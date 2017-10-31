Кыргызстан – в тисках мумии «Баткенской девы»

Из-за этой мумии страну сотрясают революции, были убеждены экстрасенсы КР и в октябре добились ее захоронения. Но ее эксгумируют и вернут в музей, настаивает ученый.

В Кыргызстане не утихает скандал с захоронением «Баткенской девы» – 2000-летней мумии, сохранившейся естественным образом в Баткенской области страны.

Кадича Ташбаева, заведующая сектором археологии Института истории и культурного наследия НАН Кыргызстана, в интервью Ц-1 убежденно говорит, что артефакт вернется в музейную экспозицию.

При этом она обвиняет в халатности руководство Государственного исторического музея в Бишкеке, допустившего передачу и захоронение мумии в Баткенской области страны.

В Кыргызстане история с мумией тянется много лет: мусульманская общественность, а также знаменитые экстрасенсы требовали от властей захоронить артефакт.

Американский антрополог Чолпон Турдалиева подтверждает: экстрасенсы каждый месяц обивали пороги ведомств, требуя предать земле экспонат.

По мнению экстрасенсов, две кыргызские революции в 2005 и 2010 годах, а также экономические трудности и природные катаклизмы вызваны «недовольством» «Баткенской девы», тело которой хранилось в здании Государственного исторического музея на главной площади страны в Бишкеке.

Министр на стороне экстрасенсов

12 октября этого года министр культуры Кыргызстана Туголбай Казаков созвал комиссию по определению целесообразности нахождения мумии в музее.

Позиция министерства странным образом совпала с требованием экстрасенсов захоронить «труп» по законам шариата.

По словам министра, 60 лет экспонат не исследовали – последний раз бальзамировать мумию приезжали еще во времена СССР.

Сейчас же на диагностику и реставрацию нет средств. К тому же ученым не удалось доказать, что мумия – это представительница знати.

«Против» погребения на комиссии проголосовала только Кадича Ташбаева.

В итоге 14 октября «Баткенскую деву» предали земле. Уже 28 октября министр культуры был отправлен в отставку, а президент страны Алмазбек Атамбаев назвал захоронение мумии «большой ошибкой».

Сейчас ученые во главе с Ташбаевой начинают новый этап борьбы за возвращение музейного экспоната и просят власти страны слушать исследователей, а не «мракобесов».

Ц-1 задал несколько вопросов Кадиче Ташбаевой о дальнейшей судьбе «Баткенской девы».

– Когда будет принято решение об эксгумации мумии?

– Министр культуры, который принял решение о ее захоронении, – в отставке, а его преемник пока не назначен. Мы будем просить нового министра эксгумировать мумию.

Также мы добились создания парламентской комиссии, и в понедельник, 30 октября, должно было пройти ее первое заседание, но его перенесли. Мы хотим, чтобы процедура эксгумации произошла законным образом: как захоронило МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям. – Прим. Ц-1), так теперь пусть изымет и вернет на место.

– Может ли дождь или холод повредить мумии?

– Она изначально лежала в гробу, который при похоронах поместили в деревянный ящик. Баткенская область – самый юг страны, и там пока нет дождей. Надеюсь, что объект вернется в музей до начала холодов.

Мы не готовы ждать месяц или больше. Я рассчитываю, что в течение недели мы ее достанем, и объект будет в целости и сохранности.

– Охраняется ли могила? Экс-министр культуры говорил, что на черном рынке мумию оценивали в 500 тысяч долларов США?

– Говорят, что охраняют, но кто проверит, если это другой конец страны. А что касается цены, то мне о ней ничего неизвестно, да и на такой объект сложно найти покупателя.

По сути, известность «Баткенской деве» обеспечили экстрасенсы. Перед каждыми выборами они утверждали, что все беды Кыргызстана исходят от этой мумии, и ее надо срочно похоронить. А после – заживем и будем процветать.

