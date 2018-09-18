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    На окраине Бишкека обнаружен склад боеприпасов

    В селе Ак-Жол в 10 километрах от Бишкека местные жители нашли склад боеприпасов разного калибра, сообщила сегодня, 18 сентября, пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

    Склад боеприпасов в селе Ак-Жол; фото: ГКНБ КР
    Склад боеприпасов в селе Ак-Жол; фото: ГКНБ КР

    Жители села Ак-Жол Чуйской области КР сообщили о находке 17 сентября. На место сразу выехали саперы.

    Восемь обнаруженных снарядов были очень старыми, проржавевшими и уже не представляли опасности для жизни людей. Тем не менее их сразу увезли на полигон для последующего уничтожения.

    Каким образом боеприпасы оказались в селе, предстоит выяснить, заявляет Государственный комитет национальной безопасности.

    Темы: Безопасность Кыргызстана, Бишкек, Кыргызстан
    Теги: Бишкек Кыргызстан склад боеприпасов схрон
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