно на тексте Корана и ни в коем случае не браться за его толкование, это совсем не значит, что все они именно так и делают.

Спецслужбы предупреждают…

По оценкам многих зарубежных экспертов, до 80 процентов исламских экстремистов вышли из рядов этого движения. Французские спецслужбы прямо именуют его «прихожей терроризма».

А руководство Десятого управления (по борьбе с терроризмом) МВД Кыргызстана конкретно указывает, что «в последние годы сподвижники «Таблиги джамаат» проповедуют искаженную версию ислама, почти неотличимую от идеологии джихадистов ваххабитского толка, исповедуемой всеми террористами».

Со становлением независимых государств Центральной Азии во всех странах региона движение «Таблиги джамаат» было запрещено. Во всех, кроме Кыргызстана.

Здесь даваатчики действуют вполне официально и имеют всестороннюю поддержку Духовного управления мусульман (ДУМ).

Даже Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обращалась к руководству этой страны с предложением запретить движение даваатчиков.

На как его запретишь, если на стороне таблиговцев не раз выступал сам набожный президент Алмазбек Атамбаев?

Новое течение – новая угроза

Мало того, от «Таблиги джамаат» в Кыргызстане начали отпочковываться весьма сомнительные течения.

В феврале прошлого года стало известно об образовании течения «Йакын инкар» (примерный перевод с арабского – «Отрицание всего, кроме Бога»).

Его адепты не признают никакой власти, в том числе и власти ДУМ, нигде не работают и отрицают все достижения цивилизации, призывая жить так же, как тысячу лет назад. На даваат ходят пешком, одеты в пакистанские пенджаби – свободные штаны и просторную рубаху до колен.

Как ни удивительно, но это течение, зародившееся в районе озера Иссык-Куль, с каждым днем набирает все больше последователей. Эксперты связывают такой феномен с религиозной неграмотностью населения. Кстати, при этом отмечая и невысокую грамотность священнослужителей на местах, что неоднократно признавало само руководство ДУМ.

В связи с чем возникает вполне закономерный вопрос: какую проповедь может прочитать мусульманам «инкарщик», который не только толком не знает Коран, но и, возможно, не прочитал из него ни одной суры?

На память сразу приходит пример террориста Абу Салоха, организовавшего взрыв в посольство Китая в Кыргызстане в 2016 году. Прежде чем уехать воевать в Сирию, этот мужчина несколько лет читал проповеди в мечети крупного села на юге Кыргызстана.

Однако на появление «инкарщиков» в Кыргызстане смотрят сквозь пальцы. ДУМ раздражает только тот факт, что новое течение не хочет проходить официальную регистрацию. А светские власти, судя по всему, проявляют в этом вопросе удивительную толерантность.

Движение было запрещено только накануне нынешних президентских выборов в Кыргызстане.

Религия, криминал и «табу» на похороны

Радикализация религиозной жизни коснулась и зон, где сидят осужденные. Многие из них подались в ислам, в связи с чем из зоны исчезли спиртное и наркотики.

В том, что преступники подались в религию, тоже ничего плохого нет. Например, в христианстве раскаявшиеся лиходеи издавна шли в монастырь, где замаливали свои грехи.

Однако особенностью кыргызского криминала является то, что преступники ни в чем не раскаялись и не собираются порывать со своей незаконной деятельностью.

В условиях коррумпированной жизни республики речь фактически идет о сращивании преступности с религией.

Неприятные тенденции в мусульманской жизни Кыргызстана отталкивают от ислама многих кыргызов, традиционно придерживающихся более свободных религиозных норм.

Этим не замедлили воспользоваться протестантские проповедники, которые стали втягивать местное население в различные христианские секты и течения.

Как отмечают некоторые эксперты, переход кыргызов в христианство «стал массовым». В итоге страна как бы разделилась на кыргызский христианский север и узбекский юг, где сильны позиции ваххабизма.

