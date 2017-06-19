Милиционер – виновник смертельного ДТП в Таласской области КР – уволен

Начальник уголовного розыска Бакай-Атинского района Таласской области Кыргызстана, не имея прав, совершил смертельную аварию, но еще полтора года оставался при должности.

Сегодня Агзам Душеналиев поделился с Ц-1 своей радостью.

Ему стало известно, что с работы уволен начальник уголовного розыка ОВД Бакай-Атинского района Таласской области Бактыяр Джунусов, по чьей вине не стало его брата – 25-летнего сотрудника милиции Рустама Душеналиева.

В результате ДТП, случившегося в январе 2016 года по дороге в Талас, Рустам получил тяжелые травмы. После шести дней, проведенных в коме, он скончался.

За рулем был Джунусов. Он превысил скорость и не справился с управлением в условиях гололеда. Уже после аварии выяснилось, что начальник уголовного розыска не имел прав на вождение автомобиля. Уголовное дело возбудили, но его не отстранили с работы.

Подкупные суды

По словам Агзама Душеналиева, Таласский районный суд больше года не может выяснить, кто виноват в смерти Рустама. Хотя в деле были все доказательства вины Джунусова, включая техническую экспертизу.

«…Машина врезалась в столб, кто виноват – столб, асфальт или неужели водитель виноват?» – задается вопросом с горькой иронией Агзам.

Судья Жакшыгуль Узакбаева, первая рассматривавшая это дело, протянула девять месяцев без вынесения решения. А теперь уже шесть месяцев резину тянет другой судья.

Агзам подозревает, что тут не обошлось без пресловутой коррупции. По его словам, после случившегося Джунусов предложил ему 100 тысяч сомов (около 1 500 долларов) взамен на отказное заявление.

«Он мне говорил, что я все равно ничего не смогу сделать, мне лучше взять его деньги, потому что он уже дал судье 80 тысяч сомов. Это, конечно, его слова, но как можно не верить ему, когда вижу, что судья откладывает судебные процессы по пустякам?» – говорит Душеналиев.

«Умершего не вернешь…»

В Кыргызстане, как говорит Агзам, многие, даже тяжкие преступления закрываются в связи с примирением сторон. Это не только способствует тому, что преступники остаются ненаказанными, но и дает возможность зарабатывать деньги представителям власти.

Людям также ясно дают понять, что законным путем они ничего не добьются. А кроме того, пытаются внушить: «умершего уже не вернешь», «адамгерчилик» (мы же люди, будь человеком), «кыргызчылык» (мы же кыргызы, должны беречь друг друга).

По словам Абдумомуна Мамараимова, главного редактора правозащитного портала «Голос свободы», правозащитные организации предоставляют пострадавшим адвоката, пишут в различные инстанции, чтобы виновные получили наказание. Однако нередко дело заканчивается отказом пострадавших от своих претензий.

«На пострадавшего начинают оказывать давление все – силовики, родные и близкие самого пострадавшего. Часто им удается убедить человека, что лучше взять деньги, чем терять годы в поисках туманной правды», – говорит Мамараимов.

Трудно, но можно?

Агзам решил сломать эту порочную практику и добиться наказания виновного. Для этого ему пришлось уволиться с работы – сотруднику милиции не дозволено обращаться с жалобами в различные инстанции, выступать в СМИ.

Огласка в СМИ в конечном итоге помогла. Неделю назад Агзама и его мать принял министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов.

Сегодня стало известно, что Бактыяра Джунусова уволили. Теперь Агзам намерен добиться его осуждения за смерть своего брата. Министр предложил Душеналиеву вернуться на службу, однако он пообещал подумать об этом после того, как добьется справедливого решения суда.

Мы связались по телефону с Бактыяром Джунусовым, но он отказался комментировать ситуацию.

Кыргызстан занимает первое место среди стран Центральной Азии по количеству смертей на автодорогах.

По данным МВД страны, в 2016 году в ДТП погибло 938 человек, 128 из них – дети. Как причину этой ужасающей статистики в силовом ведомстве отмечают плохие дороги и несоблюдение правил дорожного движения.