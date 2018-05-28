Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Кыргызстан оплатит доставку груза 200 на родину

    На доставку тела погибшего на родину правительство Кыргызстана будет выделять по 50 тысяч сомов, или 725 долларов, заявили в Госслужбе миграции КР.

    Доставка груза 200; фото: HTC
    Доставка груза 200; фото: HTC

    «Компенсацию может получить либо один из ближайших родственников погибшего, либо человек, оплачивающий транспортировку тела. Во втором случае он должен будет отчитаться о своих расходах», – рассказал Ц-1 заместитель председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Самат Токтоболотов.

    По его словам, для получения компенсации необходимо обратиться в информационно-консультационный центр Госслужбы миграции КР и представить необходимые документы. Заявление будет рассмотрено в течение трех дней, после чего деньги перечислят на указанный счет.

    «Мы рассчитали среднюю сумму, которая требуется на доставку тела. В основном – из России, ведь именно там находится большинство наших мигрантов», – отметил он.

    На заработках за рубежом находятся около 700 тысяч граждан Кыргызстана, или 11% населения. За прошлый год на родину отправили тела 278 погибших, большинство скончавшихся кыргызстанцев доставили из России.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Россия и Центральная Азия, Трудовые мигранты
    Теги: груз 200 доставка тела Кыргызстан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Трудовые мигранты собираются на пикет в Ташкенте

    48 жителей Кашкадарьинской, Ферганской и других областей Узбекистана 30 мая выйдут на пикет в Ташкенте, протестуя против Министерства занятости и трудовых отношений РУз, отправившего их в рабство в РФ.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Трудовые мигранты собираются на пикет в Ташкенте

    48 жителей Кашкадарьинской, Ферганской и других областей Узбекистана 30 мая выйдут на пикет в Ташкенте, протестуя против Министерства занятости и трудовых отношений РУз, отправившего их в рабство в РФ.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa

     Происшествия

    Аномальные морозы в Кыргызстане привели к гибели скота

    Резкие заморозки и обильные снегопады, обрушившиеся на горные регионы Кыргызстана, привели к гибели 312 овец и одной коровы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций страны.

    Кыргызстан
    Безопасность

    Видеокамеры установят зачинщиков конфликтов на таджикско-кыргызской границе

    На границе Таджикистана и Кыргызстана между местными жителями регулярно происходят конфликты, установить инициатора которых не всегда удается. Для разрешения споров установят камеры видеонаблюдения.

    Кыргызстан