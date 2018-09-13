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    • Кыргызстан

    На борьбе с коррупцией Кыргызстан заработал 5,7 млн долларов

    К 13 сентября на единый депозитный счет для борьбы с коррупцией в Кыргызстане поступило 395 млн сомов, или 5,7 млн долларов, сообщила пресс-служба Минфина КР.

    доллар

    По данным Министерства финансов Кыргызстана, больше всего средств на счет внесла Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями – 2,3 млн долларов.

    На втором месте – Государственный комитет национальной безопасности. Силовое ведомство перечислило 2,1 млн долларов.

    1,3 млн долларов поступило на депозитный счет от Генеральной прокуратуры, и 15 тысяч долларов – от Министерства внутренних дел.

    Единый депозитный счет, на котором аккумулируются все средства от возмещения ущерба по коррупционным, экономическим и должностным преступлениям, открыли 3 июля. Как сообщалось, эти деньги будут направлены на социальные нужды: на строительство школ и больниц, выплату пенсий и пособий.

    Темы: Коррупция, Кыргызстан
    Теги: депозитный счет коррупция Кыргызстан
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