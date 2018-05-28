Кыргызстан оплатит доставку груза 200 на родину

На доставку тела погибшего на родину правительство Кыргызстана будет выделять по 50 тысяч сомов, или 725 долларов, заявили в Госслужбе миграции КР.

«Компенсацию может получить либо один из ближайших родственников погибшего, либо человек, оплачивающий транспортировку тела. Во втором случае он должен будет отчитаться о своих расходах», – рассказал Ц-1 заместитель председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Самат Токтоболотов.

По его словам, для получения компенсации необходимо обратиться в информационно-консультационный центр Госслужбы миграции КР и представить необходимые документы. Заявление будет рассмотрено в течение трех дней, после чего деньги перечислят на указанный счет.

«Мы рассчитали среднюю сумму, которая требуется на доставку тела. В основном – из России, ведь именно там находится большинство наших мигрантов», – отметил он.

На заработках за рубежом находятся около 700 тысяч граждан Кыргызстана, или 11% населения. За прошлый год на родину отправили тела 278 погибших, большинство скончавшихся кыргызстанцев доставили из России.