Кыргызстанцы учатся экономить энергию и использовать экотехнологии

Европейские организации предложили жителям юга Кыргызстана внедрять энергосберегающие технологии: помогают кредитами и грантами.

В конце апреля в кыргызстанском Оше состоялась сессия Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF), реализуемая под патронажем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Инвестиционного фонда Европейского Союза по Центральной Азии.

Представителям госорганов юга страны, бизнесменам и финансистам рассказали о современных технологиях для ресурсо- и энергосбрежения, а также возможностях использования выгодных финансовых механизмов по линии KyrSEFF.

Как это работает

Воспользоваться программой KyrSEFF могут и обычные кыргызстанцы.

К примеру, жительница бишкекского жилмассива Ак-Орго Асель Бабаканова в 2013 году получила кредит программы KyrSEFF на сумму 7 160 долларов США.

«Я установила энергоэффективные окна, утеплила стены, потолок и поставила твердотопливный котел, – рассказала Асель Бабаканова. – В итоге удалось сэкономить 31 829 кВт·ч/год и уменьшить количество вредных выбросов. Размер гранта составил 1 431 долларов США».

Еще один бишкекчанин – владелец частного дома Жаныбек Кулумбетов получил кредит по линии KyrSEFF в сумме 1 042 доллара США (еще 226,75 доллара получил в качестве гранта) и утеплил дом.

«Я установил новые окна с энергосберегающими стеклами, – рассказывает он. – А также обустроил тамбур с двумя пластиковыми дверями во входной части дома, это помогает сохранять тепло зимой».

По подсчетам экспертов KyrSEFF, за счет утепления хозяин ежегодно будет экономить до 1 088 кВт·ч энергии и сократит количество вредных выбросов на 562 кг CO 2 в год.

К каждому кредиту – грант

Организаторы подчеркивают, что каждый успешный проект в рамках KyrSEFF сопровождается грантами, которые предоставляет Инвестиционный фонд для Центральной Азии (IFCA) Европейского Союза.

В Кыргызской Республике энергоэффективное развитие с использованием зеленых технологий может стать решением проблемы дефицита электроэнергии и повлиять на улучшение социально-экономический ситуации.

«IFCA предоставляет гранты, к которым добавляются кредиты европейских финансовых институтов наподобие ЕБРР», – рассказывает Йоханнес Стэнбек Мадсен, глава отдела по сотрудничеству Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике. По его словам, KyrSEFF – первый проект в Кыргызстане, финансируемый таким путем.

Помогают беречь водные ресурсы

Еще одна проблема – сохранение природных гидроресурсов, богатством которых славится Кыргызстан. Однако в последние годы из-за изменения климата проблема обеспечения чистой питьевой и поливной водой становится актуальной и для Кыргызстана, особенно для южных регионов.

Одной из причин эксперты называют неуклонно сокращающийся объем ледников, площадь которых только за последние 30 лет сократилась на 30–35%. Это довольно опасная ситуация, учитывая, что уровень воды в кыргызских реках во многом зависит от ледников.

В рамках KyrSEFF предлагается внедрять водосберегающие и водоочистные системы в сельскохозяйственном, промышленном и жилом секторах с использованием зеленых технологий.

800 проектов за четыре года

«Львиная доля затрат малого и среднего бизнеса приходится на энергопотребление. В связи с ежегодным ростом тарифов на энергоносители предприниматели терпят немалые убытки, – подчеркивает Нурзат Абдырасулова, Национальный менеджер KyrSEFF. – Наша программа предлагает выгодные инвестиции в модернизацию энергоемкого оборудования, что позволит сократить энергозатраты и сохранить экологию. Наши консультанты готовы помогать в поиске самых оптимальных решений».

С апреля 2013 года по текущий момент в рамках KyrSEFF профинансировано около 800 проектов по энергосбержению, которые привели к экономии свыше 111 млн кВт·ч/год и сокращению количество вредных выбросов на более чем 30 тысяч тонн в год.