Кыргызстан сотрясают сообщения о вспышке сибирской язвы

У 12 жителей Ошской области диагностирована сибирская язва, сообщила представитель Минздрава КР Елена Баялинова. Всему виной – чабаны, забивающие больной скот.

По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, на которые ссылается официальный представитель Министерства здравоохранения Кыргызстана, место забоя скота в Кара-Кулижинском районе Ошской области было заражено.

Трое заболевших, участвовавших в разделке мяса, уже выписаны, остальные находятся под наблюдением врачей.

Баялинова утверждает, что всему виной стала жадность хозяев скота, которые, зная о болезни животных, все же продали зараженное мясо односельчанам.

Кыргызстан регулярно сотрясают сообщения о вспышках сибирской язвы. По данным Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в республике еще со времен Советского Союза зарегистрировано около тысячи очагов сибирской язвы.