Кыргызстанец, берегись автомобиля!

В Бишкеке в майские дни почти каждый день в числе пострадавших в ДТП были школьники, но воскресный марш для привлечения внимания к этой проблеме был запрещен.

Накануне активисты кыргызской столицы планировали проведение «молчаливого марша», чтобы привлечь внимание властей к катастрофическому положению на автодорогах страны.

Но власти Бишкека запретили акцию, о чем было вынесено решение Первомайского районного суда города, в связи с визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В итоге активистам пришлось ограничиться небольшим флешмобом, участниками которого были и те, кто в ДТП (дорожно-транспортное происшествие) потерял близких.

По данным МВД Кыргызстана, за первые четыре месяца 2017 года в ДТП погибли 155 человек, 11 из них – дети.

В МВД отмечают рост количества смертей на дорогах Бишкека, особенно в последние дни учебного года. В дни проведения в школах последних звонков автомобилисты города почти ежедневно сбивали детей прямо на пешеходных дорожках.

Данная проблема для Кыргызстана отнюдь не нова. Еще несколько лет назад один из туристов, посетивших КР, писал, что здесь используют автомобили как автомат для истребления людей.

Власти пока оправдываются

Власти Кыргызстана смертельно опасное положение на автотрассах объясняют нагруженностью дорог из-за роста количества автотранспорта и нехваткой штатных единиц соответствующих служб.

Как отмечает пресс-служба МВД КР, если в 2010 году в республике количество зарегистрированных транспортных средств составляло около 445 тысяч единиц, то на 1 апреля 2017-го – уже более 1 миллиона 146 тысяч единиц.

А штатная численность сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения, осталось на прежнем уровне.

Кроме того, состояние улично-дорожной сети, особенно в сельских населенных пунктах, не подвергалось ремонту и улучшению.

Другой причиной автоаварий, о которой, правда власти не говорят, но все знают, является возможность купить водительские права, независимо от того, учился кандидат в автошколе или нет, за 100 долларов и выше, в зависимости от региона проживания.

В стране также работают десятки частных автошкол, которые за небольшую сумму могут формально включить человека в список слушателей, а затем дать справку, что он прошел обучение.

Сами виноваты?

Один из организаторов вчерашнего флешмоба Бахадыр Кадыров потерял в ДТП двоих друзей.

Он считает, что аварии в Бишкеке происходят из-за того, что никто из пассажиров общественного транспорта не высказывает претензий водителю, когда тот нарушает правила дорожного движения.

«Это, кажется, должно начаться с самих граждан: мы должны требовать соблюдения правил хотя бы с таксиста, с которым едем по городу. Я думаю, что каждый с себя должен начать [соблюдение правил] и требовать от других, а государство по мере возможности – выполнять свои фунции», – считает Кадыров.

Поддержать акцию пришла и мать троих детей Бермет, дочь которой попала в ДТП года назад, когда переходила дорогу по пешеходной дорожке. К счатью, она не получила серьезных травм.

Редакция газеты «Автогид» пришла всем коллективом.

«Практически каждый день на нашу почту приходят письма о том, что где-то перевернулась маршрутка с людьми или сбили пешехода – детей, взрослых. Это сигнал о том, что нужно срочно принимать меры на самом высоком уровне. Поэтому мы здесь… » – сказала выпускающий редактор газеты Марина Евтеева.

Она также считает, что чувство ответственности в первую очередь должно быть у самих граждан, со своих страниц газета всегда призывает кыргызстанцев начинать с самого себя.

«Каждый человек, когда садится за руль, должен понимать, что он находится в социальной среде, должен быть максимально осторожным… » – отметила Евтеева.

Другая сторона медали

Житель Таласской области Кыргызстана Агзам Душеналиев потерял брата в ДТП в начале 2016 года.

Сам Агзам и его брат Рустам работали в органах милиции. Рустам погиб при ДТП. Как выяснилось позже, за рулем машины, врезавшейся на большой скорости в арку, находился начальник отдела уголовного розыска Бактыяр Джунусов, не имевший водительских прав.

Как говорит Агзам, уже больше года он не может добиться наказания виновных в смерти брата – Джунусова и сотрудника, который дал ему авто, зная, что тот не имел водительского удостоверения.

Агзама в этой истории больше всего убивает тот факт, что почти все коллеги встали на сторону виновного в ДТП и просили написать встречное заявление. Некоторые, кто рангом выше, оказывали на него прямое давление…

Теперь, по мнению Агзама, судьи намеренно затягивают дело, чтобы подвести ответчиков под амнистию, которая обычно объявляется перед выборами (осенью в Кыргызстане состоятся выборы президента). Кроме того, у судей есть возможность закрыть дело по истечении срока давности.

«Трагедии на дорогах происходят именно потому, что виновники остаются безнаказанными. Я хочу изменить мышление, когда люди начинают жалеть виновного и говорят, что погибшего уже не вернешь, – говорит Душеналиев. – Пока этот менталитет не изменится, законы у нас не будут работать».

Чтобы добиться правды, Агзаму пришлось уйти с работы: сотруднику милиции запрещено обращаться с жалобами в инстанции и в СМИ.

Люди и автомобили

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проанализировала уровень гибели людей на дорогах – на 100 тысяч человек почти в 150 странах мира – и сделала вывод: самыми опасными являются дороги в Африке.

Как правило, в странах с низким среднедушевым доходом смертность выше.

В бывших советских республиках в среднем уровень смертности на дорогах составляет 14,7 на 100 тысяч жителей.

В регионе лидирует Казахстан, где этот показатель выше в 1,5 раза.

Кыргызстан занимает в данном рейтинге второе место – 22 жертвы ДТП на 100 тысяч человек. За ним идет Россия – 18,9.

ВОЗ отмечает, что ежегодно на дорогах мира погибают более 1,2 млн человек, и это число стремительно растет. Если не предпринимать решительных мер, то ежегодная статистика смертности людей в ДТП к 2030 году вырастет втрое.

В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию с призывом к проведению «десятилетнего плана действий» по безопасности дорожного движения.

Цель данного плана – стабилизировать и переломить тенденцию к росту количества смертей на дорогах.