Такие разговоры идут уже 20 лет, но только этот министр культуры пошел на поводу у шарлатанов. Никто не задумался, что мумия не имеет ни к кыргызам, ни к исламу никакого отношения. Это безграмотность и мракобесие.

– Ее закопали туда же, откуда выкопали?

– Мумия обнаружена в 1956 году – 60 лет тому назад, во время исследования могильника в местности Кара-Булак современной Баткенской области.

Руководил экспедицией ученый Юрий Баруздин, который из Ленинграда приехал изучать древнюю историю Центральной Азии. Он ее описал в нескольких научных статьях. Сам Баруздин трагически погиб в автокатастрофе на горной дороге в 1963 году.

Участников экспедиции не осталось в живых, правда, нашли местного жителя, который в юношеском возрасте принимал участие в раскопках. Но он не помнит точное место ее захоронения: тогда были раскопаны десятки курганов.

– Расскажите, что известно о мумии? Род занятий, возраст?

– Это была молодая женщина с прижизненной кольцевой деформацией черепа. Сохранились фрагменты одежды: платье из китайского шелка и кожаная обувь. При ней были браслеты, серьги, а также плетеные корзинки-шкатулки.

Женщина ориентировочно жила в IV–V веке н.э. Мумия прошла естественную мумификацию (благодаря климату и пропитке смол толстых арчовых досок, из которых был сделан гроб. – Прим. ред.) и была в очень хорошем состоянии.

Изначально ее поместили в Ошский музей, а в начале 80-х – передали в Государственный исторический музей.

Могильник Кара-Булак позволил сделать много открытий как по конструкциям погребальных сооружений, так и по материальной культуре и истории гуннского периода всей Центральной Азии.

– Поступали ли предложения от иностранных специалистов помочь с содержанием мумии?

– Привлечением экспертов должно было озаботиться руководство Исторического музея – искать возможности, гранты, просить помощи. Они должны были выступить инициаторами изучения – исследователи в США не будут сидеть и думать, как помочь единственной кыргызстанской мумии.

Три года назад в Кыргызстан приезжали датские ученые-генетики – они изучали наши археологические скелеты, начиная с эпохи бронзы, а также бесплатно делали углеводородный анализ и ДНК.

Мы по всем своим образцам получили колоссальные данные, но Исторический музей отказал датчанам в доступе к своим объектам, в том числе и к мумии.

– Что можно узнать о «Баткенской деве» с помощью современных методов анализа?

– Сейчас ученые используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также проводят радиоуглеродный, спектральный анализ.

Мы можем получить реконструкцию ее внешности, узнать, чем она питалась, какой образ жизни вела и почему умерла. Вплоть до таких подробностей: был ли у нее остеохондроз и сколько раз рожала.

Хочу обратить внимание, что в соседнем Китае, именно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и сейчас находят огромное количество подобных мумий. Они сохранились благодаря особым климатическим условиям.

Так вот, ДКН-анализ дал бы ответ на вопрос: откуда пришли эти племена в эпоху Великого переселения народов – из Восточного Туркестана, Сибири или Дальнего Востока?

– Есть ли еще темные пятна в истории с мумией?

– По законам шариата самый большой грех – ложь. Врут в министерстве, врут в Историческом музее. Они каждый раз придумывают что-то новое: мумия в плохом состоянии, ее нельзя уже хранить. Но нет актов о ее состоянии, и ни один ученый не видел ее уже несколько лет.

Настораживает один факт: в июле прошлого года в Историческом музее случился пожар. После этого пожара не была проведена инвентаризация. Внутренняя комиссия музея сказала, что ничего не сгорело, но быть этого не может: обширный пожар повредил значительную часть музея.

Пожар произошел во время реконструкции – вся экспозиция была сложена в актовом зале на скамейках. Рядом курили, устраивали праздники.

И не исключаю, что мумию захоронили, чтобы скрыть свою халатность. Если бы она была в нормальном состоянии, то пригласили бы несколько специалистов и провели комиссию.