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    Кыргызстан – в тисках мумии «Баткенской девы»

    Из-за этой мумии страну сотрясают революции, были убеждены экстрасенсы КР и в октябре добились ее захоронения. Но ее эксгумируют и вернут в музей, настаивает ученый.

    14 октября мумию девы захоронили в Баткенской области КР; фото: 5news.kg
    14 октября мумию девы захоронили в Баткенской области КР; фото: 5news.kg

    В Кыргызстане не утихает скандал с захоронением «Баткенской девы» – 2000-летней мумии, сохранившейся естественным образом в Баткенской области страны.

    Кадича Ташбаева, заведующая сектором археологии Института истории и культурного наследия НАН Кыргызстана, в интервью Ц-1 убежденно говорит, что артефакт вернется в музейную экспозицию.

    При этом она обвиняет в халатности руководство Государственного исторического музея в Бишкеке, допустившего передачу и захоронение мумии в Баткенской области страны.

    В Кыргызстане история с мумией тянется много лет: мусульманская общественность, а также знаменитые экстрасенсы требовали от властей захоронить артефакт.

    Американский антрополог Чолпон Турдалиева подтверждает: экстрасенсы каждый месяц обивали пороги ведомств, требуя предать земле экспонат.

    По мнению экстрасенсов, две кыргызские революции в 2005 и 2010 годах, а также экономические трудности и природные катаклизмы вызваны «недовольством» «Баткенской девы», тело которой хранилось в здании Государственного исторического музея на главной площади страны в Бишкеке.

    Министр на стороне экстрасенсов

    12 октября этого года министр культуры Кыргызстана Туголбай Казаков созвал комиссию по определению целесообразности нахождения мумии в музее.

    Позиция министерства странным образом совпала с требованием экстрасенсов захоронить «труп» по законам шариата.

    По словам министра, 60 лет экспонат не исследовали – последний раз бальзамировать мумию приезжали еще во времена СССР.

    Сейчас же на диагностику и реставрацию нет средств. К тому же ученым не удалось доказать, что мумия – это представительница знати.

    «Против» погребения на комиссии проголосовала только Кадича Ташбаева.

    Кадича Ташбаева; фото: kloop.kg
    Кадича Ташбаева; фото: kloop.kg

    В итоге 14 октября «Баткенскую деву» предали земле. Уже 28 октября министр культуры был отправлен в отставку, а президент страны Алмазбек Атамбаев назвал захоронение мумии «большой ошибкой».

    Сейчас ученые во главе с Ташбаевой начинают новый этап борьбы за возвращение музейного экспоната и просят власти страны слушать исследователей, а не «мракобесов».

    Ц-1 задал несколько вопросов Кадиче Ташбаевой о дальнейшей судьбе «Баткенской девы».

    – Когда будет принято решение об эксгумации мумии?

    – Министр культуры, который принял решение о ее захоронении, – в отставке, а его преемник пока не назначен. Мы будем просить нового министра эксгумировать мумию.

    Также мы добились создания парламентской комиссии, и в понедельник, 30 октября, должно было пройти ее первое заседание, но его перенесли. Мы хотим, чтобы процедура эксгумации произошла законным образом: как захоронило МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям. – Прим. Ц-1), так теперь пусть изымет и вернет на место.

    – Может ли дождь или холод повредить мумии?

    – Она изначально лежала в гробу, который при похоронах поместили в деревянный ящик. Баткенская область – самый юг страны, и там пока нет дождей. Надеюсь, что объект вернется в музей до начала холодов.

    Мы не готовы ждать месяц или больше. Я рассчитываю, что в течение недели мы ее достанем, и объект будет в целости и сохранности.

    – Охраняется ли могила? Экс-министр культуры говорил, что на черном рынке мумию оценивали в 500 тысяч долларов США?

    – Говорят, что охраняют, но кто проверит, если это другой конец страны. А что касается цены, то мне о ней ничего неизвестно, да и на такой объект сложно найти покупателя.

    По сути, известность «Баткенской деве» обеспечили экстрасенсы. Перед каждыми выборами они утверждали, что все беды Кыргызстана исходят от этой мумии, и ее надо срочно похоронить. А после – заживем и будем процветать.

