На окраине Бишкека обнаружен склад боеприпасов

В селе Ак-Жол в 10 километрах от Бишкека местные жители нашли склад боеприпасов разного калибра, сообщила сегодня, 18 сентября, пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

Жители села Ак-Жол Чуйской области КР сообщили о находке 17 сентября. На место сразу выехали саперы.

Восемь обнаруженных снарядов были очень старыми, проржавевшими и уже не представляли опасности для жизни людей. Тем не менее их сразу увезли на полигон для последующего уничтожения.

Каким образом боеприпасы оказались в селе, предстоит выяснить, заявляет Государственный комитет национальной безопасности.