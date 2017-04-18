Кыргызстан приговорил членов «Народного парламента»

Первомайский райсуд Бишкека признал членов «Народного парламента» виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил к лишению свободы от 4 до 20 лет.

По оглашенному 17 апреля решению суда главный обвиняемый процесса – 70-летний Дастан Сарыгулов, бывший депутат парламента и госсекретарь, осужден на четыре года лишения свободы, три из которых – условно.

Экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и экс-депутат Жогоргу Кенеша (парламента) Кыргызстана Кубанычбек Кадыров приговорены к 12 годам каждый. Они оба будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Больше всех досталось Эрнсту Карыбекову, председателю международного общественного фонда «Институт изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в Центральной Азии», – 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Помимо подготовки к захвату власти он также обвинялся в ведении подрывной деятельности в сфере водноэнергетического комплекса в интересах соседнего Узбекистана.

Осужденные же заявили, что приговор стал политической местью со стороны нынешних властей Кыргызстана.

С этим мнением в стране согласны многие наблюдатели. Они говорят, что процесс по делу членов «Народного парламента» стал очередным шагом президента Алмазбека Атамбаева по подготовке прихода к власти своего преемника на предстоящих осенью выборах главы государства.

Хотя среди осужденных нет реальных кандидатов на президентский пост, они могли серьезно повлиять на настроения электората на выборах любого уровня.

Осужденные лидеры неформального «Народного парламента» и движения «Эл куну» обвинялись по статьям Уголовного кодекса КР: «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти».

В основу дела против них легли аудиозапись телефонного разговора и видеозаписи, появившиеся в 2016 году в Интернете. Судя по записям, обвиняемые делили между собой государственные посты, по версии следствия – «в случае захвата власти».

Сами осужденные с момента ареста весной 2016 года заявляли, что эти обвинения носят политический характер и не имеют под собой серьезной почвы.

Что косвенно подтверждает то, что в то время вопреки принципу презумпции невиновности ведущие провластные СМИ в течение недели крутили данные видеозаписи в своем эфире, открыто обвиняя арестованных в попытке захвата власти.

Дело вызвало в кыргызстанском обществе большой резонанс.

Комитет защиты политических заключенных и адвокаты подсудимых тоже всегда заявляли, что Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сфальсифицировал уголовное дело, что у следствия нет доказательств вины подсудимых.

Бектур Асанов известен тем, что был практически единственным политиком-южанином, который поддержал в апреле 2010 года после очередной кыргызской революции самопровозглашенное Временное правительство.

На свой страх и риск он выступил тогда против прятавшегося на юге – своей малой родине – сверженного президента Курманбека Бакиева, которого население юга активно поддерживало.

Кубанычбек Кадыров весной и летом 2010 года также активно стоял на стороне Временного правительства.

Эрнст Карыбеков, признанный эксперт в водной сфере, по утверждению его сторонников, пострадал из-за принципиальности в борьбе с коррупцией в гидроэнергетической сфере Кыргызстана.