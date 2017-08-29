Кыргызстан и Леонардо Ди Каприо – на защите снежных барсов

Кыргызстан на форуме в Бишкеке заручился поддержкой 12 стран, где обитает ирбис, о развитии 20 ландшафтов и ждет в гости Леонардо Ди Каприо, тоже болеющего за редкую кошку.

Бишкек усиливает меры по защите снежных барсов. 24–25 августа в Бишкеке прошел международный форум, на котором приняли участие представители 12 стран – Центральной и Южной Азии и России, на территории которых обитает краснокнижный красавец – снежный барс.

Илья Домашов, специалист по полевым исследованиям секретариата программы по сохранению снежного барса, прокомментировал Ц-1 итоги Бишкекского форума.

Главным итогом саммита стало подписание Бишкекской декларации «Забота о снежном барсе и горах – наше экологическое будущее».

По словам эксперта, форум обеспечил международной поддержкой план по развитию 20 ландшафтов, где обитает снежный барс. План должен быть реализован к 2020 году.

В тексте декларации указано, что каждая из стран должна усовершенствовать свое законодательство в части сохранения редких животных, синхронизировать подсчет количества ирбисов в мире, развивать «умную зеленую инфраструктуру», а также создавать национальные базы данных по нелегальной торговле дикими животными.

Уходит от фотоловушек

Кыргызстан пока не завершил подсчет количества этих уникальных животных – предположительно, на территории страны обитают от 300 до 500 особей.

Уточнить количество снежных барсов можно с помощью фотоловушек. Но при условии бесперебойного финансирования на этот процесс потребуется еще два-три года.

«Даже после установки фотоловушек точное количество снежных барсов сложно подсчитать еще и потому, что это очень скрытное животное», – говорит Домашов.

Одним из главных достижений Кыргызстана по спасению краснокнижных животных эксперт считает появление снежных барсов на территориях, которые не относятся к охраняемым зонам.

Так, с марта по июль группа отдела мониторинга NABU (Союз охраны природы Германии) с помощью фотоловушек зафиксировала барсов в ущелье Укок (западные отроги Тескей-Ала-Тоо) в Нарынской области.

Домашов утверждает, что и местное население стало более сознательно относиться к ирбисам, особенно эффективна работа со школьниками.

Власти Кыргызстана в три раза увеличили штрафы за браконьерство, но эта проблема все еще остается актуальной. В прошлом году на юге страны зафиксирован случай, когда шкуру снежного леопарда, как еще называют ирбиса, пытались продать за две тысячи долларов.

Впрочем, зоозащитники не смогли провести через парламент мораторий на отстрел четырех видов краснокнижных животных, которые составляют кормовую базу снежного барса.

Ирбисы против яков

Больше всего снежным барсам вредит изменение климата – из-за потепления они вынуждены уходить выше в горы, а также разрушение выпасом скота экосистем, в которых обитают редкие животные.

«После развала СССР уменьшилось поголовье рогатого скота, а сейчас оно увеличилось. Развивается яководство, и пастухи яков поднимаются все выше в горы. У нас есть единичные случаи нападения барсов на скот. Но эта проблема очень актуальна для Монголии, где ирбисы атакуют кошары», – говорит Домашов.

Ди Каприо спасает маралов

Международное внимание к проблеме спасения снежных барсов привлекает и голливудский актер Леонардо Ди Каприо. В 2014 году генсек ООН Пан Ги Мун назначил актера послом мира ООН по вопросам климата.

Леонардо создал и собственный природоохранный фонд – The Leonardo DiCaprio Foundation, который препятствует исчезновению редких видов животных.

Актер накануне форума призвал глав 12 стран, в том числе Таджикистана и Кыргызстана, подписать петицию по спасению снежных барсов.

«Ежедневно убивают одного снежного барса – браконьеры или местные общины, пытающиеся защитить свой скот. Часть среды обитания этих животных подвержена риску от неустойчивого, плохо спланированного развития и эксплуатации. По иронии судьбы, мы даже не знаем, сколько из этих великолепных кошек существует в природе, и менее 2% глобального диапазона снежного барса когда-либо систематически отбирались для оценки популяций», – говорится в петиции.

И поддерживает проекты в Кыргызстане

По словам Домашова, природоохранный фонд Леонардо Ди Каприо поддерживает несколько инициатив в Кыргызстане.

В частности, в январе 2016 года группа активистов получила финансирование на программу расселения 300 маралов (благородных оленей) из Нарынского государственного заповедника в Аксыйский район Джалал-Абадской области.

«Фонд Ди Каприо работает по грантовой системе и охотно финансирует природоохранные инициативы. Фондом также поддержаны планы управления территориями, где обитают снежные барсы», – продолжает эксперт.

Мирлан Дылдаев, декан кафедры БГУ «Экология и менеджмент», комментируя участие актера, отмечает, что привлечение Ди Каприо усиливает внимание мировой общественности к проблеме исчезновения снежных барсов.

Опрошенные Ц-1 специалисты надеются, что актер посетит Кыргызстан, как только позволит его рабочий график.

В мире снежный барс встречается только в двенадцати странах: Афганистан, Королевство Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Присутствие снежного барса считается знаком чистейшей экосистемы.

На сегодняшний день, согласно статистике международных природоохранных организаций, количество ирбисов в дикой природе колеблется от 3 до 7 тысяч особей.