    Такие разговоры идут уже 20 лет, но только этот министр культуры пошел на поводу у шарлатанов. Никто не задумался, что мумия не имеет ни к кыргызам, ни к исламу никакого отношения. Это безграмотность и мракобесие.

    – Ее закопали туда же, откуда выкопали?

    – Мумия обнаружена в 1956 году – 60 лет тому назад, во время исследования могильника в местности Кара-Булак современной Баткенской области.

    Руководил экспедицией ученый Юрий Баруздин, который из Ленинграда приехал изучать древнюю историю Центральной Азии. Он ее описал в нескольких научных статьях. Сам Баруздин трагически погиб в автокатастрофе на горной дороге в 1963 году.

    Участников экспедиции не осталось в живых, правда, нашли местного жителя, который в юношеском возрасте принимал участие в раскопках. Но он не помнит точное место ее захоронения: тогда были раскопаны десятки курганов.

    – Расскажите, что известно о мумии? Род занятий, возраст?

    – Это была молодая женщина с прижизненной кольцевой деформацией черепа. Сохранились фрагменты одежды: платье из китайского шелка и кожаная обувь. При ней были браслеты, серьги, а также плетеные корзинки-шкатулки.

    Женщина ориентировочно жила в IV–V веке н.э. Мумия прошла естественную мумификацию (благодаря климату и пропитке смол толстых арчовых досок, из которых был сделан гроб. – Прим. ред.) и была в очень хорошем состоянии.

    Мумия сохранилась естественным образом, благодаря климату; фото: kloop.kg
    Мумия сохранилась естественным образом, благодаря климату; фото: kloop.kg

    Изначально ее поместили в Ошский музей, а в начале 80-х – передали в Государственный исторический музей.

    Могильник Кара-Булак позволил сделать много открытий как по конструкциям погребальных сооружений, так и по материальной культуре и истории гуннского периода всей Центральной Азии.

    – Поступали ли предложения от иностранных специалистов помочь с содержанием мумии?

    – Привлечением экспертов должно было озаботиться руководство Исторического музея – искать возможности, гранты, просить помощи. Они должны были выступить инициаторами изучения – исследователи в США не будут сидеть и думать, как помочь единственной кыргызстанской мумии.

    Три года назад в Кыргызстан приезжали датские ученые-генетики – они изучали наши археологические скелеты, начиная с эпохи бронзы, а также бесплатно делали углеводородный анализ и ДНК.

    Мы по всем своим образцам получили колоссальные данные, но Исторический музей отказал датчанам в доступе к своим объектам, в том числе и к мумии.

    – Что можно узнать о «Баткенской деве» с помощью современных методов анализа?

    – Сейчас ученые используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также проводят радиоуглеродный, спектральный анализ.

    Мы можем получить реконструкцию ее внешности, узнать, чем она питалась, какой образ жизни вела и почему умерла. Вплоть до таких подробностей: был ли у нее остеохондроз и сколько раз рожала.

    Хочу обратить внимание, что в соседнем Китае, именно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и сейчас находят огромное количество подобных мумий. Они сохранились благодаря особым климатическим условиям.

    Так вот, ДКН-анализ дал бы ответ на вопрос: откуда пришли эти племена в эпоху Великого переселения народов – из Восточного Туркестана, Сибири или Дальнего Востока?

    – Есть ли еще темные пятна в истории с мумией?

    – По законам шариата самый большой грех – ложь. Врут в министерстве, врут в Историческом музее. Они каждый раз придумывают что-то новое: мумия в плохом состоянии, ее нельзя уже хранить. Но нет актов о ее состоянии, и ни один ученый не видел ее уже несколько лет.

    Настораживает один факт: в июле прошлого года в Историческом музее случился пожар. После этого пожара не была проведена инвентаризация. Внутренняя комиссия музея сказала, что ничего не сгорело, но быть этого не может: обширный пожар повредил значительную часть музея.

    Пожар произошел во время реконструкции – вся экспозиция была сложена в актовом зале на скамейках. Рядом курили, устраивали праздники.

    И не исключаю, что мумию захоронили, чтобы скрыть свою халатность. Если бы она была в нормальном состоянии, то пригласили бы несколько специалистов и провели комиссию.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Кыргызстана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Кыргызстан
    Теги: Кадича Ташбаева Кыргызстан мумия Мумия "Баткентской девы"
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