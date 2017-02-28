Кыргызские парламентарии в стороне от дела Омурбека Текебаева

Жогоргу Кенеш (парламент) Кыргызстана пока молчит в связи с арестом лидера парламентской фракции «Ата Мекен»: депутаты хотят проконсультироваться…

На состоявшийся накануне в Бишкеке митинг в поддержку арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева пришли только пятеро депутатов Жогоргу Кенеша Кыргызстана, причем все – атамекеновцы. Всего в парламенте Кыргызстана заседают 11 членов «Ата Мекен».

Митингующие требовали, чтобы депутаты не отсиживались в парламенте, а выразили протест против произвола в отношении их коллеги. Но этот зов не был услышан.

Никто другой из 120 народных избранников поддержать коллегу не захотел, несмотря на то что акция протеста проходила в десятках метров от здания парламента.

Консультации с кем?

Требование же сторонников Текебаева о срочном созыве внеочередного заседания парламента оставлено на рассмотрение лидеров фракций под председательством спикера парламента, пока же эту идею поддержали только «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».

Бывший член парламента от «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева, выступившая на митинге в Бишкеке, рассказала, что остальные фракции решили проконсультироваться.

«С кем они будут еще консультироваться? Лидеры партий должны сами принимать решение! Понятно, с кем они решили консультироваться, им надо консультироваться с Аппаратом президента», – резюмировала она.

Против двух членов «Ата Мекен», участвовавших в митинге – это экс-генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова и экс-министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, – тоже возбуждены уголовные дела, и они находятся под следствием.

Третий член партии Текебаева – кинорежиссер Садык Шернияз выступил перед митингующими с речью:

«Мы пришли сюда не из-за Текебаева или Шыкмаматова, а ради справедливости. Кто и как разбогател в стране, мы знаем. Текебаев всегда жил средне… Мы не боимся их тюрьмы, есть тюрьма пострашнее – это тюрьма совести…»

Роза Отунбаева – в первых рядах

Принципиальную позицию в связи с арестом Текебаева заняла президент переходного правительства Кыргызстана с 2010 по 2011 год Роза Отунбаева. Она возглавила вчерашнее шествие в сторону здания парламента Кыргызстана.

В распространенном ранее обращении к кыргызстанцам и депутатам парламента и местных советов она назвала арест Омурбека Текебаева «грубым, несоразмерным инкриминируемому преступлению, силовым задержанием государственного деятеля, как опасного международного террориста».

«Политическим преследованием является не только сам факт и способ ареста, но и то, как используется вся машина пропаганды для дискредитации личности. Показания сомнительных свидетелей массированно навязываются обществу через государственные СМИ.

Это полное игнорирование презумпции невиновности, которую государство обязано гарантировать своим гражданам! Это настоящее политическое преследование!» – говорится в обращении.

«Призываю власть к благоразумию и ответственности, – обратилась она ко всем политическим силам, – начать общественный диалог, широкоформатные политические консультации по осмыслению сложившейся ситуации в стране, видению нашего завтра».

Предсказуемый арест

Текебаев был задержан ранним утром 26 февраля в аэропорту «Манас» Бишкека прямо у трапа самолета. Он возвращался из Вены, где принимал участие в работе Межпарламентской ассамблеи Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Сразу после задержания его доставили в здание Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), где, по словам его адвоката Чолпон Джакупбековой, его допрашивали в течение 17 часов, не давая даже поесть.

Уголовное дело в отношении Текебаева за день до его задержания возбудила Генеральная прокуратура Кыргызстана по заявлению некоего Леонида Маевского, российского бизнесмена с подмоченной репутацией, обвиняющего кыргызского политика в получении взятки в размере 1 млн долларов.

Сторонники Текебаева убеждены в политической мотивации его ареста. Это событие не произошло в одночасье, ему предшествовали месяцы прямого конфликта и конфронтации с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Текебаев выступал против проведения референдума по изменению Конституции страны, тем не менее состоявшегося в декабре 2016 года по инициативе президента.

Оппозиция усмотрела в намерениях Атамбаева узурпировать власть и после ухода с президентского поста в конце этого года (в ноябре в Кыргызстане состоятся президентские выборы).

Изменения, внесенные в Основной закон, позволяют нынешнему лидеру оставить на ключевых позициях во власти своих людей – для их снятия новому президенту потребуется поддержка двух третей парламента, чего добиться почти нереально.

Призывы отменить референдум вскоре перешли в конфликт между Атамбаевым и Текебаевым.

Последний обвинил президента в захвате элитных участков земли под Бишкеком, ранее принадлежавших свергнутому в 2010 году главе государства Курманбеку Бакиеву. Ответ Атамбаева не заставил себя ждать.