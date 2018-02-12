Кыргызстан и Узбекистан начинают дружить бизнесом

Бизнес-делегации Кыргызстана и Узбекистана обсудили на форуме в Бишкеке и Оше пути для облегчения торговли, среди которых – снижение акцизов и ограничений на ввоз товаров для личного пользования.

В Кыргызстане для налаживания экономических связей побывала делегация из Узбекистана во главе с министром внешней торговли республики Джамшидом Ходжаевым, чиновниками и представителями крупнейших компаний страны.

На бизнес-форуме, проходившем в Бишкеке и Оше с 8 по 9 февраля, представители двух стран решали, как они могут улучшить экономические отношения и торговлю, чтобы достичь намеченного на ближайшие годы товарооборота в 500 млн долларов.

«Узбекистан может поставлять и химическую продукцию, и строительные материалы, и бытовую технику, – заявил корреспонденту Ц-1 министр внешней торговли РУз Джамшид Ходжаев, – на сегодняшний день в стране производится почти все.

Мы очень надеемся, что соотношение цена-качество наших товаров будет приемлемо для кыргызстанцев и сможем нарастить присутствие на этом рынке».

Импорт узбекистанских товаров в Кыргызстан после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева и значительного потепления двусторонних отношений уже существенно вырос.

Только за последний год этот показатель увеличился в 2,5 раза и составил почти 150 млн долларов.

Кыргызстану тоже есть что предложить соседям. В первую очередь – экологически чистую сельскохозяйственную продукцию: мясо, молоко, фрукты и овощи, а также напитки и питьевую бутилированную воду. Экспорт товаров в Узбекистан в прошлом году достиг рекордной цифры в 133 млн долларов.

Чтобы наглядно продемонстрировать наработки Кыргызстана, для узбекистанской делегации устроили экскурсию по целому ряду предприятий.

Они посетили корпорацию «ДТ «Техник», где планируется построить линию по сборке пассажирских автобусов, а впоследствии – и легковых машин. Ознакомились с процессом производства на кафельном заводе. Посмотрели несколько заводов по производству алкогольных и безалкогольных напитков, а также нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в городе Кара-Балте.

Все производители очень заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном, ведь это – огромный рынок сбыта. К тому же, учитывая соседство двух стран, дешево обойдется и логистика.

«Нам рынок Узбекистана очень интересен, – рассказал корреспонденту Ц-1 директор завода напитков «Биер Бир» Нурлан Абдразаков. – Мы уже сотрудничаем с Таджикистаном и арабскими странами. Надеемся, что сможем занять свою нишу и в соседнем Узбекистане. Наше предприятие позволяет по своей мощности производить достаточные объемы продукции. Поэтому мы очень рады, что такие контакты налаживаются».

Планируется и строительство в Кыргызстане совместных узбекско-кыргызстанских предприятий, например, завода по сборке легковых автомобилей в Чуйской области. Стороны уже прорабатывают детали строительства.

Чиновники обеих стран уже пообещали, что совместному бизнесу палки в колеса вставлять не будут. И даже помогут. Так, например, для удобного кредитования и валютных операций было подписано несколько соглашений между коммерческими банками двух стран.

Помимо этого узбекистанская сторона обещала рассмотреть вопрос увеличения предельной нормы (до 1000 долларов) беспошлинного ввоза в республику гражданами КР товаров для личного пользования.

Был поднят также вопрос о пересмотре акцизов для ряда товаров из Кыргызстана.

Например, кыргызстанская сторона попросила снизить акцизы на минеральную воду и кондитерские изделия. Сейчас ставки акцизов держатся на уровне почти в 50%.

После уплаты налогов товар настолько вырастает в цене, что не может конкурировать с товарами местного производства.

Снижение акцизов позволит обеспечить равные условия для бизнеса обеих стран.

«Необходимо использовать преимущество обеих сторон и осуществлять кооперацию между бизнес-кругами для повышения конкурентоспособности товаров на внешних рынках, включая Европу и Китай, – рассказал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков. – Мы шаг за шагом движемся к устранению барьеров во взаимной торговле. С каждым днем мы открываем новые перспективы сотрудничества. По итогам двух бизнес-форумов, прошедших в Бишкеке и Ташкенте в прошлом году, подписано 115 контрактов на сумму более 220 миллионов долларов. Все совместные предприятия будут запущены до конца 2018 года».

По поручению президентов уже к 2020 году товарооборот между странами должен вырасти в два раза и составить полмиллиарда долларов. Но экономисты уверены: эта цифра далеко не окончательная. В перспективе она может достичь и миллиарда уже в ближайшие несколько лет.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке