Кыргызстан: референдум прошел, впереди — выборы

Политики в Кыргызстане начали объединяться по региональному признаку, готовясь к президентским выборам, назначенным на октябрь 2017 года.

Политические партии «Ата-Журт» и «Бутун Кыргызстан» готовятся к совместному съезду (дата еще не определена), на котором главным пунктом повестки дня станет вопрос выбора единого кандидата в президенты.

Ранее, в начале декабря, лидеры этих партий – экс-депутат Камчибек Ташиев, экс-спикеры парламента Ахмат Кельдибеков и Адахан Мадумаров заявили о создании союза и оппозиции действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Известные политики пообещали объявить на днях о том, кто из них примет участие в президентских выборах.

«Ата-Журт» и «Бутун Кыргызстан» негласно считаются южными партиями (юг Кыргызстана представлен Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областями, а север – Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областями).

Разделение политической элиты Кыргызстана на «южную» и «северную» усилилось после обретения им независимости.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров рассказывает Ц-1 о планах нового союза, перспективах на выборах и текущей ситуации.

Открытая оппозиция

– Как только речь заходит о выборах, Кыргызстан сразу начинает делиться по регионам, родам и племенам. Вы тоже объединились по географическому принципу или по убеждениям?

– Нашу совместную пресс-конференцию в таком разрезе начала подавать провластная пресса. «Белому дому» выгодно нас всех разделить.

Объединение оппозиции началось еще летом. К этому процессу уже тогда подключилось движение «Сопротивление», возглавляемое генералом Омурбеком Суваналиевым, Комитет в защиту свободы слова экс-депутата Бегалы Наргозуева.

А все начали писать и говорить, что вот, мол, три южанина собрались. Сочувствующая власти пресса сознательно расставила акценты с упором на регионализм.

На ближайшем съезде в наши ряды вольются еще несколько партий и общественных организаций. Некоторые высокопоставленные чиновники изъявили желание войти в наш союз. Они работают во властных структурах и попросили пока не оглашать их имена. До съезда.

Мы открыто объявили о создании оппозиции Атамбаеву, нынешнему режиму. Это, по сути, тирания.

– У нас тирания?

– Наиболее подходящее слово для определения сложившейся ситуации.

В бой идут одни старики

– Атамбаев сказал, что Ташиев, Кельдибеков и Мадумаров – старые для тех целей, которые поставили, для того чтобы баллотироваться в президенты.

– Это личная позиция Атамбаева. Нельзя преподносить свое мнение как общенародное.

– Некоторые молодежные активисты тоже считают, что пришло их время в большой политике?

– Никто и никому на тарелочке с голубой каемочкой ничего не принесет. Это жизнь, это борьба. Политическая борьба. Если молодежь хочет о себе заявить, пожалуйста, – дорога открыта.

– Вы уже решили, кто из вас будет баллотироваться в президенты?

– Нет. Хочу уточнить, что я не согласен с мнением одного из своих единомышленников, который сказал: «Кто хочет присоединиться к нашему союзу – не должен иметь президентских амбиций». Президентские амбиции должны иметь все.

— Выборы пройдут в заявленный срок, в октябре 2017 года? Или будут досрочные выборы?

– В Кыргызстане ничего предвидеть невозможно.

– Политическая элита в Кыргызстане разобщена. Возможно ли в таких условиях выдвижение единого кандидата от оппозиции?

– Мне кажется, да. Но это очень трудный вопрос. Это зависит от политической культуры самой оппозиции. От ее интеллектуального уровня, организованности.

В стране всё нужно менять

– Что конкретно вас возмущает?

– Безответственная политика нынешней власти. Никто ни за что не отвечает, никто о будущем страны не думает. Процветает коррупция. Кредиты берутся и разворовываются. Ситуацию нужно менять кардинально. Но не революционным путем.

За последние пять лет взято кредитов больше, чем при президентах Акаеве и Бакиеве. Это очень опасная тенденция.

– Сейчас наши финансисты говорят, что через полгода правительство будет испытывать большие проблемы с выплатой пенсий, социальных пособий. Деньги в стране заканчиваются?

– Проблемы уже начались, но власти их скрывают. Сегодня под видом реформирования идет сокращение численности МВД. Некоторые уважающие себя офицеры ушли сами, потому что у них зарплата сокращается. Это уже не секрет.

Правящая партия станет изгоем

– Президент всегда говорил, что преемника оставлять не будет. Но правящая партия СДПК выдвинет своего кандидата. Поддержат в стране кандидата от власти?

– Было бы честнее, если бы Атамбаев сказал, что переживает за свою страну и знает, кто из его соратников заслуживает права стать президентом. Это звучало бы по крайней мере естественно. И его сторонники, и его оппоненты отнеслись бы к такой позиции с уважением.

СДПК в будущем станет изгоем. И окажется в той же ситуации, что и партия Акаева «Алга, Кыргызстан», и Бакиева «Ак-Жол». Конец СДПК неизбежен.

У кризиса нет конца

– Ситуация настолько плохая?

– Кыргызстан катится по наклонной. Кризис ощущается во всех сферах жизни.

Во время президентства Атамбаева произошла полная маргинализация общества, деградация государственных институтов власти.

Страной стали править финансово-олигархические группы. Это опасно. Через 2–3 года, если так будет продолжаться, нашему обществу уже не понадобятся суды: все вопросы будут решаться самосудом на площадях. Нет уже веры в то, что правды можно добиться в правовом поле.

Наши соседи по региону шутят, что в Кыргызстане не осталось ни одного бандита, ни одного коррупционера, потому что они все в Белом доме сидят.

– Кроме кандидата в президенты ваш союз может еще что-то сделать для разрешения политического кризиса?

– Мы собираемся предложить для Кыргызстана альтернативный путь развития. С экономической программой, с работоспособной структурой государственного аппарата управления. И президентом надо выбирать того политика, который сможет реализовать поставленную цель.

Кабай Карабеков – корреспондент и редактор Ц-1 в Бишкеке