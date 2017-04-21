Кыргызская оппозиция оспаривает дату выборов президента

После жарких споров с оппозицией власти Кыргызстана пошли на консенсус, но придаст ли это легитимность президентским выборам, которые состоятся на месяц раньше?

Выборы президента Кыргызстана могут состояться не в ноябре 2017 года, как было заявлено ранее, а на месяц раньше, об этом сообщил накануне лидер парламентской фракции президентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Иса Омуркулов.

Соответствующий законопроект был спешно внесен в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана и тут же принят в первом чтении. Таким образом, как сказал Омуркулов, власти хотят «избежать кривотолков и ажиотажа» вокруг даты выборов.

«Выборы пройдут в соответствии с Конституцией, и мы уложимся в необходимые сроки с учетом второго тура», – цитирует «24.kg» лидера фракции СДПК.

Ранее было официально заявлено, что выборы президента страны пройдут 19 ноября, об этом же несколько раз говорил президент Алмазбек Атамбаев.

По Конституции – раньше

Споры вокруг даты выборов разгорелись три дня назад после публичного заявления депутата из оппозиционной фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, заявившего, что согласно Конституции выборы президента Кыргызстана должны состояться 27 августа.

Выяснилось, что Закон о выборах президента, опираясь на который Атамбаев, а позже и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), назначили выборы, противоречит Конституции.

Шыкмаматов отметил, что Атамбаев принес присягу 1 декабря 2011 года, а по Конституции срок полномочий президента составляет шесть лет. Следовательно, Атамбаев должен покинуть свой пост до 2 декабря 2017 года.

Но при проведении выборов 19 ноября Атамбаев будет вынужден в нарушение Основного закона находиться в должности свыше шестилетнего срока.

По закону после выборов ЦИК подсчитывает голоса в течение 20 дней, еще три дня необходимы для опубликования итогов. Для принесения присяги избранным президентом отводится еще до 30 дней. И это все без учета второго тура выборов и возможности обжалования итогов голосования.

Между тем из-за высокой конкуренции и отсутствия явного лидера среди потенциальных кандидатов второго тура выборов явно не избежать. В этом признаются в самой ЦИК, и это может создать очень серьезные проблемы.

Назначать выборы в апреле

По словам депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой, при назначении президентских выборов в 2011 году парламент отвел 62 календарных дня на процедуры после выборов, а в этом году – всего 12.

Она также добавила, что если парламент не назначит день выборов до 26 апреля, то выборы будут считаться назначенными автоматически на следующий день после истечения сроков назначения выборов, то есть 27 апреля.

Оппозиция вводит в заблуждение?

Сразу после заявлений атамекеновцев в ЦИК Кыргызстана ответили, что оппозиция «вводит общественность в заблуждение относительно установления даты выборов президента».

ЦИК утверждала, что ничего крамольного в проведении выборов 19 ноября нет, и это соответствует законам страны.

Об этом говорил и советник главы государства Фарид Ниязов, который также не преминул упомянуть, что нынешний Закон о выборах президента и депутатов парламента был написан группой депутатов, в том числе лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым, а подписан президентом бывшего Временного правительства Розой Отунбаевой.

Спор о дате выборов можно отнести к продолжению противостояния власти и оппозиции, отношения между которыми обострились на фоне проведенного в декабре прошлого года референдума о поправках к Конституции страны, инициатором которого был президент.

Аресты после референдума

Оппозиция усмотрела в желании изменить Основной закон попытку узурпации власти Атамбаевым. Согласно поправкам, новоизбранный президент не может снимать кадры, назначенные его предшественником, без одобрения двух третей части парламента, чего добиться практически невозможно.

Призывы оппозиции отказаться от референдума Атамбаев воспринял болезненно. Уже в августе прошлого года конфликт вылился на публику. Выступая на торжествах в День независимости Кыргызстана, Атамбаев назвал экс-президента Розу Отунбаеву «самозванкой», а партию «Ата Мекен» – «вонючей партией мародеров».

В феврале этого года лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве, он по сей день находится в неволе.

Кроме того, ряд уголовных дел был возбужден ряд против других членов партии «Ата Мекен», среди которых – действующие депутаты парламента Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

Под стражу взят другой соратник Текебаева по партии – экс-министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов.

Комментируя дискуссии вокруг даты выборов, советник президента Фарид Ниязов отметил, что только в случае принятия Жогорку Кенешем поправок в закон, которые внесли социал-демократы, «можно будет говорить об изменении даты выборов».

Но решит ли вопрос легитимности предстоящих выборов компромиссное решение СДПК, сказать трудно, так как в случае проигрыша на выборах идею атамекеновцев могут поддержать и другие потенциальные кандидаты.