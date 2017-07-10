Кыргызстан не впустил в страну правозащитника из Москвы

Пограничная служба Кыргызстана засекретила причину запрета въезда в страну представителя московского «Мемориала» Виталия Пономарева, застрявшего на границе с Казахстаном.

Управление пограничного контроля Государственной службы Кыргызстана отказалось объяснить причину отказа во въезде в страну директору Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» (Россия) Виталию Пономареву.

На запрос Ц-1, сделанный утром 10 июля, ответившая по телефону женщина, попросила отправить письменный запрос.

Потом она заявила, что информация о правозащитнике засекречена и может быть выдана только правоохранительным органам Кыргызстана и самому Пономареву.

Сам не знает

Однако, как рассказал правозащитник, в настоящее время находящийся в гостинице на территории Казахстана, недалеко от пограничного поста «Кордай», он не знает, почему Кыргызстан закрыл для него двери.

Информацию о том, что Пономарева 9 июля не пустили в Бишкек, первым сообщил правозащитный центр «Кылым шамы».

На кыргызском пограничном посту «Ак жол», что в 15 км от Бишкека, ему сообщили о запрете во въезде в страну и вручили специальный акт.

Причину запрета и название органа, наложившего вето на въезд правозащитника из «Мемориала» в республику, пограничники не назвали и посоветовали обратиться в посольство России в Кыргызстане.

По словам представителя организации Гульшаир Абдирасуловой, Пономарев с 29 июня по 3 июля принимал участие в форуме гражданских активистов, посвященном борьбе с экстремизмом и терроризмом.

4 июля он вылетел по делам в столицу Казахстана Астану, а вчера, 9 июля, возвращался в Бишкек из Алматы. Правозащитник должен был вылететь в Москву из Бишкека утренним рейсом 11 июля.

Дело Бакиева продолжил Атамбаев?

По словам Пономарева, когда он вылетал 4 июля в Астану, в аэропорту Бишкека его паспорт проверяли около часа.

Потом заявили, что к нему никаких претензий нет, а задержка была связана с тем, что штамп в паспорте был не очень четким. На вопрос правозащитника, сможет ли он спокойно въехать обратно в Бишкек, ответили положительно.

Это уже не первый инцидент, связанный с Пономаревым на границе с Кыргызстаном. В 2009 году он был депортирован прямо из бишкекского аэропорта «Манас», куда прилетел из Москвы. Тогда властям не понравилась публикация доклада «Мемориала» о ноокатских событиях в Кыргызстане.

В октябре 2008 года власти городка Ноокат, что в Ошской области, разогнали жителей, которые вышли праздновать мусульманский праздник Хайит-байрам, отмечающийся после завершения месяца Рамадан.

Позже около 30 человек, в том числе женщины и дети, были осуждены на различные сроки тюрьмы и освобождены по амнистии лишь после свержения власти президента Курманбека Бакиева в 2010 году.

В докладе «Мемориала» в частности говорилось, что к задержанным применялись жестокие пытки. Тогда Пономареву запретили въезд в Кыргызстан сроком на пять лет, но запрет был отменен после ухода Бакиева.

Теперь, получается, Пономарев оказался персоной нон-грата в Кыргызстане и при президенте Алмазбеке Атамбаеве.