Самое тревожное, что это уже сейчас приводит к явлениям, которые невозможно было даже представить лет двадцать назад.

Какой бы религии ни придерживался человек, родственники все равно хоронят его в соответствии с национальными обычаями. Раньше к этому относились с пониманием.

Однако в последнее время на мусульманских кладбищах отказываются предавать земле людей, принявших другую веру. Причем инициаторами этого становятся не столько исламские священнослужители, сколько простые мусульмане. И есть уже немало случаев, когда усопших приходилось перезахоранивать по нескольку раз.

Вторжение ваххабитов не за горами?

Обстановка в стране, по мнению экспертов, более чем нездоровая. И на фоне этого еще более удивительно, что руководство Кыргызстана согласилось с предложением Саудовской Аравии, посол которой в 2014 году обратился к местным властям с просьбой предоставить участок для строительства Исламского культурного центра.

В итоге строительство было начато неподалеку от Бишкека, в районе села Маевка.

В Исламский культурный центр войдут мечеть, школа, спортивный зал и многие другие атрибуты культурной религиозной жизни. А заправлять всем здесь будут, естественно, представители Саудовской Аравии.

В суннитской ветви ислама существуют четыре направления – мазхаба. В Центральной Азии традиционно исповедуют самый демократичный из них – ханафитский. А вот в Саудовской Аравии, наоборот, – ханбалитский.

И дело даже не в том, что ханбалитский мазхаб не свойствен мусульманскому населению Кыргызстана. Опасность представляет другое: саудиты официально исповедуют ваххабизм – одно из самых реакционных религиозно-политических течений.

Причем опыт появления такого Исламского культурного центра на постсоветском пространстве уже есть. В 90-х годах Саудовская Аравия и Бахрейн создали подобный центр в Махачкале (Дагестан, Российская Федерация).

Журналист Аликбек Маматаев так описывает последствия этого шага:

«Открытый как «Центр возвращения ислама в общество», он буквально за пару лет превратился в диверсионно-террористический центр, поставлявший боевиков на фронт кавказской войны, а также готовивший смертников для совершения терактов. Денежные потоки и военные инструкторы также регулярно направлялись из Саудовской Аравии».

Как говорится, комментарии излишни. Правда, Маматаев излишне резко критикует некоторых кыргызских богословов, в частности директора аналитического центра «Религия, право, политика» Кадыра Маликова, который по поводу Исламского культурного центра в Бишкеке заявил следующее:

«Центр необходим для культурного присутствия и укрепления позиций ислама. А нашему государству стоит извлечь из этого экономическую выгоду. Я понимаю, что многих сейчас волнует вопрос о том, что могут распространяться радикальные течения исламизма. Если центр будет контролироваться на государственном уровне, то этого можно избежать».

Маликов многие годы последовательно борется против терроризма в исламе. Боевики ИГИЛ приговорили Маликова к смерти и дважды совершали на него покушение – в результате последнего, осенью 2015 года, он выжил только чудом.

А правительство Кыргызстана выдало богослову личное оружие и предоставило круглосуточную охрану. И жив он до сих пор только благодаря этому правительству.

Поэтому осторожные слова Маликова по поводу Исламского культурного центра можно рассматривать в первую очередь как нежелание портить отношения с государством.

А это, в свою очередь, может означать только одно: строительство центра саудитами проходит при самой горячей поддержке со стороны первого лица – президента Алмазбека Атамбаева.

Период правления Атамбаева истекает на днях. Согласно закону, он не имеет права баллотироваться на второй срок.

И, судя по его неоднократным заявлениям, он и не собирается этого делать. В упоминавшемся выше материале о 10 малоизвестных фактах из жизни президента приводятся слова Атамбаева, где тот говорит о своих планах на будущее: «Я буду спать, читать, займусь творчеством. Путешествовать буду. Всегда мечтал научиться играть на пианино».

Итак, президент Кыргызстана в следующем году собирается в путешествие. А вот в какое путешествие отправится его страна?..