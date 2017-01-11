Мэром Бишкека переизбран друг президента Атамбаева

Бишкекский горсовет 11 января переизбрал на должность мэра города Албека Ибраимова – друга президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

За право возглавить столицу Кыргызстана боролось два кандидата: властная Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) выдвинула действующего мэра – Албека Ибраимова, а оппозиция поддерживала Нурдина Абдылдаева – ставленника от партии «Онугуу Прогресс».

За 49-летнего Ибраимова из 45 столичных депутатов проголосовали 29, а оппозиционного кандидата поддержали 12 депутатов.

Перед началом голосования сторонники социал-демократов провели возле здания мэрии несанкционированный митинг в поддержку своего кандидата. Милиция не вмешивалась в незаконную публичную акцию.

Вновь утвержденный градоначальник заявил, что узнал о несанкционированном митинге уже после его начала. Он заверил, что массовую акцию никто специально не готовил.

После переизбрания мэр Бишкека сообщил, что в ближайшие три месяца будет заниматься подготовкой программы развития города на следующие четыре года.

Друг и соратник президента

Ибраимов уже около 20 лет является близким другом президента Атамбаева. В большой политике экономист по образованию появился в 2005 году, став советником Атамбаева, в ту пору занимавшего пост министра промышленности, торговли и туризма.

После того как Атамбаев стал президентом страны вследствие второй революции 2010 года, он назначил Ибраимова генеральным директором свободной экономической зоны (СЭЗ) Бишкека.

Затем президентского друга перевели на пост председателя правления секретного военного завода «Дастан», выпускающего морские ракеты средней дальности ВА 111 «Шквал», расположенного под Бишкеком.

Этот завод знаменит еще и тем, что 2,7 гектара земли его собственности были приватизированы и проданы Алмазбеку Атамбаеву. Там президент построил для себя и своей семьи личный дворец.

Элитную землю рядом с Бишкеком Атамбаеву продала за 500 тысяч долларов Айнура Ибраимова — супруга бишкекского мэра.

Дружба довела до коррупции

В сентябре 2016 года лидер парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев обвинил президента в незаконной покупке земли и строительстве на ней роскошного особняка.

Оппозиция усмотрела в данной сделке признаки коррупции. До этого в коррупционных вещах в Кыргызстане обвиняли только окружение президента, депутатов, министров.

Албек Ибраимов подал в суд на Омурбека Текебаева, а Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) и Генеральная прокуратура Кыргызстана начали расследование деятельности оппозиционных депутатов.

Расследование проходит под личным контролем Алмазбека Атамбаева.

Кабай Карабеков – корреспондент Ц-1 в Бишкеке