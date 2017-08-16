Кыргызстан осудил Омурбека Текебаева

Лидер партии «Ата Мекен», в прошлом – вице-премьер правительства и спикер парламента КР Омурбек Текебаев осужден на восемь лет с конфискацией имущества.

Поздним вечером 16 августа Первомайский районный суд Бишкека вынес решение в отношении лидера старейшей оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Дуйшонкула Чотонова.

Политик и дипломат оба были приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и исполнением наказания в колонии строгого режима. Им также запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности.

Аида Салянова, депутат парламента Кыргызстана от «Ата Мекен», а в прошлом – генеральный прокурор и министр юстиции КР, по окончании судебного заседания сказала, что обвинительный приговор был ожидаемым, но «люди все же надеялись…»

«Атамбаевская месть» – такую оценку решению суда дала Аcия Сасыкбаева, бывший депутат парламента от партии «Ата Мекен», имея в виду, что арест и осуждение Текебаева стали возможными из-за личной мести президента страны Алмазбека Атамбаева.

Адвокаты осужденных заявили о том, что намерены обжаловать приговор суда.

Канат Хасанов, защитник Текебаева, сказал, что это «самый смешной приговор», который он видел, так как граждан Кыргызстана осудили на основании показаний двух граждан России.

На глазах родных и сторонников Текебаева можно было видеть слезы.

Сами осужденные держались мужественно, но лица их выдавали грусть и разочарование.

Омурбек Текебаев, один из ветеранов кыргызстанской политики, был арестован в феврале по возвращении в Бишкек из заграничной командировки.

Он был обвинен в мошенничестве и коррупции: якобы в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Кроме Маевского против Текебаева свидетельствовал на суде другой россиянин – Алексей Модин, он дал показания, где Текебаев якобы обговаривал сумму взятки, но указал при этом на чужой кабинет.

Практически все наблюдатели считали, что арест Текебаева был предрешен: слишком уж красноречивым был его конфликт с президентом Атамбаевым.