Кыргызстанская власть окончательно удаляет «Занозу»?

Генпрокуратура Кыргызстана подала очередной иск против информационного сайта «Заноза» по защите чести и достоинства президента – сумма исков против издания достигла 293 тысяч долларов.

Последний иск Генпокуратуры Кыргызстана не оставляет никаких сомнений в том, что власти Кыргызстана окончательно решили разорить оппозиционное издание и покончить со свободной прессой в стране.

При этом журналист издания Нарын Айып, с которого прокуратура требует выплаты третьей части общей суммы иска, составляющей 18 млн сомов, узнал об этом из прессы.

В последнее время Генпрокуратура буквально засыпала независимые издания страны многомиллионными исками.

Суды Кыргызстана уже приступили к рассмотрению иска Генпрокуратуры против радио «Азаттык», сайта «Заноза», против юристов Омурбека Текебаева, лидера оппозиционной партии «Ата Мекен», ИА «24.kg» и активистки Риты Карасартовой, общая сумма исков составляет 46 млн сомов (673 тысячи долларов США).

Поводом для последнего иска Генеральной прокуратуры стала статья журналиста Нарына Айып «Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости».

Первый иск в суд журналист «заслужил» за опубликованную еще в 2015 году и удаленную с сайта статью «Миллионы от президента: за чей счет банкет на самом деле?».

За эту статью Генеральная прокуратура требовала взыскать по 3 млн сомов отдельно от журналиста и от редакции издания.

В этой статье журналист писал, что для государственных деятелей Кыргызстана самое главное во власти – это «доступ к государственной кормушке и внешней помощи, оказываемой государству».

Как сообщил Айып, в исковом заявлении указано несколько цитат из статьи, которые Генеральная прокуратура считает оскорбляющими честь и достоинство президента, хотя в статье не указано ни одной фамилии и имени.

На основе чего Генеральная прокуратура Кыргызстана посчитала, что в статье речь идет о президенте, предстоит выяснить суду.

«Мне трудно сказать что-либо. Раз подали иск, значит, президент считает себя ответственным…», – кратко прокомментировал ситуацию журналист.

В настоящее время на имущество Айыпа и банковский счет редакций «Занозы» и «Азаттыка» наложен арест.

Ожидается, что второй иск против «Занозы» Октябрьский районный суд города Бишкека начнет рассматривать в середине апреля.

Ранее ответчики подали апелляционные жалобы, в которых оспаривали решение Ленинского районного суда города Бишкек об аресте их счетов.

Однако Бишкекский городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции суда. Адвокаты журналистов оспаривают это решение уже в Верховном суде.