Кыргызстан судился с Максимом Бакиевым и остался должен

В конце мая стало известно о безуспешном иске Кыргызстана к сыну экс-президента страны Максиму Бакиеву: суд Великобритании постановил, что должен – Бишкек.

Депутат парламента Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева 25 мая обнародовала то, что власти КР, очевидно, пытались скрыть: фиаско, которым закончился их иск в суд Великобритании против сына бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева – Максима Бакиева.

«Теперь мы ему должны…»

Бишкек рассчитывал с помощью британского суда вытребовать с проживающего в Лондоне Максима Бакиева якобы похищенные им в Кыргызстане 26 млн долларов, но, как выяснилось, дело дало противоположный результат.

«Узнала, что мы не просто не смогли доказать вину Максима Бакиева в суде Великобритании по экономическим преступлениям, теперь мы ему должны», – написала депутат Сурабалдиева.

Как выяснилось, Максим Бакиев осенью 2016 года выиграл иск в суде Великобритании, согласно которому Кыргызстан должен выплатить ему расходы по предыдущим судебным искам, поданным против него Бишкеком, и расходы на адвокатов.

«Пусть эти люди (готовившие иск против Максима Бакиева. – Прим. Ц-1) теперь расскажут обществу, какой суммы недосчитается бюджет», – возмутилась Сурабалдиева.

«Считаю, что ведомство, которое не смогло предоставить доказательства экономических преступлений и коррупции сына экс-президента, должно понести хоть какую-то ответственность за столь халатное отношение к интересам своей страны», – заключает она.

Денежные переводы в революционную ночь

Максим Бакиев бежал из Кыргызстана весной 2010 года, после второй кыргызской революции, которая свергла с президентского кресла его отца – Курманбека Бакиева.

Во время президентства его отца Максим занимал пост директора органа управления ЦАРИИ – Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, которому фактически подчинялось все правительство страны.

Новое правительство Кыргызстана, пришедшее к власти, обвинило Бакиева в многомиллионных хищениях и коррупции.

В частности Максиму вменялась в вину кража 26 млн долларов. В ночь после апрельской революции «АзияУниверсалБанк», имевший непосредственное отношение к Бакиеву, всю ночь занимался переводом миллионных средств на зарубежные счета.

Подали иск – отозвали иск

В апреле 2016 года правительство Кыргызстана обратилось с иском в Верховный суд Англии о возмещении Бакиевым причиненного Кыргызстану вреда. Однако в сентябре того же года иск был отозван.

После появления информации об этом в СМИ Великобритании в правительстве Кыргызстана заявили, что отзыв иска не означает победу Максима Бакиева, и юристы готовят очередной иск. Но дело на этом застопорилось.

Такие разные суды в Бишкеке и Лондоне

Впрочем, это уже вторая победа Максима Бакиева в суде Лондона. 30 июля 2016 года суд Лондона не удовлетворил судебный иск британского бизнесмена Шона Дейли.

Дейли обвинил Бакиева в покушении на убийство в 2006 году, когда он работал юристом британской золотодобывающей компании Oxus в Кыргызстане. Тогда в него стреляли несколько раз.

Суд Англии посчитал, что показания единственного свидетеля Шона Дейли недостаточны, чтобы вынести обвинительный приговор.

В самом Кыргызстане еще в 2014 году Первомайский районный суд Бишкека вынес по этому делу обвинительные приговоры бывшему президенту Курманбеку Бакиеву и членам его семьи – брату Жаныбеку, сыновьям Марату и Максиму.

Экс-президент страны был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его брат Жаныбек Бакиев, бывший тогда первым заместителем председателя Службы нацбезопасности, и Максим Бакиев приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Другой сын экс-президента – Марат Бакиев (помощник председателя СНБ) получил 20 лет тюрьмы.

Разборки внутри страны

Между тем на прошлой неделе депутаты парламента Кыргызстана продлили срок работы очередной комиссии по объектам, принадлежащим Бакиевым до 30 июня 2017 года.

На протяжении нескольких лет идут споры по незаконной передаче части этих объектов в частные руки. В этом подозреваются люди, занимающие высокие посты.

Председатель комиссии Канатбек Исаев пообещал, что депутаты озвучат свое мнение до 30 июня.

Вопросы от журналистов-расследователей

В докладе Центра журналистских расследований Global Witness, опубликованном 25 марта, ставится под сомнение, что Максим Бакиев на честно заработанные деньги купил в Лондоне особняк за 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

В другом докладе организации отмечается, что сын бывшего президента Кыргызстана обвинялся на родине в тяжких преступлениях, но ему разрешили въехать в Британию.

Как уточняет Global Witness, особняк Максима Бакиева официально принадлежит компании Limium Partners Limited, зарегистрированной в Белизе.

Она была создана в июне 2010 года, через 15 дней после прибытия в Британию Максима Бакиева. А особняк компания купила в августе того же года.