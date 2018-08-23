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    Кыргызстан сотрясают сообщения о вспышке сибирской язвы

    У 12 жителей Ошской области диагностирована сибирская язва, сообщила представитель Минздрава КР Елена Баялинова. Всему виной – чабаны, забивающие больной скот.

    Кыргызстан; фото: bht-tour.com
    Кыргызстан; фото: bht-tour.com

    По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, на которые ссылается официальный представитель Министерства здравоохранения Кыргызстана, место забоя скота в Кара-Кулижинском районе Ошской области было заражено.

    Трое заболевших, участвовавших в разделке мяса, уже выписаны, остальные находятся под наблюдением врачей.

    Баялинова утверждает, что всему виной стала жадность хозяев скота, которые, зная о болезни животных, все же продали зараженное мясо односельчанам.

    Кыргызстан регулярно сотрясают сообщения о вспышках сибирской язвы. По данным Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в республике еще со времен Советского Союза зарегистрировано около тысячи очагов сибирской язвы.

    Темы: Животные в Центральной Азии, Кыргызстан, Происшествия
    Теги: вспышка Кыргызстан Сибирская язва скот
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