На борьбе с коррупцией Кыргызстан заработал 5,7 млн долларов

К 13 сентября на единый депозитный счет для борьбы с коррупцией в Кыргызстане поступило 395 млн сомов, или 5,7 млн долларов, сообщила пресс-служба Минфина КР.

По данным Министерства финансов Кыргызстана, больше всего средств на счет внесла Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями – 2,3 млн долларов.

На втором месте – Государственный комитет национальной безопасности. Силовое ведомство перечислило 2,1 млн долларов.

1,3 млн долларов поступило на депозитный счет от Генеральной прокуратуры, и 15 тысяч долларов – от Министерства внутренних дел.

Единый депозитный счет, на котором аккумулируются все средства от возмещения ущерба по коррупционным, экономическим и должностным преступлениям, открыли 3 июля. Как сообщалось, эти деньги будут направлены на социальные нужды: на строительство школ и больниц, выплату пенсий и пособий.